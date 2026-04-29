Mở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ trưa 29/4

Tân Lộc |

Tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau sẽ thông xe lại từ 11h30 ngày 29/4, sau khi các hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các điều kiện an toàn để tổ chức khai thác.

Tối 28/4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hậu Giang - Cà Mau sẽ thông xe trở lại từ 11h30 ngày 29/4/2026, để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Thông xe tuyến chính cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ trưa 29/4.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Sau thời gian tạm đóng để hoàn thiện, hiện các hạng mục trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các điều kiện an toàn để tổ chức khai thác. Việc thông xe được thực hiện sau khi Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án khai thác.

Trong giai đoạn đầu khai thác, tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ.

Chủ đầu tư cũng lưu ý, một số loại phương tiện không được phép lưu thông trên cao tốc , gồm xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu, mô tô, xe gắn, xe thô sơ và người đi bộ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tuyến chính đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau khai thác tạm từ ngày 19/1 , nhưng tới ngày 16/3 phải tạm đóng, do một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc vừa thi công vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tiến độ thi công.

Theo kế hoạch trước đó, tuyến dự kiến thông xe lại ngày 15/4, song đơn vị thi công cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ thuật và đánh giá chất lượng sau xử lý nên nay mới đủ điều kiện thông xe.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đi qua địa phận Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, tổng chiều dài hơn 73 km, vốn hơn 17.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
