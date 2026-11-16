Mitsubishi Outlander 2028 có bản Diamond Trail Edition: Thêm lốp địa hình, chế độ lái Rock và nâng gầm

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition 2028 được phát triển theo hướng tăng khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, với lốp đa địa hình, cản trước và sau thiết kế lại cùng hệ dẫn động 4 bánh S-AWC bổ sung chế độ Rock.

Thay đổi hệ thống vận hành và ngoại hình

Mitsubishi giới thiệu Outlander Diamond Trail Edition tại triển lãm SEMA 2026 ở Mỹ. Phiên bản này được phát triển từ Outlander tiêu chuẩn, tập trung vào khả năng di chuyển trên đường đất, sỏi đá thay vì chỉ thay đổi ngoại hình.

Xe sử dụng bộ lốp Nexen Roadian ATX đa địa hình kết hợp mâm hợp kim màu đen 18 inch. Cản trước và sau cũng được thiết kế lại nhằm cải thiện góc tiếp cận và góc thoát. Cụ thể, góc tiếp cận tăng từ 18,3 độ lên 20,5 độ, góc thoát tăng từ 22,2 độ lên 23,1 độ. Khoảng sáng gầm xe đạt 211 mm.

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition 2028 xuất hiện tại triển lãm SEMA 2026. Ảnh: AutoBlog

Hệ thống dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC) được bổ sung chế độ Rock. Khi kích hoạt, hệ thống điều chỉnh khả năng kiểm soát lực phanh để hỗ trợ xe khi một bánh mất độ bám. Chế độ hỗ trợ đổ đèo Hill Descent Control cũng tự động hoạt động.

Bộ mâm 18 inch màu đen kết hợp lốp đa địa hình trên Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition. Ảnh: AutoBlog

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm. Động cơ đi cùng hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC. Đây không phải phiên bản plug-in hybrid Outlander PHEV, bởi hệ thống 48V chỉ đóng vai trò hỗ trợ động cơ xăng.

Nội thất 5 chỗ, ba cấu hình trưng bày

Tại SEMA 2026, Mitsubishi trưng bày ba cấu hình Outlander Diamond Trail Edition. Bên cạnh phiên bản sử dụng phụ kiện chính hãng, hai cấu hình còn lại được bổ sung lốp BFGoodrich, hệ thống nâng gầm 1,5 inch hoặc 2,5 inch, đèn trợ sáng, mâm Method và lều nóc. Đây là những trang bị tùy biến dành cho xe trưng bày, chưa chắc xuất hiện trên bản thương mại.

Thiết kế đầu xe Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition với các chi tiết nhận diện riêng so với bản tiêu chuẩn. Ảnh: AutoBlog

Ngoại hình xe có màu sơn Trail Green Metallic, lưới tản nhiệt màu đen mờ, các chi tiết Dynamic Shield tối màu và giá nóc. Khoang cabin sử dụng tông xám đậm kết hợp đường chỉ khâu màu kaki, vật liệu bọc ghế có khả năng chống nước và chống bám bẩn.

Giá nóc và các phụ kiện mở rộng khả năng chuyên chở hành lý cho những chuyến đi dài. Ảnh: AutoBlog

Một thay đổi đáng chú ý là xe chuyển từ cấu hình 7 chỗ sang 5 chỗ do loại bỏ hàng ghế thứ ba. Trang bị công nghệ có thêm màn hình hiển thị thông tin địa hình, cung cấp dữ liệu về góc đánh lái, độ trượt bánh xe và hoạt động của hệ thống kiểm soát lực kéo. Camera quan sát đa góc có thể hoạt động ở tốc độ tối đa khoảng 30 km/h, thay vì khoảng 10 km/h trên Outlander tiêu chuẩn.

Mitsubishi dự kiến đưa Outlander Diamond Trail Edition 2028 ra thị trường Bắc Mỹ trong nửa đầu năm 2027. Giá bán chưa được công bố.