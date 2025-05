Mitsubishi Pajero Sport 2025 giảm giá còn 1,13 tỷ đồng, đại lý bù thêm nhiều ‘option’ khuyết thiếu cạnh tranh Everest

Mitsubishi Pajero Sport 2025 đang bán tại Việt Nam là những chiếc xe được tách lẻ từ lô bán cho dự án. Những chiếc xe này liên tục được giảm giá tại đại lý. Theo thông tin từ người bán, giá xe hiện nay chỉ còn 1,13 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn tới 100 triệu đồng so với giá bán được đề trên website chính hãng (1,23 tỷ đồng).

Mitsubishi Pajero Sport 2025 đang bán tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Phiên bản này là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) và hiện vẫn chưa được Mitsubishi Việt Nam giới thiệu chính thức. Dù vậy, thông tin về phiên bản này đã được đăng tải trên website của hãng. Có tổng cộng 3 cấu hình bản facelift được phân phối gồm: 4x4 AT dành cho xe chở tiền, 4x4 AT STD và 4x4 AT Premium. Mức giá niêm yết lần lượt là 1,39 tỷ, 1,23 tỷ và 1,31 tỷ đồng. Tất cả đều thuộc diện bán hàng dự án, không mở bán rộng rãi cho khách lẻ.

Phiên bản này có một số thay đổi về thiết kế ngoại thất so với bản đã được cho ra mắt chính thức, như lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới và bộ mâm 6 chấu kích thước 18 inch. Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng LED thấu kính với chức năng bật/tắt thủ công, đèn sương mù halogen và cốp xe mở thủ công.

Bản nâng cấp mới hiện chỉ có xe bán cho dự án. Ảnh: Đại lý

Nội thất được trang bị vô-lăng mới tương tự Xforce và Xpander, màn hình sau vô-lăng 4 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch (tùy chọn), ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống âm thanh 6 loa. Tuy nhiên, hiện đại lý đang thông báo tặng kèm màn hình Android 9 inch cho khách mua xe, cộng thêm cốp mở điện, dán kính và trải sàn da.

Xe hiện được tặng một số phụ kiện, trang bị cho khách mua. Ảnh: Đại lý

Trước đây, màn hình nhỏ 8 inch cũng chỉ là trang bị tùy chọn. Ảnh: Đại lý

Về động cơ, xe sử dụng máy xăng V6 3.0L cho công suất 206 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu.

So với phiên bản máy dầu, bản máy xăng này không được trang bị camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và chỉ có 2 túi khí. Phía đại lý cho biết sẽ tặng kèm camera lùi và cảm biến áp suất lốp.

Bản máy xăng có ít trang bị an toàn hơn so với bản máy dầu. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, trong phân khúc SUV khung gầm rời này, chỉ có Mitsubishi Pajero Sport và Toyota Fortuner có tùy chọn máy xăng. "Vua doanh số" Ford Everest chỉ có máy dầu. Việc có thêm bản máy xăng (mặc dù là xe tách lô) cộng thêm một số trang bị tặng kèm có thể giúp Pajero Sport tăng sức cạnh tranh với Everest.