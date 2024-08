Mitsubishi Triton 2024 lộ thông tin: 3 phiên bản, có động cơ Bi-Turbo 204 mã lực đấu Ford Ranger Wildtrak

Nhiều thông tin từ đại lý cho biết Mitsubishi Triton 2024 sẽ có 3 phiên bản. Các phiên bản bao gồm GLX 2WD AT, Premium 2WD AT và Athlete 4WD AT. Như vậy, theo cách đặt tên, chúng ta dễ dàng nhận ra các Triton 2024 sẽ không có phiên bản số sàn. Phiên bản GLX và Premium dẫn động cầu sau còn Athlete dẫn động 2 cầu.

Về sự khác biệt giữa 3 phiên bản, ngoài hệ dẫn động thì nhân viên đại lý cho biết điểm nhấn nằm ở động cơ. Theo đó, phiên bản Athlete sẽ trang bị động cơ diesel 2.4L Bi-Turbo công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 470Nm. Những con số này tương đương với bản cao cấp của các đối thủ như Ranger Wildtrak (210 mã lực, 500Nm), Hilux Adventure (201 mã lực, 500Nm).

Hai phiên bản còn lại là GLX và Premium sử dụng động cơ 2.4L nhưng công suất thấp hơn ở mức 184 mã lực và mô-men xoắn chỉ đạt 430Nm. Giới kinh doanh cũng tiết lộ, phiên bản GLX sẽ sử dụng mâm xe 16 inch thay vì 17 inch như trước đây. Một thông tin nữa là phiên bản thấp nhất này sẽ không có tùy chọn màu cam đặc trưng.



Hiện nay, những chiếc Mitsubishi Triton thế hệ mới cũng đã được nhiều người bắt gặp trong quá trình đăng kiểm khí thải và vận chuyển trên xe chuyên dụng. Những hình ảnh thực tế cho thấy nhiều điểm trùng khớp với các thông tin ở trên. Một số thông tin từ đại lý cũng cho biết số lượng xe Triton thế hệ hiện hành không còn nhiều.