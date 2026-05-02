Mitsubishi Pajero mới rục rịch trở lại: 3 phiên bản, lớn hơn Land Cruiser, vẫn đậm chất off-road dù dùng máy hybrid

Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang chuẩn bị trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ Nhật Bản cho thấy hãng xe này đã bắt đầu quá trình thử nghiệm, mở ra khả năng ra mắt một thế hệ hoàn toàn mới trong năm 2026.

Mitsubishi Pajero lộ 3 phiên bản trong tài liệu rò rỉ. Ảnh: AP Team

Theo các nguồn tin nội địa, Pajero thế hệ mới nhiều khả năng vẫn duy trì cách phân cấp phiên bản quen thuộc với 3 lựa chọn khác nhau. Điều này đồng nghĩa mẫu SUV này sẽ không chỉ phục vụ nhóm khách hàng đam mê off-road thuần túy mà còn hướng đến những người dùng tìm kiếm sự tiện nghi và cao cấp trong một chiếc xe gầm cao cỡ lớn.

Ở các phiên bản tiêu chuẩn, xe được dự đoán sẽ sử dụng nhiều chi tiết nhựa đen không sơn ở ngoại thất, đặc biệt là khu vực cản trước và cản sau. Cách hoàn thiện này giúp hạn chế trầy xước khi di chuyển trên địa hình khó. Trong khi đó, các phiên bản cao hơn có thể được sơn đồng màu thân xe, mang lại cảm giác hiện đại và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị.

Nguyên mẫu Mitsubishi Pajero mới lộ diện trên đường thử. Ảnh: Bestcar

Một chi tiết đáng chú ý nằm ở chiến lược đặt tên phiên bản. Mitsubishi trong thời gian gần đây thường sử dụng các ký hiệu đơn giản như P hay G, tuy nhiên với một cái tên giàu di sản như Pajero, hãng xe Nhật Bản được cho là sẽ cân nhắc đưa trở lại các tên gọi quen thuộc như Exceed hoặc Super Exceed. Đây được xem là cách để kết nối với nhóm khách hàng trung thành, đồng thời tạo điểm nhấn về mặt hình ảnh cho dòng xe.

Về thiết kế, những hình ảnh chạy thử cho thấy Pajero mới có xu hướng quay trở lại phong cách SUV truyền thống với thân xe vuông vức, tỷ lệ khỏe khoắn. Đây là hướng đi khác biệt so với nhiều mẫu SUV hiện nay đang dần chuyển sang kiểu dáng mềm mại và thiên về đô thị. Điều này cũng phần nào cho thấy Mitsubishi vẫn muốn giữ lại bản sắc off-road vốn làm nên tên tuổi của Pajero trong suốt nhiều thập kỷ.

Pajero mới được kỳ vọng cạnh tranh Toyota Land Cruiser trong phân khúc SUV cỡ lớn. Ảnh: AP Team

Theo Creative Trend, kích thước của Mitsubishi Pajero mới sẽ vào khoảng 5.100 mm dài, 1.930 mm rộng và 1.815 mm cao, trong khi chiều dài cơ sở là 3.130 mm. Nếu chính xác, Pajero sẽ có kích thước lớn hơn Toyota Land Cruiser.

Theo dữ liệu VIN tại Úc, Mitsubishi Pajero mới có thể sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, 4 xi-lanh thẳng hàng, kết hợp mild-hybrid, đi kèm hệ dẫn động Super Select 4WD-II, hộp số tự động 6 cấp. Sức mạnh đầu ra có thể đạt 204 mã lực/470 Nm. Trong tương lai, Mitsubishi cũng có khả năng bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) để tăng sức cạnh tranh.

Nếu được ra mắt đúng kế hoạch trong năm 2026, Mitsubishi Pajero thế hệ mới được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động trở lại phân khúc SUV địa hình cỡ lớn, nơi ngày càng ít đi những mẫu xe mang đậm chất “thuần off-road” như trước đây.