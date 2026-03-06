Mitsubishi Xpander tung bản mới hâm nóng phân khúc xe dịch vụ

Mẫu MPV phổ thông bán chạy nhất phân khúc của Mitsubishi được nâng cấp giữa vòng (facelift) từ tháng 9/2025. Mới đây, hãng tiếp tục ra mắt phiên bản số sàn MT của Xpander đời 2026.

Theo đó, Mitsubishi Xpander MT có ngoại thất đồng bộ với hai phiên bản số tự động đã ra mắt năm ngoái. Xe cũng có bộ mâm 16 inch thiết kế mới, bổ sung đèn sương mù.

Nâng cấp đáng chú ý nhất ở bản mới nằm ở kích thước. Cụ thể, Xpander MT mới có chiều dài tổng thể đạt đạt 4.595mm, tăng 120 mm so với bản cũ. Trong khi đó, khoảng sáng gầm xe được nâng lên mức 225 mm để cải thiện khả năng di chuyển trên địa hình xấu hoặc ngập nước nhẹ.

Bên trong cabin, đồng hồ tốc độ được nâng cấp lên thành màn hình 7 inch, màn hình giải trí tích hợp Apple CarPlay/Android Auto dạng dây. Vô-lăng của xe cũng là loại mới, thiết kế giống bản AT Premium nhưng không có nút bấm.

Ghế ngồi bọc nỉ với hàng thứ hai được bổ sung thêm tựa đầu vị trí giữa và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để ly. Xe vẫn duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi với khả năng gập ghế linh hoạt để tối ưu không gian chứa đồ.

Về vận hành, Xpander MT 2026 tiếp tục sử dụng máy xăng 1.5L MIVEC, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và tương thích nhiên liệu sinh học E10. Động này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp.

Ở bản 2026, Mitsubishi Xpander MT sẽ chuyển sang nhập khẩu Indonesia thay vì lắp ráp trong nước như trước. Giá bán được công bố ở mức 568 triệu đồng, tăng nhẹ 8 triệu đồng so với bản cũ.

Tuy nhiên, hãng đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với giá trị 57 triệu đồng cho khách hàng mua tiên phong trong tháng 3. Nhờ đó, giá lăn bánh của Xpander MT hiện đang ở mức dưới 600 triệu đồng.

Với cấu hình 7 chỗ, trang bị đủ dùng và chi phí đầu tư ban đầu thấp, Xpander MT sẽ hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ , trong khi các bản số tự động phù hợp với cả khách hàng gia đình.

Sự xuất hiện của bản số sàn mới hứa hẹn góp phần củng cố vị thế của Mitsubishi Xpander ở thị trường trong nước. Kết thúc năm 2025, mẫu xe Nhật này bán được tổng cộng 19.891 chiếc, dẫn đầu doanh số phân khúc MPV cỡ nhỏ năm thứ 7 liên tiếp.

Bước sang năm 2026, Xpander tiếp tục duy trì được sức hút với doanh số đạt 1.938 xe trong tháng 1. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc là Toyota Veloz Cross chỉ bán được 861 xe, chưa bằng một nửa so với mẫu xe nhà Mitsubishi.