'Mỏ dầu' không bao giờ cạn giúp láng giềng Việt Nam thu về hàng tỷ USD, bất chấp Mỹ siết chặt xuất khẩu

Các công ty bán dẫn tại Trung Quốc ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục trong năm qua, trong bối cảnh nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, thị trường chip nhớ toàn cầu khan hiếm và các hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ tiếp tục siết chặt. Diễn biến này được xem là cú hích quan trọng thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn nội địa.

Theo các nhà phân tích, đà tăng trưởng của ngành nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong năm nay khi các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI, từ trung tâm dữ liệu đến các ứng dụng điện toán quy mô lớn. Nhu cầu chip vì vậy được duy trì ở mức cao, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước mở rộng thị phần.

Dữ liệu từ doanh nghiệp cho thấy SMIC – nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc – đạt doanh thu khoảng 9,3 tỷ USD trong năm 2025, tăng 16% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Các dự báo từ thị trường cho rằng con số này có thể vượt 11 tỷ USD vào năm 2026.

Động lực tăng trưởng đến từ cả hai phân khúc chính. Một mặt, sự bùng nổ của xe điện và các hệ sinh thái liên quan thúc đẩy nhu cầu đối với các dòng chip “công nghệ trưởng thành”. Mặt khác, làn sóng AI đang kéo nhu cầu đối với chip tiên tiến và các giải pháp tính toán hiệu năng cao tăng vọt.

Các hạn chế xuất khẩu của Mỹ trong những năm gần đây cũng đóng vai trò quan trọng. Việc bị hạn chế tiếp cận công nghệ và sản phẩm từ các tập đoàn như Nvidia đã khiến Trung Quốc tăng tốc phát triển các giải pháp thay thế trong nước. Những doanh nghiệp như Huawei đang dần lấp khoảng trống, dù hiệu năng sản phẩm vẫn chưa theo kịp các đối thủ quốc tế.

Ở mảng chip nhớ, tình trạng thiếu hụt toàn cầu cũng góp phần đẩy giá tăng cao, qua đó cải thiện đáng kể doanh thu cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Đáng chú ý, phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM) – yếu tố then chốt cho AI – hiện vẫn do các “ông lớn” như Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology thống lĩnh. Tuy nhiên, việc bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa như CXMT phát triển các sản phẩm thay thế.

Dù vậy, ngành bán dẫn Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các doanh nghiệp trong nước hiện chưa thể sản xuất hàng loạt các dòng chip tiên tiến nhất do hạn chế tiếp cận thiết bị then chốt từ ASML. Khoảng cách công nghệ so với các trung tâm bán dẫn hàng đầu như Mỹ, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) vì thế vẫn còn đáng kể.

Giới chuyên gia nhận định, tăng trưởng hiện tại phần lớn đến từ việc thay thế nhập khẩu, trong khi nguy cơ dư thừa công suất ở các dòng chip kém tiên tiến vẫn hiện hữu. Về dài hạn, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc có thể nâng cấp công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực như chip logic thế hệ mới và bộ nhớ HBM tiên tiến.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, ngành bán dẫn Trung Quốc đang cho thấy những bước tiến rõ rệt về quy mô, song vẫn cần thêm thời gian để thu hẹp khoảng cách về chất lượng và công nghệ cốt lõi.

Theo CNBC




