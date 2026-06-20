Mitsubishi eK X EV 2026 ra mắt: Thiết kế như tiểu Xpander, thêm tiện nghi bên trong

Mitsubishi eK X EV 2026 được làm mới thiết kế ngoại thất, bổ sung trang bị tiện nghi nhằm tăng sức hút trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ tại Nhật Bản.

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của eK X EV tại Nhật Bản. Đây là mẫu kei-car thuần điện cỡ nhỏ được phát triển chung với Nissan và là một trong những mẫu xe điện giá dễ tiếp cận nhất tại thị trường nội địa Nhật Bản.

Mitsubishi eK X EV 2026 được tinh chỉnh thiết kế đầu xe. Ảnh: Mitsubishi

Ở lần nâng cấp mới nhất, Mitsubishi không thay đổi nền tảng hay hệ truyền động mà tập trung cải tiến thiết kế ngoại thất và bổ sung thêm trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị.

Điểm dễ nhận ra nhất nằm ở phần đầu xe. Mitsubishi đã tinh chỉnh khu vực mặt ca-lăng theo hướng liền mạch hơn, tạo cảm giác hiện đại và mang đậm dấu ấn xe điện. Các chi tiết ốp nhựa quanh hốc bánh và bậc cửa bên cũng được sơn đồng màu thân xe thay vì để màu đen tương phản như trước, giúp tổng thể chiếc xe trông cao cấp hơn.

Mặt trước mang phong cách hiện đại hơn sau nâng cấp. Ảnh: Mitsubishi

Dù có kích thước nhỏ gọn đặc trưng của dòng kei-car Nhật Bản, eK X EV vẫn sở hữu phong cách SUV đô thị với khoảng sáng gầm tương đối cao, các đường nét vuông vức và tư thế ngồi cao, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố đông đúc.

Bên trong khoang lái, Mitsubishi bổ sung thêm một số trang bị tiện nghi và nâng cấp hệ thống kết nối. Hãng xe Nhật Bản cho biết những thay đổi lần này hướng đến việc gia tăng trải nghiệm sử dụng hàng ngày, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của mẫu xe điện cỡ nhỏ trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Khoang lái được bổ sung một số tiện nghi mới. Ảnh: Mitsubishi

Về vận hành, eK X EV tiếp tục sử dụng hệ truyền động điện quen thuộc. Theo thông số đang được công bố trên thị trường Nhật Bản, xe sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 64 mã lực cùng bộ pin dung lượng khoảng 20 kWh, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Mitsubishi sẽ chính thức mở bán eK X EV bản nâng cấp tại Nhật Bản từ ngày 25/6. Mẫu xe này hiện chưa có kế hoạch phân phối tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Bộ pin 20 kWh đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ảnh: Mitsubishi

Sự xuất hiện của eK X EV cho thấy phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ vẫn được các hãng xe Nhật Bản duy trì phát triển, dù xu hướng SUV điện cỡ lớn đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu. Trong bối cảnh hạ tầng sạc tại các đô thị ngày càng hoàn thiện, những mẫu xe điện nhỏ gọn như eK X EV vẫn có lợi thế riêng nhờ chi phí vận hành thấp và khả năng di chuyển linh hoạt trong khu vực đông dân cư.