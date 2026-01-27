Mitsubishi Triton 2026 vừa nâng cấp một thứ có thể thấy trên Lexus, khắc phục được điểm yếu lớn của bán tải, người ngồi sẽ đỡ mệt và say hơn

Mitsubishi vừa công bố chi tiết về phiên bản nâng cấp của mẫu Triton 2026 tại thị trường Nhật Bản. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trên các phiên bản quốc tế, trong đó có cả Việt Nam, vào giữa năm nay.

Mitsubishi Triton 2026 là bản cập nhật nhỏ nên ngoại hình không đổi. Ảnh: Mitsubishi

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này nằm ở việc kế thừa công nghệ từ xe đua rally Triton AXCR, mang đến giải pháp tối ưu cho trải nghiệm vận hành vốn là điểm yếu cố hữu của dòng xe bán tải.

Hãng xe Nhật Bản đã trang bị cho Triton bộ giảm chấn "hiệu suất cao" ở cả phía trước và phía sau, do Yamaha Motor cung cấp. Đây là loại linh kiện cao cấp vốn thường được tìm thấy trên các dòng xe sang của Toyota hay Lexus. Đi kèm với bộ giảm chấn mới, Mitsubishi cũng thực hiện những điều chỉnh quan trọng đối với hệ thống treo trước và các gối đỡ thân xe.

Những nâng cấp này nhằm mục tiêu cải thiện đáng kể sự thoải mái cho hành khách, đồng thời giảm thiểu tình trạng rung lắc khi đi qua gờ giảm xóc cũng như triệt tiêu các rung động truyền từ động cơ vào khoang lái. Điều này giúp người ngồi trên xe giảm bớt cảm giác mệt mỏi và hạn chế tình trạng say xe trong những chuyến đi dài.

Chiếc bán tải sẽ êm ái hơn nhờ hệ thống treo mới. Ảnh: Mitsubishi

Về mặt thẩm mỹ, nội thất của Triton GSR mới được tinh chỉnh nhẹ với lớp hoàn thiện tối màu hơn cho tay nắm cửa trong và khu vực xung quanh cần số, tạo cảm giác sang trọng và đồng nhất. Đáng chú ý, thanh thể thao phía sau thùng xe đã được loại bỏ trên phiên bản mới. Theo giải thích từ Mitsubishi, thay đổi này nhằm tạo ra sự tự do tối đa cho khách hàng trong việc tùy biến và lắp đặt các phụ kiện cá nhân theo sở thích riêng.

Nội thất xe được tinh chỉnh nhẹ. Ảnh: Mitsubishi

Tại thị trường Nhật Bản, Mitsubishi Triton 2026 hiện chỉ được phân phối với cấu hình cao cấp nhất là GSR cabin kép dẫn động bốn bánh, có mức giá từ 5.518.700 Yên, tương đương khoảng 935 triệu đồng. Các phiên bản GLS và Black Edition đã bị ngừng sản xuất tại thị trường này để tập trung vào dòng sản phẩm chủ lực.