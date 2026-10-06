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Mitsubishi Triton vẫn khuyến mại mạnh tay sau tháng lên top doanh số phân khúc: Giảm lăn bánh tới 56 triệu đồng, bản mới ra mắt cũng không ngoại lệ

Đức Khôi
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Mitsubishi Triton tiếp tục được hỗ trợ 100% trước bạ và kèm quà tặng giá trị cao trong tháng 10, bao gồm cả bản mới nhất. Đây là một phần động lực thúc đẩy cho mẫu xe này trước các đối thủ vẫn rất mạnh là Ranger và Hilux.

Triton vẫn giảm giá lăn mạnh mạnh tay

Trong tháng 10/2026, cả 4 phiên bản của Mitsubishi Triton đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (LPTB). Giá trị quy đổi tương đương 39-56 triệu đồng, giữ nguyên như tháng 9.

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Triton tháng 10 vẫn giữ nguyên khuyến mại như tháng trước. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, Triton 2WD AT GLX (giá niêm yết 655 triệu đồng) được hỗ trợ khoảng 39 triệu đồng LPTB, kèm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Bản 2WD AT Premium nhận khoảng 46 triệu đồng. Bản cao nhất 4WD AT Athlete (924 triệu đồng) được hỗ trợ khoảng 56 triệu đồng, mức giảm lăn bánh lớn nhất của dòng xe.

Triton 4WD AT Premium là phiên bản mới ra mắt giữa tháng 9, giá niêm yết 782 triệu đồng. Bản này tiếp tục được khuyến mại trong tháng 10, gồm khoảng 46 triệu đồng LPTB. Đây cũng là phiên bản duy nhất được tặng thêm gói phụ kiện khoảng 12 triệu đồng.

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Phiên bản tầm trung mới giúp Triton tăng sức cạnh tranh. Ảnh: Đại lý

Như vậy, 2 tháng sau khi Triton lập kỷ lục doanh số năm nay, mẫu bán tải này vẫn tiếp tục được khuyến mại mạnh tay. Tháng 8/2026, mẫu xe này bàn giao 1.145 xe tới người dùng, vượt xa so với “cựu vua doanh số” Ford Ranger với 729 xe, và Toyota Hilux với 562 xe.

Số liệu doanh số tháng 9 hiện chưa được công bố.

Nhiều mẫu xe Mitsubishi khác vẫn duy trì khuyến mại

Các dòng xe còn lại của Mitsubishi gần như giữ nguyên mức khuyến mại của tháng trước.

Xpander - mẫu xe luôn đứng top doanh số của hãng - tiếp tục được hỗ trợ nhiều nhất. Cả 4 phiên bản đều được hỗ trợ 100% LPTB kèm phiếu nhiên liệu. Bản AT nhận khoảng 59 triệu đồng LPTB và 36 triệu đồng nhiên liệu, tổng khoảng 95 triệu đồng. Bản MT, AT Premium và Cross lần lượt nhận 57, 66 và 70 triệu đồng LPTB, kèm 10, 24 và 20 triệu đồng nhiên liệu.

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Xpander là mẫu xe có khuyến mại nhiều nhất của hãng. Ảnh: Đại lý

Destinator Premium được hỗ trợ 100% LPTB, tương đương khoảng 78 triệu đồng. Bản Ultimate được hỗ trợ 50% LPTB (khoảng 43 triệu đồng) và phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng.

Với Xforce, cả ba bản GLX, Luxury và Ultimate đều được hỗ trợ 100% LPTB, tương đương khoảng 60, 66 và 72 triệu đồng.

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Xforce vẫn có nhiều khuyến mại sau khi có bản mới giữa năm nay. Ảnh: Đại lý

Attrage MT nhận 100% LPTB (38 triệu đồng), nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng, tổng 48,5 triệu đồng. Bản CVT Premium nhận 50% LPTB (24,5 triệu đồng), nhiên liệu 11 triệu đồng và ăng-ten vây cá 1,5 triệu đồng.

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Tags

Mitsubishi Triton

Khuyến mại

giảm giá

lăn bánh

Ford Ranger

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