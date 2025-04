Mitsubishi Outlander giảm gần trăm triệu ở đại lý, giá khởi điểm thực tế nay 'mềm' như Seltos, HR-V

Mitsubishi Outlander giảm giá ở đại lý

Mặc dù Mitsubishi Outlander không còn nằm trong chương trình khuyến mãi chính hãng tháng 4 này, nhưng ở các đại lý vẫn còn tồn đọng một số xe sản xuất năm 2024. Do đó, các đại lý đã tung ra những chương trình khác nhau để đẩy hàng tồn, khi năm 2025 đã bước sang quý thứ hai.

Một đại lý ở miền Trung đang rao bán Mitsubishi Outlander với mức giảm lên tới 95 triệu. Ưu đãi lớn này áp dụng cho bản CVT mang số VIN 2024 còn sót ở đại lý, đưa giá niêm yết từ 825 triệu xuống còn 730 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander đang sở hữu mức giá gây chú ý ở một số đại lý. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Điều này nghĩa là, Outlander bản tiêu chuẩn ở đại lý này có giá thực tế tương đương hoặc mềm hơn một số mẫu CUV cỡ B/B+ nằm bên dưới như Kia Seltos 1.5T Luxury và 1.5L Premium (749 triệu), Honda HR-V L (750 triệu), Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu), Nissan Kicks (789 - 858 triệu), Peugeot 2008 (829 - 899 triệu), Toyota Corolla Cross (828 - 913 triệu).

Đây không phải đại lý duy nhất tung ưu đãi khủng cho Mitsubishi Outlander CVT sản xuất năm 2024. Một đại lý ở khu vực miền Nam rao bán với giá giảm 85 triệu, xuống còn 740 triệu đồng. Hay một đại lý ở TP.HCM đưa ra mức giảm ít hơn một chút 82 triệu, xuống còn 743 triệu đồng.

Outlander có giá trị cốt lõi song chưa được đánh giá cao

Mitsubishi Outlander là mẫu SUV cỡ C có doanh số không quá nổi bật trong phân khúc. Quý 1/2025, mẫu xe này chỉ bán được 167 chiếc, đứng cuối phân khúc. Cả năm 2024, Outlander vẫn là chiếc SUV cỡ C bán ít nhất (xét trong nhóm có báo cáo doanh số) với 1.366 xe được tiêu thụ. Do đó, việc còn tồn xe sản xuất năm 2024 ở đại lý là hoàn toàn dễ hiểu.

Số liệu: VAMA, TC GROUP, VinFast

Đánh giá về Outlander, chuyên gia Đoàn Anh Dũng nhận định trong chương trình Trên Ghế: "Mitsubishi Outlander vẫn đang tập trung vào những giá trị cốt lõi của hãng là khả năng vận hành và sự bền bỉ. Tuy nhiên, những điều này không giúp người dùng cảm thấy thỏa mãn. Tôi nhận thấy rằng, người dùng ở Việt Nam là nhóm khách hàng tương đối khó tính, khi bỏ ra số tiền như vậy thường mong muốn được nhiều thứ hơn, dù mỗi thứ nó chưa thực sự tới.

Ví dụ, những người có điều kiện trải nghiệm sẽ nhận thấy Mazda CX-5 vận hành không quá hay, nhưng mỗi thứ mẫu xe này có một chút. Với Hyundai Tucson, xe có khả năng vận hành ổn hơn và vẫn có những nhược điểm, nhưng mẫu xe này dung hòa được các yếu tố với nhau.

Còn với Mitsubishi, họ có thể làm tốt, giúp một yếu tố đó vượt trội nhưng người dùng không đánh giá điều đó quá cao. Theo tôi, đây là lý do vì sao Outlander và Pajero Sport đang yếu hơn so với các đối thủ cùng phân khúc".

Mitsubishi Outlander có gì?

Mitsubishi Outlander đang bán trên thị trường là thế hệ thứ ba, ra mắt Việt Nam năm 2018. Trong khi đó, thế hệ thứ tư đã được giới thiệu toàn cầu từ năm 2021. Ở Việt Nam hiện đã có một chiếc Outlander thế hệ mới đang lăn bánh nhưng chưa rõ nguồn gốc.

Thừa hưởng ngôn ngữ Dynamic Shield nhưng thiết kế Mitsubishi Outlander có phần mềm mại. Mâm hai tông màu, kích thước 18 inch. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.695 x 1.800 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. Xe có 7 chỗ ngồi dạng 5+2 giống Honda CR-V, trong khi phần còn lại của phân khúc chỉ có 5 chỗ ngồi.

Mitsubishi Outlander đang phân phối ở Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi, đại lý Mitsubishi

Nội thất bên trong nổi bật có màn hình cảm ứng 8 inch, cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng độc lập, lẫy chuyển số hay ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Bản cao nhất có nhiều công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng 7 túi khí.

Hai phiên bản CVT và CVT Premium hiện tại dùng động cơ 2.0L, sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.