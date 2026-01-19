Mitsubishi sắp có xe điện hoàn toàn mới: Cùng cỡ Xforce, mạnh 229-400 mã lực, chạy xa nhất 516km/sạc, ra mắt ngay năm nay

Mitsubishi sắp có xe điện hoàn toàn mới. Ảnh: Drive

Mitsubishi Motors vừa có bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện khi ký kết thỏa thuận sơ bộ với Foxtron Vehicle Technologies, đơn vị phát triển xe điện trực thuộc tập đoàn Hon Hai (Foxconn, công ty sản xuất điện thoại iPhone). Theo đó, hai bên sẽ cùng phát triển một mẫu xe điện hoàn chỉnh để Mitsubishi đưa ra thị trường Australia và New Zealand vào nửa cuối năm 2026.

Thỏa thuận này được thể hiện qua một biên bản ghi nhớ ký kết vào tháng 5/2025. Theo đó, Foxtron sẽ chịu trách nhiệm phát triển xe điện, còn việc sản xuất sẽ do đối tác lâu năm của Foxtron là Yulon Motor thực hiện tại Đài Loan. Mẫu xe này nằm trong kế hoạch sản phẩm được Mitsubishi công bố từ trước, nhằm tăng cường sự hiện diện của xe điện trong danh mục đến năm 2030.

Việc hợp tác với Foxtron diễn ra trong bối cảnh Mitsubishi nỗ lực mở rộng dải sản phẩm điện hóa. Bên cạnh mẫu xe này, hãng cũng đang tăng cường thế mạnh ở các dòng xe plug-in hybrid và hybrid, đồng thời tiếp tục tận dụng liên minh với Renault và Nissan để đa dạng hóa nguồn lực và công nghệ.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Mitsubishi và Foxconn. Ảnh: Drive

Trước đó, cái tên Model B của Foxtron cũng được giới thiệu trên nhiều thị trường như một mẫu hatch/crossover điện cỡ nhỏ — được thiết kế bởi studio Ý Pininfarina và sử dụng nền tảng MIH mở của Foxtron. Dù chưa có xác nhận chính thức rằng mẫu EV Mitsubishi hợp tác phát triển sẽ dựa trực tiếp trên Model B, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng nó sẽ hưởng lợi từ các công nghệ và nền tảng mà Foxtron đã phát triển.

Mẫu xe này dài 4315mm, rộng 1885mm, cao 1535mm và trục cơ sở 2800mm. So với Xforce tại Việt Nam, xe ngắn hơn 75mm nhưng trục cơ sở dài hơn 150mm. Xe có dải đèn LED và đèn hậu trải dài toàn bộ chiều rộng xe, mâm hợp kim 18 inch hoặc 20 inch, tay nắm cửa ẩn và cửa sổ trời toàn cảnh.

Bên trong mẫu xe được cho là xe điện mới của Mitsubishi. Ảnh: Drive

Bên trong, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 15,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình hiển thị thông tin 9,2 inch phía trước người lái và hệ thống âm thanh 7 hoặc 12 loa. Xe có trang bị các tính năng ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng 1 động cơ điện ở cầu sau công suất 229 mã lực, bản cao cấp hơn có 4 đọng cơ điện dẫn động 4 bánh mạnh 400 mã lực. Bộ pin 57,5kWh cho tầm vận hành 466-516km/sạc theo tiêu chuẩn NEDC và 400-430km/sạc theo tiêu chuẩn WLTP.

Hiện tại, Mitsubishi chưa công bố tên gọi chính thức, thông số kỹ thuật chi tiết hay giá bán dự kiến của mẫu xe điện này. Dự kiến trong những tháng tới, Mitsubishi và Foxtron sẽ tiếp tục công bố nhiều chi tiết hơn khi tiến tới thỏa thuận cuối cùng, hướng tới mục tiêu sản xuất và bán ra thị trường vào cuối năm 2026.