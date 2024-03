Mở cửa ô tô khiến 1 phụ nữ chết thương tâm: Có thể đối diện mức án phạt nào?

Mới đây, khoảng 9h30 sáng 9-3, tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Huệ - Trần Nguyên Hãn (khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phường Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi, ở phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) điều khiển xe máy, chở theo con gái (13 tuổi) đi trên đường Nguyễn Huệ, khi đi đến đoạn qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì va phải cánh cửa của ô tô mang biển số 24A-xxx bất ngờ mở ra.

Sau khi đâm vào cánh cửa ô tô nói trên, chị H. và con gái chị H. cùng ngã xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe khách 21B-xxx đi tới chèn qua người chị H. khiến người phụ nữ tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện, còn người con ngồi sau may mắn không bị thương.

Vụ tai nạn xuất phát từ mở cửa xe ôtô bất cẩn khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trần Hoàng Vũ (Giám đốc Công ty luật AEC – Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, về nguyên tắc, người lái xe luôn khóa trái cửa lại khi xe đang chạy để đảm bảo rằng các cửa không bị bật ra gây tai nạn cho người khác.

Theo Điều 18 Luật giao thông đường bộ quy định, trường hợp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn do lỗi của người mở cửa xe thì người này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của mình đã gây ra theo quy định của pháp luật. Hành vi mở cửa xe ô tô không quan sát gây tai nạn có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng do hành vi này gây ra.

Nếu vi phạm về việc mở cửa xe gây tai nạn chết người thì người gây tai nạn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 72 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo 03 khung hình phạt chính như sau:

Khung 1: Phạt tiền từ 30.000.000đ đến 100.000.000đ, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với hậu quả làm chết 01 người.

Khung 2: Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm đối với hậu quả làm chết 02 người.

Khung 3: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với hậu quả làm chết 03 người trở lên.

"Như vậy, căn cứ quy định trên, người ngồi trong xe ô tô có hành vi mở cửa xe ô tô mà không chú ý quan sát gây nên hậu quả chết người thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"." Luật sư đánh giá.

Luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật TNHH AEC

Vị luật sư khuyến cáo, trên thực tế hạ tầng giao thông đang còn nhiều bất cập, lực lượng chức năng không phải lúc nào cũng có thể có mặt trên mọi tuyến đường để nhắc nhở, xử lý kịp thời các lỗi vi phạm.

Bởi vậy, chính những người tham gia giao thông, cả người lái và người đi cùng trên xe cần quan sát thật kỹ và đảm bảo không gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác mới được mở cửa xe. Trước khi mở cửa xe hãy dừng, đỗ xe đúng quy định, không dừng xe ở những đoạn đường quá hẹp, đường giao nhau… Khi mở cửa cần chú ý quan sát kỹ trước sau bằng mắt và gương chiếu hậu hai bên, thấy an toàn mới tiến hành mở cửa, nên mở từ từ. Với người đi cùng trên xe, tài xế nên chủ động nhắc nhở họ mở hé cửa, chú ý quan sát trước khi ra ngoài. Trong thực tế, trong điều kiện cho phép, người mở nên ưu tiên mở cửa xe bên phải.