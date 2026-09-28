Mitsubishi Pajero thế hệ mới chốt ngày ra mắt ĐNÁ: 3 phiên bản giá quy đổi từ 1,2 tỷ, máy dầu hơn 200 mã lực, tham vọng đấu Everest

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ được bán tại Thái Lan với 3 phiên bản, sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm.

Mitsubishi đang hoàn tất những bước cuối trước khi đưa Pajero thế hệ mới vào thị trường Thái Lan. Đây là lần trở lại của cái tên Pajero sau nhiều năm vắng bóng, đồng thời trở thành mẫu SUV đầu bảng mới của Mitsubishi, nằm trên Pajero Sport trong danh mục sản phẩm.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới lộ diện tại Thái Lan với thiết kế SUV khung gầm rời. Ảnh: AutolifeThailand

Theo thông tin được công bố, Pajero thế hệ mới tại Thái Lan sẽ có 3 phiên bản gồm GLS 2WD, GSR 2WD và Super Exceed 4WD. Giá bán chính thức chưa được công bố, trong khi một số nguồn tại Thái Lan dự kiến xe có giá khoảng 1,6-1,9 triệu baht, tương đương 1,23-1,47 tỷ đồng. Mitsubishi đã xác nhận thời điểm ra mắt chính thức là ngày 19/10/2026.

Động cơ diesel 2.4L, hộp số 8 cấp

Cả 3 phiên bản Pajero mới đều sử dụng động cơ diesel 4 xy-lanh 2.4L mã 4N16, kết hợp turbo VGT loại Wide-Range, cho công suất tối đa 204 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480 Nm trong dải 1.750-2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp có chế độ Sport và lẫy chuyển số phía sau vô-lăng, trong đó GLS và GSR sử dụng hệ dẫn động cầu sau, còn Super Exceed được trang bị hệ dẫn động 4 bánh S-AWC.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp công suất 204 mã lực. Ảnh: AutolifeThailand

Theo Mitsubishi, động cơ trên Pajero mới có nền tảng liên quan tới máy diesel 2.4L trên Triton nhưng đã được thay đổi nhiều chi tiết bên trong, sử dụng turbo khác và hiệu chỉnh lại. So với Triton, động cơ trên Pajero có mô-men xoắn cao hơn 10 Nm, trong khi hộp số cũng được nâng từ loại 6 cấp lên 8 cấp.

So với Triton, động cơ trên Pajero có mô-men xoắn cao hơn 10 Nm. Ảnh: AutolifeThailand

Một điểm đáng chú ý là phiên bản Pajero dành cho thị trường Thái Lan không yêu cầu bổ sung dung dịch AdBlue. Mitsubishi cho biết hệ thống xử lý khí thải của xe đáp ứng các tiêu chuẩn đang được áp dụng tại thị trường này.

Kích thước lớn hơn Pajero Sport

Pajero thế hệ mới sử dụng kết cấu body-on-frame, phát triển trên nền tảng có liên quan tới Triton nhưng được gia cường và điều chỉnh lại để phù hợp với một mẫu SUV lớn hơn. Xe có chiều dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm, cao khoảng 1.900-1.910 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm; khoảng sáng gầm đạt 230 mm, trong khi góc tiếp cận, góc vượt đỉnh dốc và góc thoát lần lượt là 30,4 độ, 22,6 độ và 25,8 độ.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới với khoảng sáng gầm 230 mm. Ảnh: AutolifeThailand

So với Pajero Sport hiện hành, mẫu xe mới có kích thước lớn hơn đáng kể, đặc biệt chiều dài cơ sở tăng từ 2.800 mm lên 2.870 mm, đồng thời thân xe cũng được mở rộng cả về chiều dài lẫn chiều rộng. Cách bố trí này giúp Pajero mới tách khỏi vị trí của Pajero Sport và hướng tới nhóm SUV khung gầm rời cỡ lớn trên thị trường quốc tế như Toyota Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 và Nissan Patrol.

Bản tiêu chuẩn đã có màn hình kép 12,3 inch

Ngay từ phiên bản GLS 2WD, Pajero mới đã được trang bị hệ thống màn hình kép dạng liền mạch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng cùng kích thước. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type-C cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Nội thất Mitsubishi Pajero thế hệ mới với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Ảnh: AutolifeThailand

Không gian cabin bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai có thể trượt 150 mm và gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50 để tăng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Khoang cabin 7 chỗ của Mitsubishi Pajero thế hệ mới với ba hàng ghế. Ảnh: AutolifeThailand

Danh sách trang bị an toàn trên bản GLS cũng khá đầy đủ, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước cũng như phía sau. Camera 360 độ và 7 túi khí cũng nằm trong trang bị tiêu chuẩn.

Bản cao cấp tập trung vào tiện nghi và khả năng địa hình

So với GLS, bản GSR 2WD được bổ sung một loạt trang bị ngoại thất và tiện nghi như mâm 20 inch hai tông màu, đèn LED thích ứng, hệ thống đèn trước và sau với hiệu ứng Dynamic Flow Light, điều hòa hai vùng độc lập cùng hệ thống lọc không khí Nanoe-X. Bên trong, xe có thêm nhớ vị trí ghế và vô-lăng, tựa lưng chỉnh điện, hộp làm mát ở bệ tỳ tay trung tâm và hệ thống âm thanh Yamaha Dynamic Sound Ultimate 12 loa.

Mitsubishi Pajero GSR 2WD với mâm 20 inch hai tông màu và hệ thống đèn LED. Ảnh: AutolifeThailand

Ở vị trí cao nhất, Super Exceed 4WD có bộ mâm thiết kế riêng, lưới tản nhiệt dạng tổ ong cùng các chi tiết bảo vệ gầm, kết hợp nội thất phối màu đen-nâu. Danh sách trang bị cũng được mở rộng với cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da Semi-Aniline có thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số, kết nối Mitsubishi CONNECT và hệ thống hỗ trợ lái MI-PILOT.

Mitsubishi Pajero Super Exceed 4WD trang bị hệ dẫn động S-AWC và các chế độ lái địa hình. Ảnh: AutolifeThailand

Khác biệt lớn nhất của Super Exceed nằm ở hệ dẫn động 4 bánh S-AWC. Hệ thống này cung cấp các chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC, đồng thời có 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock, cho phép người lái lựa chọn thiết lập phù hợp với điều kiện vận hành.

Một số hình ảnh khác về Mitsubishi Pajero: