Miu Lê kín tiếng chuyện yêu đương, lần công khai gần nhất cũng đã hơn 10 năm

Lần công khai hiếm hoi của nữ ca sĩ

Mối tình với thiếu gia Phước Hải được coi là lần hiếm hoi duy nhất Miu Lê thoải mái chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng. Anh con trai của một gia đình kinh doanh điện máy lớn tại Việt Nam, dù không hoạt động trong showbiz nhưng Phước Hải được đánh giá là sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm. Thời gian mặn nồng, anh luôn xuất hiện bên cạnh để ủng hộ Miu Lê trong các sự kiện ra mắt phim hay âm nhạc. Miu Lê từng dành nhiều lời có cánh khi nói về sự chu đáo và tâm lý của bạn trai.

Cặp đôi gắn bó từ năm 2014 nhưng sau đó đã đường ai nấy đi trong âm thầm. Khi được hỏi, Miu Lê cũng đáp muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn và mong khán giả nhớ mình qua các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh.

Phước Hải tháp tùng bạn gái đến sự kiện.

Cả hai từng thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Vô số lần dân mạng đẩy thuyền, lộ hint hẹn hò

Gần đây nhất, Miu Lê từng bị cộng động mạng soi ra hint đang hẹn hò với Tiktoker Nam Vlog (Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996). Cả hai thường xuyên được bắt gặp sóng đôi nhau trong trung tâm thương mại, khu du lịch và có những tương tác thân mật trên mạng xã hội. Trong nhiều video clip đăng tải các công thức nấu ăn của Nam Vlog, dân mạng soi ra giọng Miu Lê tương tác cùng anh dù cô không xuất hiện trong khung hình. Nhiều lần, Nam Vlog nấu ăn xong cũng ngọt ngào gọi “vợ ơi” cùng ba mẹ vào thưởng thức món ăn.

Nam Vlong đăng tải một story được cho là nắm tay Miu Lê.

Tương tác ngọt ngào của cặp đôi.

Miu Lê cũng từng đăng tải hình ảnh được cho là kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của cặp đôi. Tuy nhiên, tháng 3/2026 có tin đồn cả hai đã chia tay khi họ bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Nam Tiktoker cũng nhiều lần úp mở mình vừa khép lại chặng đường tình yêu và xem đó là kỷ niệm đẹp cần lưu giữ. Dù chưa từng công khai hay xác nhận chia tay, cặp đôi nhiều lần được cư dân mạng chúc phúc và bày tỏ tiếc nuối khi có thông tin cả hai đường ai nấy đi.

Cả hai được cho là cùng đi nhau tại một cửa hàng chuyên đồ thú cưng.

Trước khi có tin đồn với Nam Vlong, Miu Lê từng bị nghi ngờ hẹn hò với rapper WEAN với loạt bằng chứng khó phủ nhận. “Camera chạy bằng cơm” từng bắt gặp khoảnh khắc cả hai cùng bước vào một khu chung cư tại Quận 7, TP. HCM. Thậm chí, có thông tin cho rằng cặp đôi đã dọn về sống chung. Cả hai cũng thường xuyên đi ăn, mua sắm tại trung tâm thương mại và cùng đi xem bóng rổ. WEAN còn bị phát hiện xách túi cho Miu Lê rất tình cảm.

Miu Lê từng bị nghi ngờ hẹn hò với rapper WEAN

Đỉnh điểm, Miu Lê từng đăng story quay cận cảnh WEAN biểu diễn trong chương trình Anh Trai “Say Hi” kèm biểu tượng thả tim. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng xóa bài đăng này và hủy theo dõi nam rapper tối cùng ngày. Không lâu sau đó, Miu Lê ngầm khẳng định tình trạng độc thân. Tại một sự kiện vào tháng 6/2025, khi đụng mặt WEAN hậu tin đồn, cả hai giữ thái độ dửng dưng và hoàn toàn không nhắc gì về đối phương.

Bỏ qua những đồn đoán tình cảm, cặp đôi Miu Lê - Karik lại là couple thú vị nhất của showbiz Việt, cặp đôi liên tục được dân mạng đẩy thuyền vì sự ăn ý trong công việc, thân thiết ngoài đời dù chưa bao giờ cán đích tình yêu.

Cả hai từng tạo nên bản hit đình đám “Vì mẹ anh bắt chia tay”. Sự tương tác bùng nổ trong MV và trên sân khấu khiến khán giả vô cùng thích thú, cực lực đẩy thuyền. Chính Karik không ít lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Miu Lê. Anh thừa nhận Miu Lê là hình mẫu lý tưởng, cả hai cũng thường xuyên đăng ảnh chụp chung với những dòng chú thích đầy thân thiết.

Cả hai thân thiết, coi nhau như anh em trong nhà.

Dù được fan đẩy thuyền suốt nhiều năm, Miu Lê và Karik luôn khẳng định chỉ là những người bạn thân thiết của nhau. Miu Lê từng chia sẻ rằng giữa hai người có một sợi dây kết nối đặc biệt, nhưng không phải là tình yêu nam nữ, cô luôn xem Karik là người anh lớn mà mình vô cùng tin tưởng.

Cặp đôi Miu Lê - Karik luôn được tích cực đẩy thuyền.

Ngày 11/5 vừa qua, Miu Lê trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng thông tin Lê Ánh Nhật (tên thật của cô) - sinh năm 1991, bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Hàng loạt tin giả, cắt ghép xoay quanh các mối quan hệ của cô cũng bùng nổ theo khiến các bên phải lặp tức lên tiếng đính chính, bác bỏ thông tin sai lệch.

Phía công ty quản lý Miu Lê cho biết đang phối hợp làm việc cùng cơ quan chức năng, các bên liên quan và sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức đến khán giả. Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Miu Lê đã được đưa về trạng thái hạn chế bình luận hoặc chế độ riêng tư và chưa có cập nhật nào mới kể từ khi ồn ào nổ ra.