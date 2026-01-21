Mitsubishi xác nhận ra SUV địa hình mới ngay năm nay: Nhiều khả năng là Pajero với thiết kế như Destinator, có bản hybrid cạnh tranh Land Cruiser Prado

Sau thời gian dài gần như im lặng ở phân khúc SUV off-road cỡ lớn, Mitsubishi cuối cùng cũng phát đi tín hiệu rõ ràng về sự trở lại. Tại triển lãm Tokyo Auto Salon mới đây, Chủ tịch Mitsubishi - ông Takao Kato - xác nhận hãng sẽ giới thiệu một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới vào năm 2026, được mô tả là "SUV off-road thực thụ".

Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên kỳ vọng về sự trở lại của Pajero - mẫu xe từng gắn liền với danh tiếng off-road của Mitsubishi trong suốt nhiều thập kỷ. Trước đó, hãng cũng đã tung ra teaser có nhiều chi tiết trùng khớp với các hình ảnh chạy thử từng xuất hiện, càng củng cố niềm tin của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Mitsubishi tung ảnh nhá hàng mẫu SUV mới. Có thể thấy thiết kế đèn khá gần với Destinator ở Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero nguyên bản đã ngừng sản xuất vào năm 2021, khép lại hành trình 40 năm với 4 thế hệ. Tuy nhiên, gần đây bộ phận hiệu năng Ralliart đã tung ra một đoạn video hé lộ mẫu SUV cỡ lớn mang phong cách hiện đại, thiết kế vuông vức, gợi nhớ rõ ràng đến Pajero truyền thống.

Trong bối cảnh Toyota Land Cruiser gần như "một mình một ngựa" ở phân khúc SUV địa hình cỡ lớn, sự trở lại của Pajero được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn, đặc biệt với những khách hàng yêu thích xe off-road thuần chất.

Không chung nền tảng với Nissan Patrol

Trước đây, từng xuất hiện tin đồn Mitsubishi Pajero mới sẽ dùng chung nền tảng với Nissan Patrol thế hệ mới, dựa trên mối quan hệ liên minh giữa Mitsubishi - Nissan - Renault. Tuy nhiên, theo một báo cáo từ Best Car (Nhật Bản), Mitsubishi đã quyết định tự phát triển và sản xuất Pajero mới hoàn toàn độc lập.

Theo đó, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ sử dụng chung nền tảng với bán tải Mitsubishi Triton thế hệ mới. Động cơ dự kiến là máy dầu 4 xi-lanh 2.4L tăng áp kép, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm - tương đương với thông số của Toyota Land Cruiser Prado bản diesel đang bán tại nhiều thị trường.

Hình ảnh mẫu SUV mới chạy thử đã được bắt gặp trước đó. Ảnh: Carscoops

Có thể xuất hiện phiên bản điện hóa

Bên cạnh động cơ diesel, khả năng Mitsubishi Pajero thế hệ mới có phiên bản điện hóa cũng đang được đặt lên bàn cân. Phương án dễ thấy nhất là sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid tương tự Outlander PHEV, gồm động cơ xăng 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất 248 mã lực.

Tuy nhiên, với kích thước và trọng lượng lớn hơn đáng kể so với Outlander, Mitsubishi có thể sẽ phải tinh chỉnh hoặc nâng cấp hệ thống hybrid để đảm bảo khả năng vận hành phù hợp với một mẫu SUV cỡ lớn thiên về off-road.

Một vài ảnh dựng hình dung về thiết kế của Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Ảnh: Best Car, Kolesa.ru

Giá bán dự kiến không rẻ

Ở thời điểm hiện tại, giá bán chính thức vẫn chưa được công bố. Truyền thông Nhật Bản dự đoán Pajero mới sẽ có giá khởi điểm cao hơn Triton và các phiên bản cao cấp thậm chí vượt xa Outlander, dao động trong khoảng 5,5 – 7,5 triệu yên (tương đương 913,7 triệu - 1,25 tỷ đồng).

Dù vậy, mức giá này chủ yếu áp dụng cho thị trường Nhật Bản, nơi giá xe thường thấp hơn đáng kể so với các thị trường phương Tây hay Việt Nam. Thực tế cho thấy cùng một mẫu Land Cruiser, giá tại Mỹ hay Việt Nam có thể cao hơn hàng chục nghìn USD so với Nhật Bản.

Nếu được xác nhận đúng là Pajero thế hệ mới, đây sẽ là một trong những màn tái xuất đáng chú ý nhất của Mitsubishi trong thập kỷ này, đặc biệt với cộng đồng người dùng yêu thích SUV địa hình truyền thống.