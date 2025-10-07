Theo đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới Việt - Lào ngày càng phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, kết hợp nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi. Ông nhấn mạnh khối lượng ma túy thu giữ trong chuyên án lần này là cực lớn, cho thấy tội phạm đang có xu hướng liên kết xuyên quốc gia và ngày càng manh động hơn.

"Nhưng dù chúng có thay đổi cách thức thế nào, lực lượng biên phòng vẫn kiên quyết chặn đứng ngay từ biên giới. Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, vì sự bình yên của nhân dân" - đại tá Bình khẳng định. Ông cho biết thêm nếu không bị phát hiện, 500 kg ma túy này có thể gây ra hệ lụy khôn lường. "Chúng tôi coi việc ngăn chặn ngay từ biên giới là một tấm lá chắn thép để bảo vệ thế hệ trẻ" - ông chia sẻ.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 5-10, chuyên án QT 925.3 chính thức được kích hoạt sau nhiều ngày các trinh sát mật phục trong điều kiện gian khổ. Tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị), lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng hải quan, công an bất ngờ ập vào khống chế một xe đầu kéo mang biển số Lào.

Lực lượng chức năng phát hiện 500 kg ma túy tổng hợp, chủ yếu là methamphetamine, được ngụy trang tinh vi trong các bao tải lớn. Hai đối tượng người Lào trên xe đã bị bắt giữ. Lời khai ban đầu cho biết họ được một đường dây xuyên quốc gia thuê vận chuyển số ma túy "khủng" này vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. BĐBP tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của Lào để mở rộng điều tra.

Đây là chuyên án ma túy lớn nhất do BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì đánh án thành công từ đầu năm đến nay. Theo thống kê, từ đầu năm 2025, lực lượng đã xử lý hơn 850 vụ việc, thu giữ khoảng 900 kg ma túy các loại. Đáng chú ý, ngày 15-8, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp triệt phá một đường dây tại Đà Nẵng, bắt giữ 2 đối tượng cùng 295,5 kg ma túy các loại, 2 ô tô, 1 khẩu súng AK, 1 súng tự chế và 7 viên đạn.