Miu Lê từng ám ảnh vì miệt thị ngoại hình, màn lột xác ngoạn mục khiến tất cả ngỡ ngàng

Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật từng phải nhận không ít lời chê bai ngoại hình. Sau đó màn thay đổi của khiến dân tình trầm trồ.

Trước khi có được vóc dáng săn chắc như hiện tại, Miu Lê từng rơi vào sai lầm khi giảm cân cực đoan bằng cách nhịn ăn, uống nước chanh và ăn bưởi liên tục. Hậu quả là cô phải nhập viện vì tràn dịch dạ dày. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, cô quyết định tìm đến tập gym như một giải pháp bền vững.

Sự thay đổi nhờ tập luyện của Miu Lê (Ảnh: FBNV)

Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Miu Lê kiên trì với lịch tập dày đặc, tập trung vào các bài tập tạ để tăng cơ và giảm mỡ. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp các bộ môn vận động ngoài trời để cải thiện sức bền và giải tỏa áp lực tinh thần.

Cô nàng tập gym để thay đổi ngoại hình

Khi bắt đầu có được hình thể khỏe khoắn với bắp tay săn chắc, Miu Lê lại một lần nữa đối mặt với dư luận. Không ít ý kiến tiêu cực cho rằng cơ thể cô trở nên "đô con", "thô" như vận động viên thể hình. Đáp trả lại những định kiến này, nữ ca sĩ khẳng định cô tập luyện trước hết vì sức khỏe và sự tự tin của chính mình. Sau một thời gian, Miu Lê ngày càng cân đối về ngoại hình hơn, nhiều lần cô xuất hiện với vóc dáng nuột nà, sexy sau thời gian khổ luyện.

Miu Lê hiện tại

Ngoài việc tập gym, Miu Lê còn tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, hạn chế ăn đồ ngọt, đồ ăn nhanh, thức khuya... Nữ ca sĩ từng trải lòng: "Con đường tập luyện và ăn kiêng để có sức khỏe là con đường siêu dài, ai nói tập vài bữa hay ăn kiêng vài bữa đẹp luôn là xạo, đừng tin. Nó giống như chuyện xây nhà vậy đó, xây từ móng xây lên, từng viên gạch một, chứ cái ầm đòi có nhà đẹp, khang trang liền thì không có rồi đó. May ra với nhà mà lười xây thì còn đi mua được chứ sức khỏe không bao giờ mua được".