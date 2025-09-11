Mở cửa phòng khách sạn, phát hiện người đàn ông cởi trần lơ lửng ngoài ban công: Diễn biến “nín thở” sau đó

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông cởi trần, đang lơ lửng ngoài ban công tầng 5 của một khách sạn. Phía trong ban công có người phụ nữ đang giữ tay người đàn ông, kèm theo đó là những tiếng khóc, la hét của phụ nữ và trẻ nhỏ.

Cảnh tượng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khiến những người chứng kiến kinh hãi. Mọi người bày tỏ không biết vì lý do gì mà người đàn ông này lại leo ra ngoài ban công như vậy, đồng thời mong anh sẽ được bình an.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối 8/9 tại một khách sạn ở phường Xuân Hương - Đà Lạt. Người đàn ông lơ lửng ngoài ban công sau đó đã được một người đàn ông khác cứu vào an toàn. "Người hùng" đó là anh Lê Cao Hải (ở Hà Nội).

Cảnh tượng một người đàn ông lơ lửng ngoài ban công tầng 5 khiến người chứng kiến kinh hãi.

Kể lại sự việc trên báo Dân trí, anh Hải cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, anh đang nằm trong phòng khách sạn thì thấy khó chịu vì tiếng ồn ào của nhóm thanh niên ở phòng khác gây ra nên mở cửa, định ra ngoài nhắc nhở. Khi vừa bước chân ra ngoài hành lang, người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cháu bé khoảng 6 tuổi: “Chú ơi, chú ơi”. Anh Hải vội chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông say xỉn đang treo lơ lửng bên ngoài ban công, còn một phụ nữ thì cố hết sức nắm chặt hai tay người đàn ông đó.

Anh Hải nhớ lại, lúc ấy cũng có 3-4 thanh niên chạy ra theo dõi sự việc song họ không biết làm gì vì lan can khách sạn khá cao. Thấy tình huống quá gấp, chậm vài giây có thể người đàn ông sẽ gặp nguy hiểm nên anh Hải lập tức bật người qua phần ngăn giữa 2 phòng, chống chân vào lan can để lấy lực rồi vươn người sang phòng bên cạnh. Anh Hải đưa cả thân mình ra ngoài, một tay chụp lấy cổ tay người đàn ông.

Anh Hải siết chặt cổ tay người đàn ông, kéo được khoảng 40cm rồi túm chặt phần cạp quần và dùng hết sức nhấc bổng cơ thể nạn nhân vào phía trong an toàn. Được biết, anh Hải có kinh nghiệm 10 năm tập leo núi nên cơ tay và ngón tay rất khỏe. Sau sự việc, người phụ nữ vẫn rất hoảng loạn, chỉ biết nắm chặt tay người đàn ông. Anh Hải sau đó về phòng, đóng cửa đi ngủ do đã mệt vì trước đó mất ngủ nhiều ngày.

Giúp được người khác, anh Hải rất vui. Anh cũng cảm thấy may mắn vì bản thân nhờ tập luyện thể thao nên có sức khỏe, có đủ sức để kéo nạn nhân lên kịp thời.

Câu chuyện của anh Hải khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mọi người dành lời khen cho tinh thần dũng cảm, mưu trí của anh. Câu chuyện cũng giúp truyền cảm hứng cho nhiều người có thêm động lực để rèn luyện thể dục thể thao.