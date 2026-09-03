Mitsubishi Việt Nam tiết lộ lý do Xpander và Xforce HEV vẫn chưa về Việt Nam: Không nằm ở giá bán hay nhu cầu khách hàng

Mitsubishi Xpander và Xforce phiên bản HEV đã ra mắt toàn cầu được vài năm, thế nhưng vẫn chưa có kế hoạch mở bán tại Việt Nam. Lý do được hãng chia sẻ là bởi vấn đề nguồn cung.

Đại diện Mitsubishi Motors Vietnam (MMV) chia sẻ rằng hãng rất muốn sớm đưa các sản phẩm xe hybrid về nước, đặc biệt là Xpander HEV và Xforce HEV. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện tại nằm ở khâu sản xuất khi cả hai mẫu xe này hiện chỉ được lắp ráp tại các nhà máy phục vụ thị trường tay lái nghịch, trong khi Việt Nam dùng xe tay lái thuận, nên chưa có dây chuyền phù hợp để cung ứng.

Mitsubishi Xpander, Xforce HEV đang bán ở đâu?

Trên thực tế, cả hai mẫu xe hybrid này đến nay mới chỉ xuất hiện tại hai thị trường Đông Nam Á, và đúng là đều thuộc nhóm quốc gia dùng xe tay lái nghịch.

Mitsubishi Xpander HEV lần đầu trình làng khu vực tại Bangkok Motor Show 2024, và Thái Lan hiện vẫn là nơi duy nhất trong ASEAN bán mẫu xe này, sản xuất ngay trong nước.

Mitsubishi Xpander hybrid được bổ sung logo "HEV" ở bên hông xe.

Mitsubishi Xforce HEV có hành trình dài hơn một chút khi ra mắt Đông Nam Á tại Thái Lan từ tháng 3/2025, sau đó đến tháng 7/2026 mới chính thức mở bán và lắp ráp thêm tại Indonesia, nhà máy Cikarang (tỉnh Tây Java).

Cả Thái Lan lẫn Indonesia đều là hai thị trường dùng xe tay lái nghịch, nên theo chia sẻ từ MMV là hiện chưa có bất kỳ dây chuyền nào sản xuất Xpander hay Xforce hybrid theo cấu hình tay lái thuận để xuất khẩu là điều hợp lý.

Mitsubishi Xforce HEV có bộ mâm mới và logo ở bên cửa xe.

Vì sao Mitsubishi Xforce máy xăng vẫn về được Việt Nam từ chính nhà máy Indonesia?

Điểm đáng chú ý là Mitsubishi Xforce bản máy xăng hiện đang bán tại Việt Nam lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ chính nhà máy Indonesia, nơi vừa bổ sung dây chuyền Xforce HEV. Điều này cho thấy nhà máy Cikarang hoàn toàn có năng lực sản xuất xe tay lái thuận. Nhưng dây chuyền dành riêng cho phiên bản hybrid dường như vẫn đang được cấu hình theo tiêu chuẩn nội địa Indonesia trước, chưa mở rộng sang cấu hình xuất khẩu cho các thị trường tay lái thuận như Việt Nam.

Tín hiệu tích cực là Mitsubishi đã công bố kế hoạch xuất khẩu Xforce HEV sản xuất tại Indonesia sang tới 69 quốc gia, bắt đầu từ tháng 9/2026, ưu tiên các nước ASEAN trước rồi mở rộng ra các khu vực khác. Vì vậy nhận định Việt Nam có khả năng là một trong những thị trường ASEAN sớm nhận được nguồn cung này, thậm chí có thể ngay trong năm nay. Dù vậy, đây vẫn là thông tin chưa được Mitsubishi xác nhận chính thức về thời điểm cụ thể.

Mitsubishi Xforce tại Việt Nam tuy đang nhập khẩu từ Indonesia nhưng do dây chuyền bản xăng đã được tối ưu cho cả bản tay lái thuận, trong khi bản HEV mới chỉ đi vào hoạt động.

Vì sao Mitsubishi Outlander MHEV lại có sẵn nguồn cung tay lái thuận?

Khác với Mitsubishi Xpander và Xforce hybrid, mẫu Mitsubishi Outlander thế hệ mới lại đang ở tình thế thuận lợi hơn nhiều để về Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, Mitsubishi đã quyết định loại bỏ hoàn toàn phiên bản máy xăng thuần túy trên Outlander, chuyển sang chiến lược "chỉ bán hybrid" với hai lựa chọn là bản hybrid nhẹ MHEV dùng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện 48V và bản hybrid sạc điện PHEV dùng máy 2.4L kết hợp 2 mô-tơ điện.

Vì Mitsubishi Outlander đã được bán chính thức dưới dạng tay lái thuận tại nhiều thị trường lớn như Bắc Mỹ, châu Âu hay Úc từ trước, nguồn cung xe cấu hình tay lái thuận cho mẫu xe này dồi dào hơn hẳn so với Xpander hay Xforce hybrid vốn mới chỉ tồn tại ở dạng tay lái nghịch. Đây cũng là lý do Outlander bản MHEV trở thành cái tên hybrid tiếp theo về Việt Nam thay vì phải chờ Xpander hay Xforce.

Thông tin này đã được xác nhận chính thức bởi ông Tomoki Yanagawa - Tổng Giám đốc MMV. Ông cho biết Outlander thế hệ mới sẽ về Việt Nam ngay trong năm nay, dùng động cơ mild hybrid (MHEV). Cấu hình tham khảo từ thị trường Bắc Mỹ gồm máy xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm, hộp số CVT, hệ dẫn động 4 bánh S-AWC trang bị cho tất cả các phiên bản, mức tiêu thụ nhiên liệu tham khảo khoảng 8,7 lít/100 km. Xe có kích thước lớn hơn thế hệ cũ, dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm, chiều dài cơ sở 2.706 mm, cấu hình 7 chỗ (5+2).

Về định vị, Mitsubishi Outlander mới nhiều khả năng sẽ đứng trên Destinator (mẫu 7 chỗ giá 780-855 triệu đồng) trong dải sản phẩm Mitsubishi tại Việt Nam, dựa theo cách hãng sắp xếp giá bán tại Philippines - nơi Outlander PHEV có giá cao gấp đôi Destinator.

Do bản MHEV về Việt Nam có chi phí sản xuất thấp hơn PHEV, mức giá có thể sẽ không chênh lệch quá lớn so với Destinator, nhưng đủ để xe cạnh tranh với nhóm SUV cỡ C có giá nhỉnh hơn mặt bằng chung như Honda CR-V hay Subaru Forester. Mitsubishi hiện chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, cấu hình phiên bản hay giá bán tại Việt Nam.



