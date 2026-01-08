Mitsubishi Triton có thiết kế mới lạ mắt: Lưới tản nhiệt kiểu Xforce, mâm thể thao, dẫn động cầu sau nhưng có công nghệ hỗ trợ off-road

Mitsubishi vừa giới thiệu một phiên bản mới của Triton tại Thái Lan, với thay đổi đáng chú ý nằm ở thiết kế phần đầu xe.

Mitsubishi Triton mang diện mạo mới tại Thái Lan. Ảnh: Mitsubishi

Tuy nhiên, đây không phải là bản nâng cấp cho toàn bộ dòng sản phẩm mà chỉ áp dụng riêng cho bản Triton Street - biến thể thấp nhất trong nhóm thân xe Mega Cab (dạng một thân cabin rưỡi). Triton Street được định vị giữa hai cấu hình quen thuộc là Single Cab và Double Cab, hướng tới nhóm khách hàng sử dụng bán tải chủ yếu trên đường đô thị, ít nhu cầu off-road.

Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản này nằm ở diện mạo phía trước. Lưới tản nhiệt và cản xe được tạo hình mới, tạo hình thang tương tự trên Xforce. Tổng thể đầu xe mang dáng dấp vuông vức, góc cạnh hơn, với tấm ốp gầm màu đen cỡ lớn và các hốc gió được tinh chỉnh, tạo cảm giác mạnh mẽ dù đây là phiên bản tiêu chuẩn.

Mặt tản nhiệt của Triton mới tạo hình thang kiểu Xforce. Ảnh: Mitsubishi

Là bản khởi điểm, Triton Street sử dụng đèn halogen và không có đèn sương mù. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen, chiều cao hệ thống treo giữ nguyên so với các bản thông thường, đúng với định hướng vận hành trên đường nhựa. Tùy chọn màu sắc cũng khá hạn chế, gồm trắng, bạc và xám đậm, kết hợp các chi tiết ngoại thất màu đen để tạo điểm nhấn.

Thiết kế mới chỉ áp dụng cho bản thấp. Ảnh: Mitsubishi

Trang bị trên Triton Street dừng ở mức đủ dùng, bao gồm ghế nỉ, ba túi khí, hệ thống âm thanh hai loa, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh giảm thiểu va chạm phía trước và màn hình giải trí trung tâm kích thước 10 inch. Tại thị trường Thái Lan, phiên bản này có giá khởi điểm 649.000 baht, tương đương khoảng 544 triệu đồng.

Trang bị nội thất xe ở mức cơ bản. Ảnh: Mitsubishi

Ở khía cạnh vận hành, Triton Street không có bất kỳ thay đổi nào so với các phiên bản tiêu chuẩn trước đó. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm, thấp hơn mức công suất của các bản cao cấp trong cùng dòng xe. Động cơ đi kèm hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau, không có tùy chọn dẫn động bốn bánh. Bù lại, xe vẫn được trang bị vi sai chống trượt chủ động, hỗ trợ phân bổ lực kéo khi một bánh bị trượt thông qua hệ thống phanh.

Việc Mitsubishi đưa ra một thiết kế đầu xe mới nhưng chỉ áp dụng cho một phiên bản duy nhất khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là bước thử nghiệm cho đợt nâng cấp giữa vòng đời hay chỉ là điều chỉnh mang tính thị trường. Triton thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2023, do đó khả năng xuất hiện bản facelift trong vài năm tới là điều không quá bất ngờ, nhất là khi phân khúc bán tải cỡ trung ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi các hãng phải liên tục làm mới sản phẩm để giữ sức hút.

Một số hình ảnh thực tế của Mitsubishi Triton mới: