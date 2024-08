Mitsubishi Triton 2024 lộ diện trước ngày ra mắt tại Việt Nam

Sau khi được Mitsubishi xác nhận sẽ ra mắt vào ngày 11/9, mẫu bán tải Triton thế hệ mới mới đây đã được bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Hình ảnh hiện trường cho thấy Mitsubishi Triton 2024 tại nước ta sở hữu thiết kế giống hệt phiên bản đang bán tại Thái Lan.

Xứ Chùa Vàng cũng chính là quốc gia xuất khẩu Mitsubishi Triton thế hệ mới sang Việt Nam. Hiện, giá niêm yết cũng như các thông số kỹ thuật của xe dành cho thị trường nước ta vẫn chưa được Mitsubishi công bố.

Dẫu vậy theo tiết lộ của giới tư vấn bán hàng đại lý, Mitsubishi Triton 2024 dự kiến được phân phối với ba phiên bản gồm GLX 2WD AT, Premium 2WD AT và Athlete 4WD AT. Trong đó, Triton Athlete 4WD AT là bản cao nhất, sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.4L mới giống với thị trường Thái Lan, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm.

Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, bản này còn được trang bị hệ thống lái trợ lực điện điện tử và hệ dẫn động 4 bánh Super Select II 4WD, cho phép chuyển đổi từ 2H sang 4H.

Cũng theo giới tư vấn bán hàng, 2 bản thấp hơn của Triton 2024 sẽ sử dụng động cơ 2.4L thường với công suất là 181 mã lực và mô-men xoắn 430Nm. Riêng bản GLX được lắp mâm hợp kim 16 inch, thay vì 17 inch.

Hiện chưa có thông tin về phiên bản số sàn của Triton 2024. Mẫu bán tải Triton đang bán tại Việt Nam cũng chỉ cung cấp bản MT cho khách hàng dự án.

Danh mục trang bị của Mitsubishi Triton 2024 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Nếu giống xe tại Thái Lan, bản cao nhất sẽ có đèn LED trước/sau, mâm hợp kim 18 inch; màn hình đa thông tin 7 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây.

Về mặt an toàn, Mitsubishi Triton 2024 dành cho thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ được bổ sung các tính năng hỗ trợ người lái như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, ga tự động thích ứng có Stop & Go và bám theo xe phía trước, camera 360 độ, đèn tự động thích ứng.

Những nâng cấp về trang bị và công nghệ cùng thiết kế mới hứa hẹn sẽ giúp mẫu bán tải nhà Mitsubishi cải thiện doanh số trong tương lai. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, Triton đã bán được 1.195 chiếc, đứng thứ 2 phân khúc xe bán tải nhưng bị bỏ xa bởi đối thủ chính là Ford Ranger (9.019 chiếc).