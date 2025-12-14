Điện thoại lớn tốt nhất

MKBHD cho rằng nếu người dùng đã chấp nhận mang theo một điện thoại rất lớn thì thiết bị đó phải tận dụng tối đa không gian. OPPO Find X9 Pro (~32 triệu đồng) được nhắc đến trước với màn hình 6.8 inch, cụm camera lớn gồm cảm biến tele 200 MP, pin silicon carbon 7.500 mAh, cấu hình mạnh và nút tùy chỉnh riêng. Tuy nhiên, giải thưởng thuộc về Xiaomi 17 Pro Max (~24.8 triệu đồng).

Xiaomi 17 Pro Max có màn hình 6.9 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin silicon carbon 7.500 mAh, bộ nhớ lớn, ba camera 50 MP và một màn hình phụ gần 3 inch sáng 1.000 nit tần số 120 Hz ở mặt sau. Màn hình phụ đóng vai trò thông báo, khung ngắm và thao tác nhanh, giúp tổng thể thiết kế trở nên hợp lý. Đây là mẫu máy được MKBHD đánh giá là tận dụng tốt kích thước và cụm camera, xứng đáng với danh hiệu điện thoại lớn tốt nhất.

Điện thoại nhỏ tốt nhất

Điện thoại nhỏ ngày càng khan hiếm và dù không còn mẫu nào dưới 6 inch, MKBHD vẫn giữ hạng mục để ghi nhận thiết bị thu gọn tối đa mà vẫn hữu dụng. OnePlus 13S có thiết kế nhỏ gọn, phần mềm mượt nhưng chưa đủ thuyết phục. iPhone 17, iPhone 17 Pro và Xiaomi 17 Pro bản nhỏ cũng được cân nhắc. Người chiến thắng là Samsung Galaxy Z Flip 7 (~24 triệu đồng).

Galaxy Z Flip 7 mở ra thành máy 6.9 inch nhưng khi gập lại tạo thành một thiết bị nhỏ và dễ mang theo. Màn hình ngoài 4.1 inch được sử dụng nhiều hơn trước, cho phép xem thông báo, trả lời nhanh và xử lý việc quan trọng mà không bị cuốn vào việc lướt điện thoại vô thức. Trải nghiệm nhỏ gọn kết hợp khả năng mở thành điện thoại lớn khi cần khiến Flip 7 được chọn là điện thoại nhỏ tốt nhất.

Máy ảnh tốt nhất

Năm 2025 có nhiều đổi mới về camera nhưng Oppo Find X9 Pro vượt trội nhất trong đánh giá của MKBHD.

Máy có bốn camera sau gồm 50 MP chính, 50 MP siêu rộng và 200 MP tele. Ảnh từ Find X9 Pro có độ nét cao, dải sáng tốt và màu sắc chính xác. Ứng dụng camera phản hồi nhanh, lấy nét nhanh, tạo sự tự tin khi chụp các cảnh khó hoặc zoom xa.

Oppo cũng trang bị cảm biến màu riêng, chế độ ánh sáng sân khấu cho buổi hòa nhạc và nhiều tính năng bổ trợ. Điện thoại chụp ảnh độ phân giải 50 MP trong điều kiện đủ sáng thay vì gộp điểm ảnh xuống 12 MP như nhiều mẫu khác. Khả năng quay phim hỗ trợ 4K 120 khung hình mỗi giây, định dạng Dolby Vision, định dạng log và hệ thống micro tốt. Phụ kiện ống kính Hasselblad gắn ngoài biến camera tele thành zoom quang 10x cũng là điểm cộng thú vị.

iPhone 17 Pro (~35 triệu đồng) là á quân nhờ cảm biến chính lớn, ống kính tele 4x và khả năng quay video ổn định nhất thị trường, đặc biệt khi dùng với ứng dụng mạng xã hội. Vivo X300 Pro (~36 triệu đồng) được khen vì độ chi tiết lớn từ cảm biến kích thước lớn, dù hiệu ứng xóa phông đôi khi chưa hoàn thiện.

Giải điện thoại giá trị tốt

Hạng mục cạnh tranh nhất thuộc về CMF Phone 2 Pro với mức giá 279 USD - khoảng hơn 7 triệu đồng. Máy có thiết kế tháo lắp phụ kiện độc đáo, màn hình 6.8 inch 120 Hz sáng đẹp, pin 5.000 mAh, ba camera và phần mềm tối ưu tốt. MKBHD đánh giá thiết bị mang lại cảm giác như điện thoại giá gấp đôi.

Moto G Play được khen nhờ mức giá khoảng 180 USD - khoảng gần 5 triệu đồng, màn hình lớn, pin lớn, camera và phần mềm tốt. Pixel 9a có kích thước nhỏ, pin 5.300 mAh, camera chất lượng và giá có thời điểm xuống 399 USD - khoảng hơn 10 triệu đồng.

iPhone 17 (~25 triệu đồng) bản tiêu chuẩn cũng được nhắc đến vì đã nâng cấp đúng những điểm người dùng mong đợi và có mức giá cạnh tranh hơn trước. Tuy nhiên, máy vẫn chưa đủ rẻ để đứng đầu danh sách.

Pin tốt nhất

Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn của pin silicon carbon. Các hãng phân tách rõ ràng giữa những mẫu dùng pin 5.500 mAh truyền thống và nhóm máy vượt 7.000 mAh. Điện thoại thắng giải là OnePlus 15 (~17.8 triệu đồng) với pin 7.300 mAh. MKBHD ghi nhận máy dùng được khoảng ba ngày với cường độ cao và thời gian sáng màn hơn 10 giờ. Thiết bị còn hỗ trợ sạc nhanh 120 W và sạc không dây 50 W.

Xiaomi 17 Pro Max gây chú ý với pin 7.500 mAh và sạc ngược không dây 22.5 W. Doogee S200 Ultra có pin 11.000 mAh được nhắc đến như trường hợp đặc biệt.

Thiết kế đẹp nhất

Giải thiết kế năm nay thuộc về iPhone Air (~30.7 triệu đồng).

Dù gây tranh cãi vì chỉ có một camera sau, pin giảm và hiệu năng bị cắt giảm, iPhone Air đạt được độ mỏng nhẹ nổi bật. Phần lớn linh kiện được dồn lên phía trên giúp thiết bị cho cảm giác giống món đồ trang sức hơn là điện thoại. MKBHD cho rằng cảm giác cầm và mức độ tinh giản của máy đủ để tạo dấu ấn, dù không phù hợp với mọi nhu cầu.

Xiaomi 17 Pro Max được khen nhờ màn hình phụ hữu dụng. Galaxy S25 Edge thể hiện cách tiếp cận vuông vắn và mỏng đặc trưng. Fairphone 6 được khen nhờ khả năng sửa chữa và tính bền vững.

Điện thoại gập tốt nhất

Samsung Galaxy Z Fold 7 (~39 triệu đồng) chiến thắng nhờ độ mỏng vượt trội và khả năng dùng khi đóng máy tốt hơn nhiều thế hệ trước.

Z Fold 7 không có thông số hay camera vượt trội nhất nhưng lại ổn định, phần mềm hoàn thiện và dễ dùng hàng ngày. Pixel 10 Pro Fold là á quân vì mang trải nghiệm Pixel khi đóng máy nhưng vẫn dày hơn Fold 7. Z Flip 7 cũng được nhắc lại nhờ khả năng dùng màn hình ngoài hiệu quả. Ngoài ra, anh nhấn mạnh dù Samsung Galaxy Z Tri Fold đã xuất hiện trong năm 2025 nhưng sẽ được đánh giá sau, ở mùa giải 2026.

Tiến bộ nhất

iPhone 17 nhận giải Tiến bộ nhất.

Apple bổ sung màn hình 120 Hz, tăng dung lượng lưu trữ gốc, cải thiện camera selfie, nâng cấp chip và giữ nguyên giá. Mẫu máy vốn là iPhone tiêu chuẩn giờ trở thành thiết bị dễ khuyên mua nhất trong dải sản phẩm.

OnePlus 15 là á quân với pin lớn hơn, thiết kế đẹp hơn và hiệu năng mạnh hơn so với OnePlus 13, dù camera kém hơn.

Thất vọng nhất

iPhone 16E (~16.3 triệu đồng) nhận giải Thất vọng nhất.

Apple muốn tạo mẫu iPhone giá thấp hơn nhưng lại cắt giảm quá nhiều. Máy dùng chip A18 giảm xung, màn hình 60 Hz có tai thỏ, chỉ một camera sau, không có Wi Fi 6E, không có Wi Fi 7, không có băng tần siêu rộng, không có ăng ten sóng milimet, không có camera control, không có MagSafe và chỉ có màu đen.

Mức giá 599 USD - ở Việt Nam lên đến gần 17 triệu khi mới lên kệ - khiến mẫu máy này trở nên khó chấp nhận. Bản dung lượng cao mà MKBHD sử dụng có giá đắt hơn đến 300 USD, không hề xứng đáng.

Nothing Phone 3 là á quân vì thiết kế gây thất vọng và thay đổi dải đèn thành màn hình điểm ảnh nhỏ không đạt kỳ vọng.

MVP

Danh hiệu quan trọng nhất thuộc về iPhone 17.

Theo MKBHD, iPhone 17 là câu chuyện đáng chú ý nhất trong năm vì đã chuyển từ mẫu máy cơ bản ít hấp dẫn thành mẫu máy hoàn chỉnh. Máy có pin tốt, camera tốt, màn hình 120 Hz, phần mềm ổn định, hỗ trợ lâu dài và mức giá không đổi.

Xiaomi 17 Pro Max là á quân nhờ cấu hình mạnh, thiết kế nổi bật, màn hình phụ hữu dụng và giá cạnh tranh.