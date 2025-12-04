Mitsubishi Destinator Ultimate nhiều trang bị nhưng người Việt sẽ chọn bản Premium

Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Nhà báo ngành xe

Anh thích gì, chưa thích gì trên Destinator?

Thực tế, trên chiếc Destinator này tôi thấy thiết kế rất ấn tượng. Đã lâu lắm rồi phân khúc này mới có một mẫu xe Nhật Bản sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, thay vì những kiểu dáng quen thuộc kéo dài 3–5 năm như trước đây. Đây thực sự là một trong những thiết kế đáng chú ý hiếm hoi gần đây.

Thứ hai, Destinator cho thấy sự tập trung rõ vào công năng. Mitsubishi cho biết đã nghiên cứu kỹ nhu cầu người dùng châu Á và điều đó thể hiện khá rõ trong nội thất: nhiều tiện ích nhỏ nhưng rất thực tế như chỗ để điện thoại, bàn làm việc, bệ tỳ tay, dù là xe 3 hàng ghế. Những chi tiết này đúng với thói quen sử dụng của người Việt và Đông Nam Á.

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh. Ảnh: NVCC

Một điểm nữa tôi thích là sự thay đổi trong hệ truyền động. Mitsubishi vốn bị đánh giá là bảo thủ, bền bỉ nhưng thiếu sự mới mẻ. Tuy nhiên, trên Destinator, động cơ tăng áp MIVEC được trang bị intercooler nước, vốn là trang bị hiếm thấy trong phân khúc. Điều này giúp tăng độ bền, cho phép dùng động cơ nhỏ gọn nhưng vẫn giữ hiệu suất, rất phù hợp bối cảnh yêu cầu khí thải hiện nay. Xe cũng được bổ sung một số chế độ vận hành, trong đó có chế độ dành riêng cho đường nhựa, nghe có vẻ quen thuộc nhưng thực tế khá thú vị và khác biệt.

Còn điểm chưa thích, cá nhân tôi mong Destinator có hệ truyền động mạnh hơn hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Một hệ Super Select mới sẽ giúp chiếc xe thể hiện trọn vẹn tinh thần chinh phục – thứ vốn làm nên danh tiếng của Mitsubishi suốt nhiều năm qua.

Trong bối cảnh xu hướng xe hybrid và xe điện đang lên như hiện nay, Destinator chỉ có động cơ thuần xăng. Điều này có thuận lợi và khó khăn gì?

Hiện nay các giải pháp điện hóa đang phát triển rất mạnh, nhưng với nhà sản xuất, mục tiêu cốt lõi vẫn là làm sao để chiếc xe tiêu thụ ít năng lượng nhất, dù là xăng hay điện. Như tôi đã nói, việc ứng dụng công nghệ mới trong động cơ và tối ưu khả năng sử dụng nhiên liệu giúp Destinator đạt mức tiết kiệm khá ấn tượng. Mitsubishi từng chứng minh điều này với Xforce, và trên Destinator, con số tiêu thụ cũng được kỳ vọng rất tốt.

Mitsubishi Destinator vừa ra mắt Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Trước đây, Mazda cũng từng thành công với hướng đi không cần điện hóa mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ Skyactiv-G. Mitsubishi, với những cải tiến trên Destinator, có lẽ cũng đang muốn làm điều tương tự. Khi trải nghiệm thực tế, có thể cảm nhận được khá rõ nỗ lực này.

Điểm tôi còn nuối tiếc là xe không có phiên bản hybrid, dù chỉ mild-hybrid cũng được. Bởi ngoài yếu tố môi trường, hybrid còn giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn và tạo thêm cảm hứng cho người dùng khi lựa chọn. Đây thực sự là một thiếu sót đáng tiếc.

Hiện nay, xe Hàn đang tăng giá còn xe Nhật lại rẻ hơn. Anh nghĩ gì về xu hướng này?

Xu hướng này nghe có vẻ mới, nhưng nếu nhìn lại triết lý sản phẩm của xe Nhật và xe Hàn thì lại rất dễ hiểu.

Từ trước đến nay, các hãng Nhật luôn ưu tiên sự bền bỉ, thực dụng, những tính năng cơ bản nhất để một chiếc xe có thể đưa người dùng đi từ A đến B an toàn. Vì thế, họ đầu tư nhiều cho hệ truyền động và độ ổn định vận hành.

Ngược lại, các hãng Hàn Quốc xác định ngay từ đầu rằng tiện nghi, công nghệ và các “trend” mới chính là yếu tố giúp bán xe. Trong bối cảnh công nghệ ô tô phát triển mạnh, lợi thế về bán dẫn, phần mềm và tính năng thông minh khiến xe Hàn ngày càng được trang bị nhiều tiện ích hơn, đồng thời định vị cao cấp hơn. Khi hệ truyền động đã đủ độ bền cho số đông, họ không ngại bổ sung tiện nghi, kéo theo giá bán cũng tăng lên.

Tại Việt Nam, xe Hàn đang nhận được sự ưa chuộng của khách hàng bằng xe Nhật. Ảnh: MXH

Trong khi đó, xe Nhật vẫn trung thành với tiêu chí bền, dễ dùng, dễ sửa, giá tiệm cận phân khúc để phù hợp với số đông người tiêu dùng.

Những năm gần đây, đặc biệt với tập đoàn Hyundai – Kia, các hãng xe Hàn muốn tái định vị thương hiệu, mạnh dạn đẩy giá, nâng cấu hình và đưa ra các thiết kế đột phá hơn. Điều này cũng khiến giá xe Hàn tại Việt Nam tăng lên đáng kể so với trước.