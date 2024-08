Mitsubishi Triton xả hàng tồn trước ngày ra mắt xe mới: Chỉ còn bản base 1 cầu, giảm giá lăn bánh gần 60 triệu đồng

Hiện nay, Mitsubishi Triton đang được nhiều đại lý áp dụng cùng lúc hai chương trình khuyến mãi, bao gồm từ chính hãng và đại lý. Đây có thể là động thái "dọn kho" xe đời cũ, bởi Triton 2024 sắp ra mắt trong tháng tới.

Cụ thể, theo thông báo từ Mitsubishi Việt Nam, phiên bản Triton 4×2 AT giá niêm yết 650 triệu đồng, hiện được khuyến mãi giảm tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ. Mức lệ phí trước bạ được tính chung ở mức 6% giá bán, trị giá 39 triệu đồng. Hãng xe Nhật cũng tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 9 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng cho khách mua xe bản này.

Ngoài ra, theo khảo sát một số đại lý tại Hà Nội và phía miền Trung, các tư vấn bán hàng đều cho biết hiện nay mẫu Triton 4x2 AT đang được giảm thêm tiền mặt 10-20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền lăn bánh xe mà khách hàng có thể tiết kiệm được lên đến 49-59 triệu đồng khi chọn mua những chiếc Triton này.

Các tư vấn bán hàng cũng cho biết, Mitsubishi Triton hiện nay chỉ còn bản Triton 4x2 AT sản xuất năm 2023 với số lượng không nhiều. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Triton 4×4 AT Athlete và Triton 4×2 AT Athlete đều đã hết hàng.

Theo nhiều chuyên gia, đây là động thái dễ hiểu đến từ hãng xe Nhật và các đại lý khi ngày ra mắt Triton thế hệ mới đang đến gần. Mitsubishi Motors Việt Nam cũng đã xác nhận Triton 2024 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 11/9 tới đây tại Hà Nội.

Những chiếc Mitsubishi Triton 2024 từng bị bắt gặp tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Dũng

So với đời trước, Triton 2024 lột xác hoàn toàn, thay đổi khung gầm, thiết kế và nâng cấp cả công nghệ. Hiện chưa có giá dự kiến của Triton đời mới. Với nhiều thay đổi lớn như vậy, có khả năng Triton 2024 sẽ có giá cao hơn so với đời hiện tại.