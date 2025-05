Mitsubishi Triton 2025 đạt 5 sao an toàn ANCAP, nhưng vẫn cần giảm cảnh báo 'thừa', cải thiện phanh khẩn cấp

Mitsubishi Triton 2025 vừa được Chương trình đánh giá an toàn xe mới Úc ANCAP chấm 5 sao an toàn trên mọi cấu hình thân. Đây là dòng bán tải đầu tiên đạt thang điểm trên theo tiêu chuẩn khắt khe hơn mới được ANCAP áp dụng từ năm 2023.

Theo kết quả thử nghiệm được ANCAP công bố, Mitsubishi Triton 2025 thể hiện khả năng bảo vệ tốt cho người lái, hành khách phía trước và trẻ em trong hầu hết các tình huống va chạm. Xe đạt điểm tối đa trong nhiều bài kiểm tra va chạm khác nhau.

Mitsubishi Triton được đánh giá có khả năng bảo vệ cho người dùng tốt khi gặp va chạm, tuy vậy xe vẫn còn một số điểm có thể cải thiện thêm. Ảnh: ANCAP

Tuy nhiên, hệ thống bảo vệ hành khách phía sau – đặc biệt là phần ngực và đùi trên của trẻ nhỏ - được ANCAP nhấn mạnh vẫn cần cải thiện. Ngoài ra, trong bài kiểm tra va chạm toàn diện đầu xe, điểm số ở hạng mục bảo vệ vùng ngực người dùng bị đánh giá “yếu”, đồng thời xe cũng bị trừ điểm do nguy cơ gây tổn thương bụng người dùng.

Ở hạng mục bảo vệ người bị đâm phải, Mitsubishi Triton 2025 ghi điểm khá – vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Dù vậy, hạng mục công nghệ hỗ trợ an toàn của xe vẫn chưa đạt mức tối ưu do hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) chưa đủ tinh vi để xử lý hiệu quả các tình huống va chạm tại giao lộ hình chữ T và va chạm đối đầu trực diện.

Mảng ADAS của dòng bán tải Nhật bị ANCAP nhắc nhở cần cải thiện để tránh gây phiền toái cho người dùng. Ảnh: ANCAP

Thêm vào đó, ANCAP cũng đánh giá khá kỹ hệ thống giám sát người lái (Driver Monitoring System) của Mitsubishi Triton 2025. Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên được thử nghiệm công khai hệ thống này tại Úc.

“Hệ thống giám sát người lái trực tiếp vẫn còn mới trên thị trường. Mitsubishi Triton 2025 đã đáp ứng yêu cầu của ANCAP trong việc cảnh báo tình trạng buồn ngủ và mất tập trung. Tuy nhiên, Mitsubishi có thể tối ưu hơn nữa bằng cách giảm thiểu các cảnh báo không cần thiết”, bà Carla Hoorweg, Giám đốc điều hành ANCAP, chia sẻ.