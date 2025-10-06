Mitsubishi Xpander 2025 vừa ra mắt đã khuyến mãi gần 80 triệu: Bản cao cấp 'trừ hết' còn dưới 600 triệu đồng, thêm áp lực cho BR-V, Veloz Cross

Xpander "chơi lớn" về giá ở bản nâng cấp mới nhất

Vừa ra mắt ngày 22/9 vừa qua, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 (theo cách gọi của Mitsubishi là MY 2026) đã được áp dụng khuyến mãi "mạnh tay" không kém cạnh mẫu cũ. Các phiên bản Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium cao cấp nhất được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi lần lượt 66 triệu và 70 triệu đồng, kèm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu dồng. Như vậy, tổng mức khuyến mãi lên tới 80 triệu đồng.

Xpander Cross và Xpander bản mới nhất vừa ra mắt đã được khuyến mãi lớn.

Bên cạnh đó, các phiên bản Xpander thuộc mẫu cũ vẫn đang còn hàng và cũng nhận được nhiều ưu đãi. Phiên bản AT cũng được hỗ trợ 100% trước bạ (60 triệu đồng) kèm bảo hiểm thân vỏ trị giá 8 triệu đồng, trong khi phiên bản MT được hỗ trợ 50% trước bạ (28 triệu đồng) nhưng có thêm nhiều quà giá trị cao như phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng.

Với mức khuyến mãi lớn như vậy, Mitsubishi Xpander càng làm khó các đối thủ trong phân khúc. Mẫu xe "vua doanh số" MPV này có giá khá cạnh tranh so với các đối thủ, đặc biệt ở phiên bản cao cấp. Giá niêm yết của Xpander AT Premium là 659 triệu đồng, trừ khoản trước bạ còn 593 triệu đồng. Toyota Veloz Cross CVT Top cao cấp nhất có giá niêm yết 660 triệu đồng, trừ ưu đãi trước bạ còn 594 triệu đồng. Honda BR-V L cao cấp nhất có giá niêm yết 705 triệu đồng, trừ ưu đãi trước bạ còn 634,5 triệu đồng.

Trang bị hấp dẫn hơn cùng giá cạnh tranh hơn là ưu điểm giúp Xpander có thể tiếp tục giữ vị trí số một về doanh số trong phân khúc.

Không chỉ có giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ, Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium 2025 còn có thêm nhiều nâng cấp đắt giá so với bản trước. Một số điểm nhấn bao gồm đèn sương mù LED mới, mâm 17 inch thiết kế mới, màn hình mới 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số lớn sau vô-lăng, tính năng hỗ trợ vào cua chủ động (mới trên Xpander AT Premium), cùng 6 túi khí.

Nhiều mẫu Mitsubishi khác cũng được khuyến mãi lớn

Không chỉ có Xpander, các mẫu khác của Mitsubishi như Xforce, Triton và Attrage cũng được hỗ trợ 50-100% trước bạ kèm quà tặng.

Xforce giờ đây được hỗ trợ 100% trước bạ cho 2 phiên bản.

Với Xforce, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX vẫn được hỗ trợ 100% trước bạ, trị giá 60 triệu đồng. Bản Xforce Premium nay cũng được hỗ trợ 100% trước bạ, trị giá 68 triệu đồng. Giá khởi điểm của Xforce đang thấp gần nhất phân khúc. Các phiên bản cao cấp hơn của mẫu xe này được hỗ trợ 50% trước bạ (35-35,5 triệu đồng) nhưng có thêm phiếu nhiên liệu (15-20 triệu đồng).

Triton nay cũng bắt đầu được hỗ trợ 100% trước bạ.

Mẫu bán tải Triton giờ đây cũng được áp dụng mức hỗ trợ 100% trước bạ cho bản tiêu chuẩn Triton 2WD AT GLX, kèm quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Các bản cao cấp hơn được hỗ trợ 50% trước bạ, cũng kèm quà tặng 10 triệu đồng.

Mẫu xe có giá thấp nhất của hãng tại Việt Nam là Attrage càng dễ tiếp cận hơn với mức hỗ trợ 100% trước bạ cho bản tiêu chuẩn MT, trị giá 38 triệu đồng. Bản này còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium cao cấp được hỗ trợ 50% trước bạ trị giá 24,5 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng ten vây cá.