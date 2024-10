MMA Impact 2024: Lãnh đạo, đổi mới và chiến lược tương lai trong kỷ nguyên AI

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1.000 nhân sự C-level từ toàn bộ hệ sinh thái Marketing, hứa hẹn là cơ hội giao lưu và học hỏi cho các chuyên gia đầu ngành.



Ra mắt lần đầu vào năm 2011, MMA Impact Việt Nam, do MMA Global tổ chức, luôn mang đến những xu hướng và cập nhật mới nhất, trở thành sự kiện biểu tượng trong giới Marketing Việt Nam. MMA Impact 2024 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình tương lai Marketing, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang bùng nổ.



Công nghệ: yếu tố then chốt trong "bức tranh" tiếp thị và kinh doanh năm 2024

Sự kiện tập trung AI, AR, cá nhân hóa và các xu hướng tiếp thị mới nhất. Các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ những tư liệu độc quyền từ MMA Global APAC về cách vượt qua rào cản kỹ năng và chi phí để áp dụng AI vào chiến lược marketing. Các phiên buổi sáng sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh về xây dựng thương hiệu, tâm lý người dùng và kết nối hiệu quả, trong khi hai phòng thảo luận buổi chiều sẽ đi sâu vào cách công nghệ thay đổi chiến lược tiếp thị sáng tạo.

Phòng thảo luận 1 tập trung vào nội dung và hình thức tiếp thị. Chủ đề đầu tiên, "The Evolution of Content Marketing: Staying Relevant in a Crowded Space", sẽ giúp thương hiệu trở nên nổi bật trong không gian mạng đầy cạnh tranh, đồng thời khám phá cách AR kết hợp nội dung số với thế giới thực để tạo ra trải nghiệm tương tác độc đáo. Ngoài ra, xu hướng Video marketing trên nền tảng Instagram và TikTok sẽ là nơi các thương hiệu thảo luận về những bài học thành công khi sử dụng các hình thức video đa dạng như một công cụ mạnh mẽ để tăng tương tác với người dùng, tạo nội dung ấn tượng và thúc đẩy sự chuyển đổi.



Phòng thảo luận 2 đi sâu hơn vào việc kết hợp AI với chiến lược tiếp thị và sáng tạo nội dung. Chủ đề đầu tiên mang tên "AI in Creative Marketing: Human Ingenuity Meets Machine Precision" sẽ phân tích cách AI thúc đẩy sự sáng tạo trong các chiến dịch tiếp thị, nâng cao khả năng kể chuyện thương hiệu và thu hút khách hàng. Ngoài ra, chủ đề về Cá nhân hóa siêu cấp (Hyperpersonalization) sẽ bàn về cách AI để tạo ra trải nghiệm độc đáo, giúp tạo nên kết nối cảm xúc sâu sắc và thúc đẩy lòng trung thành với thương hiệu. Cuối cùng, chủ đề "Evolving Consumer Behaviors: Strategies to Stay Ahead" sẽ tập trung vào việc sử dụng dữ liệu hành vi và xu hướng để xây dựng các chiến dịch tiếp thị linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.



Hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành tiếp thị hiện đại có mặt tại sự kiện "nóng" nhất tháng 10 này

MMA Impact 2024 sẽ quy tụ những chuyên gia xuất sắc từ các thương hiệu lớn như Google, TikTok, Unilever, SuntoryPepsico, Kimberly Clark, Heineken, Sabeco, Coca-Cola, Ogilvy và nhiều công ty hàng đầu khác trong lĩnh vực tiếp thị, công nghệ và FMCG. Đặc biệt, 30% diễn giả quốc tế đến từ khu vực APAC - bao gồm Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, sẽ mang đến góc nhìn sâu sắc và đa dạng. Một vài diễn giả nổi bật có thể kể đến là ông Rohit Dadwal - CEO của MMA Global APAC, bà Nguyễn Thị Mai – Phó Chủ tịch Marketing của Unilever, ông Douglas Kuo – Tổng Giám đốc của Abbott, ông Dương Ngọc Dũng – Giám đốc Marketing của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), bà Lê Huỳnh Phương Thục – Giám đốc Điều hành của Guardian, bà Phan Đặng Trà My - Giám đốc điều hành của Admicro… cùng nhiều diễn giả hàng đầu sẽ được hé lộ tiếp trong thời gian tới.

Ngoài chủ đề quan trọng nhất là Trí tuệ nhân tạo, các nhà quản lý và chuyên gia tiếp thị cũng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều chiến lược và công cụ để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, đưa ra các quyết định kinh doanh và truyền thông hiệu quả. Bên cạnh đó là cách xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, tạo ra các chiến dịch marketing đa kênh liền mạch và cá nhân hóa để thu hút và giữ chân khách hàng. Tâm lý của người tiêu dùng trong bối cảnh truyền thông hiện đại, dưới góc nhìn khoa học thần kinh cũng sẽ được khám phá để giúp các thương hiệu tạo ra các thông điệp marketing hiệu quả, tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng của khách hàng.



Các bài trình bày và phòng thảo luận sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và thực tiễn về những xu hướng mới và thách thức trong ngành Marketing, hứa hẹn một sự kiện đầy ấn tượng và đáng nhớ. Trong bối cảnh công nghệ và AI đang ngày càng phát triển, MMA Impact 2024 ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong việc kết nối và trang bị cho cộng đồng Marketing những công cụ cần thiết để tận dụng những cơ hội và tiềm năng mới trong tương lai.

Xem thêm tại: mmaglobal.com/impactvietnam2024

Về MMA Impact Việt Nam

MMA Impact là sự kiện tiên phong trong ngành marketing hiện đại do MMA Global tổ chức trên toàn cầu. Đây là nơi các doanh nghiệp và chuyên gia truyền thông, tiếp thị trao đổi và học hỏi những xu hướng công nghệ tiếp thị mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, và quảng cáo kỹ thuật số. Sự kiện cũng là nơi trình bày những nghiên cứu và giải pháp đột phá trong ngành Marketing, giúp các doanh nghiệp định hướng chiến lược hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số hóa. Đồng thời, người tham gia có thể giao lưu, kết nối nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược mới.

MMA Impact được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2011. Sự kiện diễn ra hàng năm, quy tụ các thương hiệu lớn như Coca-Cola, PepsiCo, Google, Abbott, Grab và nhiều chuyên gia từ các đơn vị quảng cáo, truyền thông, tiếp thị số hàng đầu như TikTok, Kantar, Ogilvy, GroupM, Hakuhodo…

Qua hơn một thập kỷ, MMA Impact đã trở thành một trong những sự kiện lớn được đón chờ nhất trong ngành Marketing hiện đại tại Việt Nam, cung cấp cho hàng nghìn chuyên gia tiếp thị và nhà quản lý những góc nhìn chân thực và sâu sắc về ngành.

Về MMA Global

Với hơn 800 công ty thành viên trên toàn cầu và 15 văn phòng khu vực, MMA Global là Hiệp hội thương mại tiếp thị duy nhất quy tụ toàn bộ hệ sinh thái gồm các nhà tiếp thị, công ty công nghệ tiếp thị (Martech) và công ty truyền thông, cùng hợp tác để kiến tạo tương lai của ngành tiếp thị, đồng thời không ngừng thúc đẩy tăng trưởng hiện tại.

Dưới sự lãnh đạo của các Giám đốc Marketing (CMO), MMA giúp các nhà tiếp thị dẫn dắt sự thay đổi cần thiết trong tiếp thị – theo những cách cho phép những đột phá trong tương lai, đồng thời tối ưu hóa các hoạt động hiện tại.

MMA cam kết khoa học và chất vấn, tin rằng việc tạo ra tác động tiếp thị bắt nguồn từ việc thách thức hiện trạng một cách xây dựng, khuyến khích các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất đã được chứng minh, dựa trên kinh nghiệm đồng nghiệp và khoa học, mà không thỏa hiệp.

MMA đầu tư hàng triệu đô la vào nghiên cứu nghiêm ngặt để cung cấp cho các nhà tiếp thị những sự thật không thể bác bỏ và các công cụ hành động. Bằng cách khai sáng, trao quyền và hỗ trợ các nhà tiếp thị, MMA định hình thành công trong tương lai, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.