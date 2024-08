Mở cửa đón khách nhưng đã có gần 4.000 lượt người đăng ký tham gia triển lãm Hokusai by VPBank

Vì sao triển lãm Hokusai by VPBank hút người xem?



Triển lãm tương tác đa giác quan Hokusai by VPBank nằm trong chiến dịch khai trương chi nhánh Flagship đầu tiên của VPBank tại Việt Nam. Hơn 130 tác phẩm đặc sắc nhất của danh họa Hokusai được trưng bày cho công chúng thưởng lãm dưới góc nhìn công nghệ. Người xem sẽ được cảm nhận thế giới hội họa Phù thế đầy màu sắc của "họa cuồng lão nhân" Hokusai bằng công nghệ kỹ thuật số đa chiều, thực tế ảo, 3D mapping, tương tác cảm biến… hoà cùng âm nhạc ấn tượng trong không gian rộng tới 1.500 m2, lấp đầy góc nhìn 360 độ, dàn trải từ mặt sàn lên đến những bức tường rộng lớn.

Công nghệ 3D mapping trình diễn các bức họa một cách độc đáo.

Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan của danh hoạ nổi tiếng Nhật Bản Katsushika Hokusai đã cho thấy sức nóng hơn bao giờ hết. Chỉ trong 03 ngày mở cổng đăng ký, đã có gần 4.000 khách hàng đăng ký tham quan. Đại diện VPBank cho biết, các ca trình diễn của triển lãm trong 04 ngày 16 tới 19/8 đã hoàn toàn kín lịch.



Từ trước khi chính thức mở cửa đăng ký, "giới thạo tin" trên mạng xã hội đã có nhiều hotpage "úp mở" thông tin về triển lãm này. "Cư dân mạng" lùng sục trên khắp diễn đàn cốt để được là một trong những người đầu tiên tham dự triển lãm. Đại diện VPBank, đơn vị tổ chức triển lãm, cho biết, ngân hàng đang nghiên cứu mở thêm ca đón khách do có nhiều đoàn muốn được xếp lịch trải nghiệm riêng.

Nhiều khách hàng hỏi link đăng ký tham quan trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Thế Sơn - Giám tuyển nghệ thuật, cố vấn chuyên môn triển lãm tranh Hokusai by VPBank nhận định: "Triển lãm nghệ thuật đa giác quan Hokusai by VPBank hấp dẫn bởi sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm tranh in có bản quyền chất lượng in đạt chuẩn của các bảo tàng nghệ thuật trên thế giới, mang lại cho người xem cảm nhận chân thực nhất với tác phẩm gốc. Quan trọng là công nghệ 3D immersive giúp công chúng có thể tương tác gần hơn với những tác phẩm nghệ thuật, cảm nhận cụ thể hơn, cũng như hiểu thêm về sức ảnh hưởng của dòng tranh Ukiyo-e. Được tổ chức bởi một tổ chức lớn và luôn tôn vinh nghệ thuật đỉnh cao như VPBank, tôi nghĩ triển lãm này rất đáng giá để trải nghiệm."



Tạo sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội

Trong những ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút rất nhiều bạn trẻ và người nổi tiếng tới tham quan. Một trong số đó có hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 cho biết: "Tôi bị choáng ngợp với công nghệ hiện đại được áp dụng trong triển lãm lần này. Nhờ có công nghệ 3D mapping, tương tác cảm biến, thực tế ảo… cùng âm nhạc, Linh cảm thấy mình không chỉ đang xem tranh mà còn được bước vào sống trong thế giới của những bức tranh. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội hiếm hoi dành cho tôi cũng như những người yêu hội họa được tiếp cận và thưởng thức những tác phẩm của danh họa Hokusai."

Hoa hậu Lương Thùy Linh rất ấn tượng với không gian triển lãm

Cũng như Thùy Linh, rất nhiều khách hàng khác cũng bị ấn tượng bởi triển lãm tranh này. Chị Thanh Phương (Quận 1, TP HCM) đã phải thốt lên rằng: "Bước vào không gian 3D, tôi có cảm giác đang hòa mình với tác phẩm của Hokusai, chứ không chỉ là người thưởng thức đơn thuần. Tôi đã phải đăng ký trải nghiệm thêm 1 lần nữa, vì cảm giác 1 lần chưa đã."



Anh Hoàng Nguyên – một khách hàng của VPBank chia sẻ: "Buổi triển lãm gây ấn tượng cho tôi cả về nội dung, cốt truyện dẫn dắt và cách dàn dựng. Thiết kế và trình bày rất công phu và chi tiết." Hay chị Nguyễn Hằng (Quận 3, TP HCM) cũng rất thích thú khi tham quan triển lãm: "Tour trải nghiệm rất thú vị, được trải nghiệm không gian khách hàng sang xịn mịn lại còn được trải nghiệm bữa tiệc âm thanh ánh sáng đặc sắc với vô vàn hình ảnh đẹp ma mị."

Nhiều không gian "sống ảo" tuyệt đỉnh cho các bạn trẻ.

"Chúng tôi sẽ mở cửa miễn phí đón khách tham quan đến hết ngày 12/10. Chúng tôi rất vui khi thấy triển lãm rất được người dân đón nhận. Song hành cùng các chương trình nghệ thuật đỉnh cao luôn là tiêu chí của VPBank trong nhiều năm qua, bởi chúng tôi luôn tâm niệm, ngoài việc giúp khách hàng thịnh vượng về tài chính thì thịnh vượng về tinh thần là điều không thể thiếu", lãnh đạo VPBank chia sẻ.



Triển lãm được tổ chức tại tầng 25 của toà nhà chi nhánh Flagship VPBank tại Riverfront Financial Center ngay trung tâm Quận 1, nằm bên bờ sông Sài Gòn. Thời gian mở cửa mỗi ngày từ 10h đến 21h với thời gian tham quan của mỗi ca là 90 phút. Trong giai đoạn đầu mới ra mắt từ 13/8 đến 17/8, mỗi ngày VPBank sẽ mở cửa đón khách tham quan 3 ca. Từ ngày 18/8 đến 12/10, mỗi ngày có 6 ca trình diễn để các khách hàng đăng ký tham quan. Được biết, triển lãm sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí và kéo dài trong 2 tháng, tới 12/10.