Miu Lê: "3 năm nữa, tôi mua nhà 50 tỷ đồng"

Theo VOV đưa tin, mới đây lực lượng Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đang làm việc với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng có ca sĩ, diễn viên Miu Lê, một nghệ sĩ vốn nhận được sự yêu thích lớn từ công chúng. Người đẹp sinh năm 1991 được biết đến qua nhiều tác phẩm thành công như "Em là bà nội của anh", "Bạn gái tôi là sếp", "Cô gái đến từ hôm qua", ....

Miu Lê tại buổi công chiếu phim "Đại tiệc trăng máu 8", tổ chức ở TPHCM hôm 21/4 - Ảnh: Facebook nhân vật

Theo tờ Vietnamnet , Miu Lê xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, vào năm 4 tuổi (học lớp 1), cô đã phải cùng các chị em cắt chỉ thừa phụ mẹ kiếm tiền. Gia đình không cung cấp tiền ăn vặt và cô cũng không có tiền trong túi.

Đến khi nổi tiếng, thu nhập của nữ ca sĩ hình thành từ nhiều nguồn như đóng phim, ca hát, biểu diễn và quay quảng cáo.

Tờ báo này nhận định, cát-xê của Miu Lê ở mức cao nhờ vào việc cô là tên tuổi bảo chứng tỷ suất người xem qua loạt phim điện ảnh Việt đạt doanh thu lớn, kết hợp với việc giữ hình ảnh cá nhân không vướng scandal. Chẳng hạn, bộ phim "Em là bà nội của anh" đã đạt mức doanh thu 102 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó.

Đáng chú ý, ở tuổi 28, Miu Lê từng "khoe" đã tự mua nha, xe mà không cần ai hỗ trợ. Đặc biệt, cô đặt ra mục tiêu lớn hơn: "Tôi sẽ mua một cái nhà to hơn căn hộ hiện tai. Tôi đặt mục tiêu là sẽ mua một căn penhouse với giá hơn 50 tỷ. Chắc khoảng hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, không dùng tiền cho những việc linh tinh, tôi sẽ mua được. Tôi đang phấn đấu nên giờ cũng tiết kiệm lắm, không thích gì mua nấy như ngày xưa", Miu Lê nói trên VietNamnet.

Miu Lê sở hữu nhiều tài sản giá trị

Thời điểm mới nổi tiếng, Miu Lê sử dụng xe hơi có giá khoảng 2 tỷ đồng. Chiếc xe được cô mua vào năm 2014. Để kỉ niệm, nữ ca sĩ còn khắc chữ kí tên mình lên ngay phía sau xe. Năm 2016, Miu Lê tiếp tục gây chú ý khi lái xe sang mới tậu, có giá gần 4 tỷ đi sự kiện, Dân Việt đưa tin.

Miu Lê cũng là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều món hàng hiệu đắt đỏ. Năm 2017, cô đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chiếc túi xách Birkin được làm từ da cá sấu bị bạch tạng của thương hiệu Hermes. Về giá cả, chiếc túi dòng Birkin có giá vài trăm triệu đồng cho tới dòng Himalayan có giá 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cô có bộ sưu tập Hermes Birkin nhiều màu (hồng đậm, đen, xanh, trắng) với giá trung bình 250 - 300 triệu đồng/chiếc, một số mẫu đặc biệt giá 400 - 500 triệu đồng/chiếc.

Các mẫu túi Hermes khác gồm: Clutch da cá sấu Hermes Shiny Porosus Crocodile Kelly (800 triệu đồng), túi Hermes Black Crocodile Porosus Constance 23 Flap Bag (khoảng 600 triệu đồng), túi Hermes Kelly da cá sấu sắc đỏ trầm (600 - 700 triệu đồng), Kelly Togo Leather (370 - 400 triệu đồng), Mini Kelly (hơn 200 triệu đồng), và Hermes Kelly trắng (127 triệu đồng).

Toàn cảnh phòng để đồ phụ kiện, túi xách, giày dép của Miu Lê

Ngoài ra Miu Lê còn sở hữu túi xách Chanel . Đây là thương hiệu túi xách được cô ưu tiên thứ hai, trong đó có mẫu Chanel 2.55 cổ điển và loạt túi Chanel đủ màu sắc có giá từ 100 - 130 triệu đồng/chiếc.

Chưa hết, Miu Lê sở hữu đồng hồ Franck Muller, đồng hồ Cartier to bản đính kim cương kèm dây da cá sấu. Cô có bộ sưu tập vòng tay Hermes Collier de Chien (25 - 35 triệu đồng/chiếc), Hermes Rivale Double Tour màu trắng (16 - 18 triệu đồng), Hermes Kelly Double Tour màu đỏ (12 - 15 triệu đồng), vòng tay Chanel (khoảng 40 triệu đồng), và vòng tay Alexander McQueen (khoảng 7 triệu đồng).

Cô sở hữu 5 chiếc móc treo Hermes Rodeo Charm với màu sắc khác nhau, mẫu to nhất có giá trên 45 triệu đồng. Về giày dép, cô sử dụng dép Hermes Oran (khoảng 15 triệu đồng) và giày lười đế cói Chanel (khoảng 20 triệu đồng), cùng các sản phẩm của thương hiệu Louboutin.

Năm 2025, Miu Lê tham gia chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi. Loạt tiết mục Miu Lê góp mặt cùng nghệ sĩ trong show như We belong together, Lời thật lòng khi say.. . thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2026, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với phim Đại tiệc trăng máu 8 - tác phẩm do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn thực hiện. Trong phim, cô vào vai TikToker có tính cách đỏng đảnh, vô tư, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát. Phim ra rạp dịp lễ 30/4-1/5, hiện thu về 32 tỷ đồng doanh thu, đối diện nguy cơ thua lỗ.

Nữ diễn viên cho biết, cô tái xuất điện ảnh vì nhớ nghề, ngoài ra vì lý do kinh tế. Trước đó, cô gần như không làm việc, không kiếm tiền mà sống bằng tiền tích lũy.

"Tôi quay trở lại vì nhiều lý do như nhớ nghề, muốn làm việc..., nhưng nói thật là yếu tố đầu tiên vẫn là… hết tiền, cần “ting ting", Miu Lê bộc bạch trên Dân Trí.

Vừa qua, tại các buổi quảng bá phim Đại tiệc trăng máu 8 , Miu Lê gây chú ý nhờ làn da nâu khác lạ. Trong một talkshow hồi cuối tháng 4, diễn viên cũng xác nhận đã tháo sụn mũi sau 17 năm can thiệp thẩm mỹ.

Về đời tư, nữ diễn viên sống kín tiếng. Cô cho biết hiện độc thân, song không vội tìm "một nửa" và cũng không có quá nhiều tiêu chuẩn chọn bạn trai.

