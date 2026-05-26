“Mở khóa” loạt ưu đãi gần 30% cho chủ thẻ Visa khi săn vé DIFF 2026 và vui chơi tại Sun World

Loạt ưu đãi cộng dồn lên tới gần 30% dành cho chủ thẻ Visa khi đặt vé trên website chính thức của Sun World và ứng dụng Sun Paradise Land.

"Săn" pháo hoa, chơi Sun World tiết kiệm chưa từng có

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, được tạp chí du lịch Travel + Leisure vinh danh trong top 9 lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh, sẽ chính thức khai màn. Cận thời điểm diễn ra đêm khai mạc, nhiều du khách đang tranh thủ "chốt đơn" cho toàn bộ lịch trình du lịch sao cho thuận tiện và "hời" bậc nhất. Chương trình "ưu đãi kép" giữa Sun Group và Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới vì thế đang trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Từ nay đến ngày 11/7/2026, ngoài ưu đãi 20% hiện hành khi mua vé DIFF trên website chính thức của Sun World là booking.sunworld.vn hoặc qua ứng dụng Sun Paradise Land, khách hàng còn được nhận thêm 10% (tối đa 500.000 đồng) khi lựa chọn thanh toán bằng thẻ Visa.

Nhằm tối ưu chi phí và nối dài trải nghiệm cho hành trình du lịch của khách xem pháo hoa, chương trình còn mở rộng cả quyền lợi dịch vụ tại Sun World. Theo đó, bên cạnh ưu đãi 5% khi mua vé Sun World, du khách sẽ được nhận thêm 10% (tối đa 500.000 đồng) khi thanh toán bằng thẻ Visa.

Với chương trình "ưu đãi chồng ưu đãi" này, du khách có thể tối ưu ngân sách cho toàn bộ hành trình du lịch của mình.

Lễ hội Mặt trời 2026 tại Sun World Ba Na Hills

Không chỉ được thưởng thức một trong những "đại tiệc ánh sáng" rực rỡ bậc nhất hành tinh, du khách đến với Đà Nẵng còn có thể chạm đến một không gian cổ tích rực rỡ và đầy mê hoặc tại Sun World Ba Na Hills. Điểm nhấn trải nghiệm của mùa hè năm nay là Lễ hội Mặt Trời 2026 - không gian nghệ thuật, ẩm thực với bia thủ công và Lumiere Light Art, "siêu phẩm" nghệ thuật ánh sáng tương tác hoàn toàn mới, với công nghệ cảm biến quang điện tử tiên tiến biến mỗi bước chân và cái chạm tay của du khách thành tác phẩm nghệ thuật sống động.

Mùa pháo hoa quy mô và đáng xem bậc nhất trong lịch sử

Trở lại với chủ đề "Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối", DIFF 2026 được xem là mùa giải có nhiều thay đổi đáng chú ý nhất. Năm nay, lễ hội quy tụ 10 đội pháo hoa "All-Star" đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có tới 4 đội lần đầu tiên tham gia, hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử tổ chức DIFF.

Đêm khai mạc vào ngày 30/5 tới sẽ mở màn bằng cuộc tranh tài giữa đội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch DIFF 2025 - Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd. từ Trung Quốc. Đây là trận mở màn đang được các tín đồ DIFF cho là "đáng xem nhất" trong số các trận mở màn sau nhiều kỳ lễ hội pháo hoa.

Thiết kế sân khấu DIFF 2026

DIFF 2026 cũng đánh dấu bước nâng cấp lớn về sân khấu với chiều ngang lên tới 100m, diện tích gần 1.200m², có sức chứa khoảng 10.000 người, được xem là lớn bậc nhất trong lịch sử. Điểm nhấn là hệ thống vòm nâng hạ trung tâm rộng hơn 40m lớn bậc nhất lịch sử tổ chức, cao trên 10m, có khả năng chuyển động trong chưa đầy 70 giây.

Đặc biệt, lần đầu tiên, DIFF đưa trải nghiệm của khán giả vượt ra khỏi giới hạn của một màn trình diễn thị giác đơn thuần. Thông qua ứng dụng Sun Paradise Land, người xem có thể mang về "món quà số" cho mình và người thân khi tạo những mẫu tem thư, thiết kế bưu thiếp điện tử kèm lời nhắn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp ghi lại những khoảnh khắc lưu niệm rực rỡ và thú vị cùng pháo hoa.

Với hàng loạt nâng cấp về quy mô, công nghệ và trải nghiệm, DIFF 2026 đang hội tụ những yếu tố để trở thành một trong những mùa giải đáng chờ đợi nhất từ trước đến nay.