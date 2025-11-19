Mô hình gia đình online: Chanh Store

Nguồn hàng tự chủ - Kiểm soát chất lượng

Khác với các cửa hàng nhập sẵn sản phẩm số lượng lớn, Chanh Store tự chọn vải và đặt may tại xưởng, kiểm soát chất lượng từ form dáng.

Sản phẩm chủ lực là áo dệt kim mongtoghi mang phong cách đơn giản, dễ phối, phù hợp nhiều độ tuổi. Khách hàng có thể mặc đi làm, đi chơi hoặc ở nhà. Việc duy trì phong cách ổn định giúp Chanh Store xác định tệp khách hàng rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý và phát triển thương hiệu.

Livestream - kết nối trực tiếp với khách

Bán hàng online đặc biệt qua livestream đòi hỏi người bán phải tạo uy tín cá nhân và tư vấn chuyên nghiệp. Thay vì chạy theo số lượng đơn, Chanh Store đặt trọng tâm vào chất lượng dịch vụ.

Quy trình vận hành bài bản: Trong buổi livestream, nhân viên tư vấn trực tiếp từng sản phẩm cho khách. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách gọi điện xác nhận lại size, màu sắc và mẫu mã, giảm thiểu nhầm lẫn trước khi giao hàng. Nhờ cách này, khách yên tâm khi mua sắm trực tuyến, hạn chế tình trạng nhận sản phẩm sai hoặc hỏng.

Các buổi livestream của Chanh Store thu hút từ 2.000 - 3.000 lượt xem. Trung bình, mỗi phiên chốt khoảng 400 - 500 đơn, còn các dịp lễ Tết có thể đạt 1.000 đơn/ngày.

Buổi livestream và feedback sản phẩm cửa hàng

Cập nhật mẫu mới - phục vụ đa dạng nhu cầu

Một lợi thế khác của Chanh Store là liên tục cập nhật mẫu mới, phù hợp nhiều độ tuổi và nhu cầu khác nhau. Khách hàng chủ yếu là nữ, hướng tới các sản phẩm bình dân nhưng chất lượng ổn định. Giá hợp lý giúp khách dễ trải nghiệm thử, từ đó tăng tỷ lệ quay lại và mua nhiều lần.

Đại diện cửa hàng cho biết: "Khách mua lại nhiều lần và giới thiệu cho người khác mới là thành công thực sự."

Bộ sưu tập mẫu mới của Chanh Store

Chanh Store không chạy theo xu hướng "chốt đơn nhanh" mà tập trung xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo niềm tin và uy tín cho thương hiệu.

Mô hình nhỏ - hướng đi bền vững

Dù xuất phát từ cửa hàng gia đình nhỏ, Chanh Store từng bước phát triển theo hướng bán lẻ trực tuyến - mô hình ngày càng phổ biến. Điểm mạnh không nằm ở diện tích hay mặt bằng, mà ở quy trình chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin khách hàng.

Câu chuyện của Chanh Store chứng minh rằng chỉ cần chuyên nghiệp, kiên nhẫn và chú trọng trải nghiệm khách hàng, ngay cả cửa hàng nhỏ cũng có thể phát triển bền vững và tạo dựng uy tín trong thị trường bán lẻ trực tuyến.

Lựa chọn mẫu áo mongtoghi ở Chanh Store tại: https://www. facebook.com/ChanhStore.Page/

Website: chanhstore.com