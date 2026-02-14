Mổ bụng sạc dự phòng 9 triệu mAh giá rẻ trên eBay: Sự thật trần trụi về cú lừa dung lượng ảo

Trong thế giới phụ kiện công nghệ giá rẻ, những con số "khủng" thường được sử dụng như một mồi câu hấp dẫn đối với người dùng nhẹ dạ. Mới đây, một thiết bị sạc dự phòng được rao bán trên eBay với dung lượng quảng cáo lên tới 9.000.000 mAh (9 triệu mAh) đã thu hút sự chú ý. Để kiểm chứng thực hư, một tài khoản trên ZDNET đã quyết định mua về và thực hiện một cuộc phẫu thuật "nhân danh khoa học".

Bài toán vật lý không thể giải

Trước khi đi sâu vào chi tiết phần cứng, hãy làm một phép so sánh đơn giản. Một trong những cục sạc dự phòng cao cấp hiện nay là Anker PowerCore 24K có giá 150 USD, nặng khoảng 0,6 kg nhưng chỉ sở hữu dung lượng 24.000 mAh.

Nếu con số 9 triệu mAh là thật, bạn sẽ cần ghép 375 cục sạc Anker lại với nhau, tiêu tốn hơn 35.000 USD và tạo ra một khối lượng khổng lồ không thể nào nhét vừa túi quần. Vậy mà thiết bị này lại được bán với giá chỉ bằng vài ly cà phê.

Chất lượng gia công tệ hại và rủi ro cháy nổ

Theo Adrian Kingsley-Hughes (tài khoản trên ZDNET), ngay từ khi nhận hàng, sự thất vọng đã hiện rõ. Bao bì sản phẩm chi chít lỗi chính tả và hoàn toàn không dám in con số 9 triệu mAh lên vỏ hộp. Tệ hơn, thiết bị ở trong trạng thái "chết lâm sàng", không phản hồi bất kỳ tín hiệu nào dù đã thử cắm sạc.

Sau đó, tài khoản này đã quyết định mở tung thiết bị ra đã hé lộ nguyên nhân. Bên trong lớp vỏ nhựa rẻ tiền là một cảnh tượng đáng sợ: một dây dẫn nối với pin đã bị tuột ra hoàn toàn. Đây chính là lý do khiến cục sạc không hoạt động, nhưng nguy hiểm hơn, đầu dây bị tuột này có thể gây chập điện bất cứ lúc nào, biến cục sạc thành một quả bom nổ chậm trong túi người dùng.

Sự thật về những viên pin "vô danh"

Bên trong thiết bị là các cell pin lithium-ion 18650 hoàn toàn không có nhãn hiệu. Qua đo đạc thực tế, mỗi cell pin này chỉ có dung lượng khoảng 2.000 mAh. Đây là mức dung lượng rất thấp, thường thấy ở các loại pin tái chế hoặc hàng loại hai (seconds), kém xa mức tiêu chuẩn 2.300 - 3.000 mAh của các loại pin 18650 chất lượng tốt.

Với cấu hình gồm 3 cell pin, tổng dung lượng thực tế của thiết bị này chỉ vỏn vẹn 6.000 mAh. Con số này thấp hơn tới 1.500 lần so với mức 9.000.000 mAh được quảng cáo trên mạng. Đây là một ví dụ điển hình của việc "treo đầu dê, bán thịt chó", nơi những thông số kỹ thuật bị thổi phồng một cách vô lý để đánh lừa người tiêu dùng.

Thực tế phũ phàng này là lời nhắc nhở rằng không có "món hời" nào như vậy tồn tại trong thế giới công nghệ. Những tuyên bố phóng đại thường đi kèm với linh kiện kém chất lượng, lắp ráp cẩu thả và nguy cơ an toàn nghiêm trọng.

Thay vì mạo hiểm với những sản phẩm trôi nổi có nguy cơ gây hỏa hoạn, người dùng nên đầu tư thêm một khoản nhỏ để lựa chọn các thương hiệu uy tín. Một cục sạc dự phòng 10.000 mAh chính hãng (ví dụ như Baseus với giá khoảng 20 USD) sẽ mang lại dung lượng thực, độ bền cao và quan trọng nhất là sự an tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Đừng để những con số ảo đánh lừa, bởi cái giá phải trả có thể đắt hơn rất nhiều so với số tiền bạn tiết kiệm được.



