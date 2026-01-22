Mở bát đầu năm với album nhạc Việt khủng quy tụ 28 nghệ sĩ, “secret” được giữ đến cuối cùng

Album WeChoice Awards 2025 trở lại

Sau thời gian được đông đảo khán giả mong chờ, WeChoice Awards chính thức trở lại với mùa giải 2025, chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Không chỉ là một giải thưởng thường niên, WeChoice qua từng năm giữ được vị thế đặc biệt khi luôn song hành giữa tinh thần nhân văn, sự cập nhật xu hướng của giới trẻ và những dự án âm nhạc có sức lan tỏa rộng rãi. Chính sự kết hợp này đã tạo nên bản sắc riêng, khiến mỗi mùa WeChoice không chỉ được nhắc đến ở khoảnh khắc trao giải mà còn kéo dài dư âm bằng các sản phẩm nghệ thuật đi kèm.

Trong đó, nhạc chủ đề gắn liền với mỗi mùa WeChoice từ lâu đã trở thành một “đặc sản” được công chúng trông đợi. WeChoice lựa chọn cách đầu tư nghiêm túc cho các sáng tác hoàn toàn mới, quy tụ dàn nghệ sĩ tiêu biểu của từng giai đoạn. Qua nhiều năm, những album chủ đề này đã góp phần ghi dấu các cột mốc đáng nhớ của Vpop, khi khán giả có thể nhìn lại hành trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam thông qua chính các mùa WeChoice.

Album WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam sắp ra mắt

Album WeChoice hàng năm thường được ví như một “dải ngân hà” khi tập hợp những ngôi sao hàng đầu của làng nhạc ở từng thời điểm. Từ nghệ sĩ gạo cội, những tên tuổi bảo chứng cho chất lượng cho đến lớp nghệ sĩ trẻ đang định hình xu hướng, tất cả đều được WeChoice gói ghém trong cùng một dự án, tạo nên bức tranh đa sắc về âm nhạc Việt. Chính sự đa dạng này đã giúp các album WeChoice không bị đóng khung trong một phong cách, mà luôn mang tinh thần cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm và dung hòa nhiều màu sắc khác nhau.

28 nghệ sĩ sẽ cùng góp mặt trong album WeChoice Awards 2025

Và ở mùa giải 2025, WeChoice tiếp tục khiến cộng đồng yêu nhạc đứng ngồi không yên khi chính thức hé lộ album phòng thu gắn với mùa trao giải năm nay. 28 nghệ sĩ sẽ cùng góp mặt trong album WeChoice Awards 2025. Thay vì công bố danh sách nghệ sĩ theo cách quen thuộc, tối 21/1, BTC WeChoice Awards 2025 đã tung một bảng chữ ký bí ẩn. Những nét ký được tiết lộ đủ để khơi gợi trí tò mò, nhưng chưa đủ để xác nhận chắc chắn danh tính, khiến khán giả không ngừng bàn luận và dự đoán. Điểm chung dễ nhận thấy là tất cả những chữ ký này đều gợi liên tưởng đến các nghệ sĩ “khủng”, có sức ảnh hưởng lớn và phù hợp với tinh thần của WeChoice.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ được giữ kín đến phút chót, album WeChoice Awards 2025 còn được bảo chứng về mặt chuyên môn khi toàn bộ khâu sản xuất âm nhạc do đội ngũ producer của S.Hube Label đảm nhận. Đây là tập thể đứng sau nhiều dự án được đánh giá cao về chất lượng lẫn tư duy âm nhạc trong những năm gần đây. Việc giao trọn album cho một ê-kíp thống nhất cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên tổng thể liền mạch, vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa đủ gần gũi để chinh phục những tai nghe khó tính nhất. Tất cả những yếu tố này đã đủ để đẩy mức độ trông ngóng của khán giả dành cho album WeChoice năm nay lên cao hơn bao giờ hết.

Trên các nền tảng mạng xã hội, netizen nhanh chóng rôm rả gọi tên hàng loạt nghệ sĩ có khả năng xuất hiện trong album WeChoice Awards 2025. Nhiều dự đoán hướng về dàn Anh Trai - Em Xinh đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới trẻ như buitruonglinh, CONGB, Ánh Sáng AZA, Vương Bình… Song song đó là những cái tên được xem như “bảo chứng” như Đức Phúc, BigDaddy, Phùng Khánh Linh,... Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức dự đoán, “secret” được giữ đến cuối cùng và hứa hẹn tạo nên hiệu ứng bùng nổ khi chính thức công bố.

Song hành với album âm nhạc, chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” của WeChoice Awards 2025 tiếp tục cho thấy định hướng nhất quán của giải thưởng. Thay vì chỉ tôn vinh những thành tựu đã qua, WeChoice năm nay nhấn mạnh vào hành động ở hiện tại, khuyến khích mỗi cá nhân, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều đang góp phần kiến tạo tương lai chung. Thông điệp này khắc họa hình ảnh một Việt Nam không ngừng đổi mới, sẵn sàng hội nhập với thế giới nhưng vẫn giữ vững bản sắc, giá trị cốt lõi của mình.

“Đặc sản” nhạc chủ đề WeChoice Awards qua từng năm

Nhìn lại các mùa giải trước, âm nhạc luôn là một trong những điểm nhấn giúp WeChoice ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. WeChoice Awards 2024 với chủ đề Việt Nam Tôi Đó để lại nhiều dư âm qua ca khúc chủ đề cùng tên, là màn kết hợp giàu năng lượng giữa SOOBIN, Vũ Cát Tường và Lil Wuyn, mang tinh thần hào hùng nhưng vẫn hiện đại. Bên cạnh đó, Giàu Nhất Khu Phù Hoa với sự góp mặt của JustaTee cùng các rapper Wxrdie, Gill, Dangrangto và Robber cũng tạo nên dấu ấn riêng nhờ bản phối mạnh mẽ và cá tính.

Album WeChoice Awards 2024

Album WeChoice Awards 2023 - Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ

Trước đó, mùa 2023 với chủ đề Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ từng ghi nhận thành công lớn của ca khúc Dám Rực Rỡ, nơi HIEUTHUHAI, GREY D, Wren Evans và Obito cùng tạo nên một bản nhạc truyền cảm hứng theo đuổi đam mê rõ nét, đội hình boyband trong mơ ai cũng nhớ. Cùng mùa này, Mưa Nào Mà Hông Tạnh với sự kết hợp giữa AMEE, Phúc Du và producer WOKEUP mang lại màu sắc nhẹ nhàng, tích cực và dễ lan tỏa hay Phong Long (Low G x Obito) là bản rap cá tính, thời thượng.

Album WeChoice Awards 2020

Xa hơn, mùa giải 2020, Diệu Kỳ Việt Nam ra đời trong bối cảnh đặc biệt, với ca khúc chủ đề có sự tham gia của Bích Phương, Phúc Du, GDucky và HIEUTHUHAI, như một lời tri ân dành cho những nỗ lực phi thường của người Việt. Tình Bạn Diệu Kỳ của AMEE, Ricky Star thậm chí còn trở thành bản hit “quốc dân”, phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hay với nhiều fan nhạc, ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé (Ngọc Linh x Hoàng Thùy Linh x Chi Pu x Đen Vâu) - WeChoice Awards 2019 lại là ca khúc không thể quên. Trước nữa, Bình Tĩnh Sống của WeChoice Awards 2017 với sự góp mặt của 19 nghệ sĩ, hay Trái Tim Vàng Son - WeChoice Awards 2016, đều là những ca khúc đặt nền móng cho tinh thần nhân văn mà WeChoice theo đuổi từ những ngày đầu.

Điều Phi Thường Nhỏ Bé

Bình Tĩnh Sống

Chính chuỗi dự án âm nhạc này đã lý giải vì sao âm nhạc của WeChoice luôn được đánh giá là đặc biệt. Tại đây, âm nhạc không chỉ phục vụ giải trí mà còn là phương tiện kể chuyện, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực. Các nghệ sĩ sẵn sàng gạt bỏ rào cản về dòng nhạc, thế hệ hay hình ảnh để cùng nhau tạo nên những sản phẩm độc bản, nơi nhạc indie có thể hòa quyện với mainstream, rapper trẻ đứng chung sân khấu cùng nghệ sĩ gạo cội. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là kể những câu chuyện tử tế và tiếp thêm động lực cho cộng đồng.

Với những gì đã được hé lộ, album WeChoice Awards 2025 không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc đi kèm mùa giải, mà đang được kỳ vọng trở thành một dấu mốc mới, tiếp nối hành trình “viết tiếp câu chuyện Việt Nam” bằng âm nhạc. Và cho đến khi danh tính những chữ ký bí ẩn chính thức được bật mí, sự chờ đợi của khán giả sẽ là một phần không thể thiếu, góp thêm nhiệt cho mùa WeChoice năm nay.