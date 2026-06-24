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Mở chiến dịch sơ tán 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz

Kông Anh
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Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên hợp quốc bắt đầu sơ tán hơn 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cho biết chiến dịch giải cứu thuỷ thủ mắc kẹt trên eo biển Hormuz sẽ được thực hiện với “sự hợp tác chặt chẽ với Iran, Oman cùng tất cả quốc gia ven biển khác trong khu vực, Mỹ và ngành công nghiệp hàng hải”.

“Chúng tôi đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết và đã kiểm tra kỹ lưỡng điều kiện để đảm bảo an toàn hàng hải nhằm hỗ trợ những hoạt động này” , ông Dominguez cho hay.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào 28/2, Tehran phong tỏa eo biển Hormuz một cách hiệu quả, khiến nhiều tàu thuyền bị mắc kẹt trên tuyến đường thủy này.

Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền tăng lên kể từ khi thỏa thuận được ký kết vào tuần trước với báo cáo của cơ quan tình báo hàng hải Kpler cho thấy có ít nhất 36 tàu thương mại đi qua eo biển vào 22/6, mức lưu lượng kỷ lục kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo Bộ Quốc phòng Oman, quá trình sơ tán theo kế hoạch của IMO vốn đã được thảo luận trong nhiều tháng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. "Trước nguy cơ va chạm cao trong điều kiện hiện tại, cần phải thực hiện việc di tản giao thông tàu thuyền một cách dần dần và có kiểm soát", thông báo có đoạn.

Đan Mạch cũng tuyên bố sẽ tham gia sứ mệnh hàng hải quốc tế do Pháp và Anh thành lập để giúp mở lại tuyến đường thủy quan trọng này. Cùng thời điểm, Al Jazeera đưa tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận hòa bình "tiến triển tốt hơn một chút".

“Hôm nay, chúng ta có một tuyên bố chung từ phía Oman và Iran cho biết họ đang thảo luận về cơ chế để mở lại hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz. Đây là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để eo biển mở cửa trở lại và cho đến lúc đó, chúng ta thấy hàng trăm tàu thuyền bị mắc kẹt ở cả hai phía của eo biển Hormuz” , phóng viên của Al Jazeera thông tin.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và nhắc lại Iran sẽ không được phép thu phí qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ.

“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí hoặc lệ phí trên tuyến đường thủy quốc tế” , ông Rubio nói và tin “tất cả các quốc gia trong khu vực đều sẽ đồng ý”.

Trước đó, nhà đàm phán hàng đầu của Tehran kiêm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz “sẽ không bao giờ trở lại” hiện trạng trước xung đột, bất chấp việc hai bên đồng ý thiết lập đường liên lạc để giữ cho eo biển luôn thông thoáng.

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