Mở cửa phòng trọ sau 2 tháng người thuê “mất tích”, gia đình chủ nhà ở Biên Hòa chết lặng vì cảnh bên trong

Mới đây, mạng xã hội liên tục lan truyền bài đăng của một tài khoản Facebook tên N.T. (Biên Hòa), kèm theo clip và loạt hình ảnh ghi lại hiện trạng một căn phòng trọ sau khi người thuê rời đi. Nội dung bài viết nhanh chóng gây sốc, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận vì mức độ bừa bộn được mô tả là “kinh khủng”.

Theo chia sẻ của N.T., người thuê căn phòng là một thanh niên có ngoại hình chỉn chu, ăn mặc bóng bẩy, thường xuyên dùng nước hoa và được đánh giá là đẹp trai. Người này đã ở trọ suốt 3 năm nhưng gần như không đổ rác. Thói quen sinh hoạt được mô tả là chỉ ăn cơm hộp, uống nước ngọt và toàn bộ rác thải sinh hoạt đều bị xả thẳng trong phòng.

Những hình ảnh khiến nhiều người không dám tin (Ảnh: NT)

“Trước giờ chỉ chứng kiến trên mạng, nay mới tận mắt thấy. Thanh niên bóng bẩy, nước hoa, đẹp trai ở trọ 3 năm. Không đổ rác, chỉ ăn cơm hộp uống nước ngọt và xả rác trong phòng như một bãi rác”, N.T. viết trong bài đăng.

Đáng nói, sau khi người thuê trốn tiền trọ suốt 2 tháng và trả phòng, gia đình của chủ trọ bước vào kiểm tra thì choáng váng trước cảnh tượng bên trong. Căn phòng được mô tả như một “bãi chiến trường”, rác thải chất thành từng đống, từ hộp cơm, chai lọ, túi nilon… cho tới đồ dùng sinh hoạt cũ kỹ, bốc mùi nồng nặc.

“Em không biết bạn này sống chung với rác kiểu gì luôn. Một nghìn câu hỏi tại sao bạn ở được như vậy”, chủ bài đăng bày tỏ sự ngán ngẩm.

Bài viết sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra không khỏi rùng mình trước lối sống mất vệ sinh của nam thanh niên, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu khi một người có vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ lại có thể sinh hoạt trong môi trường như vậy suốt thời gian dài.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng gửi lời nhắn nhủ tới các chủ nhà trọ cần cẩn trọng hơn trong quá trình cho thuê, nên kiểm tra phòng định kỳ để tránh những trường hợp tương tự. “Nhìn mà ám ảnh thật sự”, “Không hiểu nổi sống kiểu gì”, “Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài”, “Chủ trọ chắc dọn mệt nghỉ”… là những bình luận phổ biến dưới bài đăng.