Miu Lê: "Mọi người hãy sống lành mạnh"

Thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma tuý những ngày qua đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Với nhiều khán giả, đây là cú sốc lớn bởi Miu Lê vốn là gương mặt quen thuộc của Vbiz suốt hơn một thập kỷ, hoạt động bền bỉ ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến gameshow. Từ một nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, hình ảnh gần gũi cùng nhiều sản phẩm được yêu thích, Miu Lê giờ đây lại đối diện với biến cố lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Giữa lúc vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận, cư dân mạng cũng bắt đầu “đào” lại loạt hình ảnh, phát ngôn và những chia sẻ cũ của nữ ca sĩ trên truyền hình lẫn mạng xã hội. Cụ thể, trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai mùa 5, Miu Lê là khách mời trong tập 2. Trong số phát sóng, Trấn Thành và các nghệ sĩ "đẩy thuyền" La Thành với Miu Lê, và La Thành cũng thể hiện sự yêu mến đối với đàn em. Dù biết chỉ là những khoảnh khắc trêu đùa thôi nhưng những màn tung hứng của cả hai khiến không khí vui vẻ hơn.

Chia sẻ Miu Lê được netizen đào lại

Miu Lê thời điểm đó chia sẻ: "Trước kia em xấu em mập, không ai thèm đoái hoài đến em luôn, lúc đó em mặc cảm lắm. Nhưng sau này em đã 'ngon' lên xíu (cười), nếu để đánh giá thì em tự cho mình là một đĩa sườn bì la chả vậy đó. Qua chương trình, em kêu gọi các chị em, bạn bè và mọi người hãy tập luyện thể dục thể thao, sống một cuộc sống healthy, lành mạnh".

Ở thời điểm phát sóng, những chia sẻ này từng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là các cô gái trẻ đang gặp áp lực ngoại hình. Miu Lê cũng nhiều lần truyền tải thông điệp sống tích cực, yêu bản thân và không bỏ cuộc trước những giai đoạn khó khăn. Hiện tại, việc những phát ngôn cũ của nữ ca sĩ bất ngờ bị chia sẻ trở lại giữa lúc vướng ồn ào khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Miu Lê từng có quá trình giảm cân ngoạn mục và chia sẻ với nhiều khán giả

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp , Cô Gái Đến Từ Hôm Qua , Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 .

Miu Lê hoạt động showbiz với nhiều vai trò và giữ được sức hút hơn chục năm qua

