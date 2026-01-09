Mở màn hên nhất Vietlott 2026: Cán bộ hưu trí ở Quảng Bình trúng độc đắc, Power 6/55 chạm mốc 180 tỷ

Đầu năm 2026, thị trường xổ số điện toán Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết với màn "mở bát" đầy may mắn từ một khách hàng tại Quảng Bình. Cùng với đó, các giải thưởng lớn như Lotto 5/35 và Power 6/55 đang tích lũy lên những con số kỷ lục, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người chơi.

Khách hàng Quảng Bình trúng độc đắc Lotto 5/35 qua Vietlott SMS

May mắn đã gọi tên ông N.N.H – một cán bộ hưu trí tại Quảng Bình – khi ông chính thức trở thành chủ nhân của giải Độc đắc Lotto 5/35 trị giá 7.395.770.000 đồng. Giải thưởng thuộc kỳ quay số 00365 diễn ra vào ngày 28/12/2025.

Đáng chú ý, tấm vé may mắn được ông H. mua qua kênh Vietlott SMS tích hợp trên ứng dụng MB Bank. Do đặc thù nơi sinh sống ít điểm bán hàng trực tiếp, ông H. đã lựa chọn hình thức mua vé qua điện thoại để tiết kiệm thời gian. Ông chia sẻ: "Mỗi ngày tôi đều mua 3 sản phẩm Lotto 5/35, Power 6/55 và Mega 6/45 thông qua tính năng Thần Tài chọn. Việc trúng giải ngay trước thềm năm mới 2026 là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn."

Với số tiền thưởng khổng lồ này, ông H. dự định trích một phần để làm từ thiện tại địa phương và gửi phần còn lại cho vợ quản lý. Lời nhắn nhủ "nhả vía" của ông tới cộng đồng người chơi: "Chúc anh em sớm có cơ hội trúng lớn để được ra Hà Nội nhận giải như tôi."

Vietlott Lotto 5/35 tìm được chủ nhân giải thưởng hơn 7,3 tỷ đồng.

Cơn sốt Jackpot: Power 6/55 vượt 180 tỷ, Lotto 5/35 cán mốc 8 tỷ

Nếu như người chơi bỏ lỡ giải thưởng vừa rồi, cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả mọi người khi giá trị các giải thưởng hiện tại đang ở mức cực kỳ hấp dẫn:

Lotto 5/35: Sau khi có người trúng, giải Độc đắc đã nhanh chóng tích lũy lại và hiện đã vượt mốc 8 tỷ đồng. Đây là sản phẩm "quốc dân" mới nhờ ưu điểm quay số 2 lần mỗi ngày, giúp nhân đôi cơ hội trúng tuyển.

Power 6/55: Tâm điểm chú ý đổ dồn vào giải thưởng khi Jackpot 1 chính thức vượt mốc 180 tỷ đồng và Jackpot 2 đã cán mốc 10 tỷ đồng.

Cả lotto 5/35 và Power 6/55 đều là những hình thức xổ số hấp dẫn vì cơ cấu giải thưởng lớn. Tuy nhiên, để chơi Vietlott an toàn, người chơi nên mua vé tại điểm bán hàng hoặc qua kênh Vietlott SMS.

Vietlott SMS

Đây là xu hướng phổ biến nhất hiện nay nhờ tính an toàn, bảo mật và trả thưởng trực tiếp vào tài khoản.

Bước 1: Tải ứng dụng Vietlott SMS.

Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và định danh cá nhân (CCCD).

Bước 3: Chọn sản phẩm (Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 5/35...) và bộ số mong muốn.

Bước 4: Thanh toán và nhận vé điện tử định danh chính chủ.

Thời hạn lĩnh thưởng (Kể từ ngày quay số) là 60 ngày: Đây là thời hạn tối đa để người chơi làm thủ tục lĩnh thưởng kể từ ngày xác nhận kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá 60 ngày mà người chơi không đến nhận, vé sẽ không còn giá trị và số tiền thưởng sẽ được hạch toán vào thu nhập khác của Vietlott (thường dùng cho các chương trình an sinh xã hội).









