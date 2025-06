Miu Lê xin lỗi

Tối 29/6, tập 5 của chương trình Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng. Có 10 Em xinh đã phải vào vòng nguy hiểm do xếp cuối bảng. 6 người bị loại là Danmy, LyLy (đội Miu Lê), Chi Xê (đội Phương Mỹ Chi), Yeolan, Ngô Lan Hương, Hoàng Duyên (đội Bích Phương). Khi chứng kiến kết quả này, đội trưởng Miu Lê xúc động chia sẻ: "Có lúc, tôi thấy mình tệ, muốn làm lại để có một kết quả tốt hơn".

Sau khi tập 5 lên sóng, Miu Lê đã lên tiếng gửi lời xin lỗi, tự trách bản thân vì để các thành viên vào vòng nguy hiểm và phải ra về. Cô viết: "Miu là đội trưởng yếu kém. Miu xin lỗi". Dưới bài đăng, Phương Mỹ Chi đã để lại bình luận an ủi động viên đàn chị. "Chị ơi chị đã cố gắng hết sức rồi. Cố lên em yêu chị thật nhiều", Phương Mỹ Chi nhắn nhủ tới Miu Lê.

Đội Miu Lê mở màn tập 5 với tiết mục Điều em luôn mong muốn với phong cách trẻ trung, năng động. Đội hình gồm Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J. Ở phần thi này, Tiên Tiên tiếp tục là nhà sản xuất âm nhạc, trong khi Đào Tử A1J đảm nhận phần sáng tác.

Về phân đoạn rap, Vũ Thảo My thực hiện việc lên ý tưởng concept chính. Với yêu cầu cao về phần sản xuất âm nhạc, Tiên Tiên đã yêu cầu các thành viên tự viết nhạc và sẽ tự tay lựa chọn những bản sáng tác hay nhất để cho vào bài.

Kết thúc 8 phần biểu diễn, MC Trấn Thành công bố kết quả đội chiến thắng chung cuộc livestage 2 là 52Hz. Với 185 phiếu bầu đạt vị trí đứng đầu vòng 1 và 154 phiếu bầu về nhì vòng 2, tổng kết lại đội 52Hz có số điểm tổng cao nhất.

Trong danh sách 6 Em Xinh phải dừng bước ở Livestage 2, kết quả khiến khán giả bất ngờ nhất chính là sự ra về của LyLy. Ngay từ những tập đầu tiên, LyLy đã được đánh giá là Em Xinh toàn năng khi hội tụ đủ các yếu tố: giọng hát tốt, phong thái biểu diễn chuyên nghiệp và khả năng xử lý sân khấu.

Vì vậy, khi cái tên LyLy được xướng lên trong danh sách bị loại, không ít người theo dõi đã bày tỏ sự tiếc nuối lớn. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng LyLy xứng đáng đi xa hơn tại Em Xinh Say Hi. Ngay sau khi có kết quả loại trừ, LyLy cập nhật broadcast, cô đăng ảnh chụp bức thư viết tay kèm lời dặn dò với fan.

LyLy có chia sẻ tâm trạng sau khi bị loại ở tập 5 chương trình Em xinh say hi