Mitsubishi Xforce giảm giá tới 110 triệu tại đại lý, lăn bánh còn rẻ hơn niêm yết, rẻ như SUV cỡ A

Mitsubishi Xforce giảm giá tại đại lý

Một tư vấn bán hàng ở Hà Nội đang rao bán Mitsubishi Xforce bản Ultimate với giá giảm tới 110 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán phiên bản này chỉ còn chưa đến 600 triệu đồng, lăn bánh chưa đến 700 triệu, tức là còn thấp hơn cả giá niêm yết nguyên bản (705 - 710 triệu đồng tùy bản 1 tông màu hay 2 tông màu).

Mitsubishi Xforce đang có mức ưu đãi lớn tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Đây không phải trường hợp cá biệt, nhiều đại lý cũng đưa ra mức giảm lớn tương tự, nhưng mức giảm cụ thể sẽ tùy chính sách từng nơi cũng như tùy từng phiên bản. Chẳng hạn, một đại lý khác đưa ra mức giảm 100 triệu cho bản cao nhất, ngoài ra còn được tặng bảo dưỡng 5 năm cùng một số phụ kiện.

Trong khi đó, một đại lý khác ở Hà Nội giảm 70 triệu cho bản GLX và Ultimate, nhưng giảm tới 90 triệu cho bản giữa Premium. Như vậy, giá thực tế của các bản GLX, Premium và Ultimate lần lượt chỉ còn 529 triệu, 590 triệu và 635 triệu đồng. Điều này nghĩa là, giá bản tiêu chuẩn của Xforce chỉ tương đương SUV hạng A như Hyundai Venue (499 - 539 triệu đồng) hay Kia Sonet (489 - 609 triệu đồng).

Thực tế, mức giảm 70 - 100 triệu tùy phiên bản đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều đại lý. Đáng chú ý, đây không phải chính sách chính hãng. Trong tháng 4, Mitsubishi Motors Việt Nam chỉ đưa ra chương trình tặng phiếu nhiên liệu trị giá tương đương 30 - 35 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce sắp có phiên bản mới?

Việc được giảm giá mạnh tay được cho là nhằm dọn đường để nhập lô Mitsubishi Xforce bản mới về Việt Nam.

Mitsubishi Xforce có thể có bản nâng cấp tại Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Mitsubishi

Theo một tư vấn bán hàng đại lý phía Bắc, Mitsubishi Xforce dự kiến có bản mới ra mắt trong tháng 6. Hiện chưa rõ đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) hay là nâng cấp trang bị đơn thuần. Thông tin này hiện chưa được Mitsubishi Việt Nam xác nhận.

Mitsubishi Xforce đang phân phối tại Việt Nam hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này chưa có bản nâng cấp lớn, ngoại trừ một phiên bản kỷ niệm 55 năm. Phiên bản đặc biệt này được phát triển dựa trên biến thể cao cấp nhất Ultimate.

Trên bản kỷ niệm, một số nâng cấp đáng chú ý bao gồm hệ thống gương điện tử E-Mirror, bổ sung thanh giá nóc và logo màu đen trên nắp ca-pô.

Xforce bản kỷ niệm ở Indonesia với vài thay đổi ở trang bị. Ảnh: ST

Nếu theo xu hướng tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xforce trong tương lai có thể nhận được nhiều thay đổi đáng kể hơn. Cụ thể, tại Thái Lan, Xforce chỉ được phân phối với phiên bản hybrid. Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 1.6L cho công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 116 mã lực và 255 Nm, đi kèm bộ pin dung lượng 1,1 kWh. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu của xe đạt khoảng 4,1 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.

Xforce hybrid tại Thái Lan có nhiều nâng cấp đắt giá. Ảnh: Mitsubishi

Bên cạnh hệ truyền động, phiên bản Xforce HEV tại Thái Lan cũng có một số khác biệt về thiết kế ngoại thất. Cụ thể, lưới tản nhiệt được nhấn mạnh với các chi tiết màu sáng, đi cùng bộ mâm thiết kế khí động học mới, đèn hậu màu khói và hệ thống camera 360 độ. Không gian nội thất của xe cũng được nâng cấp với cần số điện tử hiện đại.