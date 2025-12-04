Mitsubishi Destinator Ultimate nhiều trang bị nhưng người Việt sẽ chọn bản Premium

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 205 phát sóng ngày 4/12 trên HTV9.
Mitsubishi Destinator đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 1/12 vừa qua. Xe được bán ra với 2 phiên bản gồm bản Premium giá 780 triệu đồng và bản Ultimate giá 855 triệu đồng. Tuy nhiên, với những khách hàng mua xe trong tháng 12 sẽ có mức giá ưu đãi là 739 triệu đồng cho phiên bản Premium và 808 triệu đồng cho phiên bản Ultimate.
Dưới đây là nhận xét của giới truyền thông trong nước về mẫu xe này.
Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Nhà báo ngành xe
Anh thích gì, chưa thích gì trên Destinator?
Thực tế, trên chiếc Destinator này tôi thấy thiết kế rất ấn tượng. Đã lâu lắm rồi phân khúc này mới có một mẫu xe Nhật Bản sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, thay vì những kiểu dáng quen thuộc kéo dài 3–5 năm như trước đây. Đây thực sự là một trong những thiết kế đáng chú ý hiếm hoi gần đây.
Thứ hai, Destinator cho thấy sự tập trung rõ vào công năng. Mitsubishi cho biết đã nghiên cứu kỹ nhu cầu người dùng châu Á và điều đó thể hiện khá rõ trong nội thất: nhiều tiện ích nhỏ nhưng rất thực tế như chỗ để điện thoại, bàn làm việc, bệ tỳ tay, dù là xe 3 hàng ghế. Những chi tiết này đúng với thói quen sử dụng của người Việt và Đông Nam Á.
Một điểm nữa tôi thích là sự thay đổi trong hệ truyền động. Mitsubishi vốn bị đánh giá là bảo thủ, bền bỉ nhưng thiếu sự mới mẻ. Tuy nhiên, trên Destinator, động cơ tăng áp MIVEC được trang bị intercooler nước, vốn là trang bị hiếm thấy trong phân khúc. Điều này giúp tăng độ bền, cho phép dùng động cơ nhỏ gọn nhưng vẫn giữ hiệu suất, rất phù hợp bối cảnh yêu cầu khí thải hiện nay. Xe cũng được bổ sung một số chế độ vận hành, trong đó có chế độ dành riêng cho đường nhựa, nghe có vẻ quen thuộc nhưng thực tế khá thú vị và khác biệt.
Còn điểm chưa thích, cá nhân tôi mong Destinator có hệ truyền động mạnh hơn hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Một hệ Super Select mới sẽ giúp chiếc xe thể hiện trọn vẹn tinh thần chinh phục – thứ vốn làm nên danh tiếng của Mitsubishi suốt nhiều năm qua.
Trong bối cảnh xu hướng xe hybrid và xe điện đang lên như hiện nay, Destinator chỉ có động cơ thuần xăng. Điều này có thuận lợi và khó khăn gì?
Hiện nay các giải pháp điện hóa đang phát triển rất mạnh, nhưng với nhà sản xuất, mục tiêu cốt lõi vẫn là làm sao để chiếc xe tiêu thụ ít năng lượng nhất, dù là xăng hay điện. Như tôi đã nói, việc ứng dụng công nghệ mới trong động cơ và tối ưu khả năng sử dụng nhiên liệu giúp Destinator đạt mức tiết kiệm khá ấn tượng. Mitsubishi từng chứng minh điều này với Xforce, và trên Destinator, con số tiêu thụ cũng được kỳ vọng rất tốt.
Trước đây, Mazda cũng từng thành công với hướng đi không cần điện hóa mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ Skyactiv-G. Mitsubishi, với những cải tiến trên Destinator, có lẽ cũng đang muốn làm điều tương tự. Khi trải nghiệm thực tế, có thể cảm nhận được khá rõ nỗ lực này.
Điểm tôi còn nuối tiếc là xe không có phiên bản hybrid, dù chỉ mild-hybrid cũng được. Bởi ngoài yếu tố môi trường, hybrid còn giúp xe vận hành mượt mà, êm ái hơn và tạo thêm cảm hứng cho người dùng khi lựa chọn. Đây thực sự là một thiếu sót đáng tiếc.
Hiện nay, xe Hàn đang tăng giá còn xe Nhật lại rẻ hơn. Anh nghĩ gì về xu hướng này?
Xu hướng này nghe có vẻ mới, nhưng nếu nhìn lại triết lý sản phẩm của xe Nhật và xe Hàn thì lại rất dễ hiểu.
Từ trước đến nay, các hãng Nhật luôn ưu tiên sự bền bỉ, thực dụng, những tính năng cơ bản nhất để một chiếc xe có thể đưa người dùng đi từ A đến B an toàn. Vì thế, họ đầu tư nhiều cho hệ truyền động và độ ổn định vận hành.
Ngược lại, các hãng Hàn Quốc xác định ngay từ đầu rằng tiện nghi, công nghệ và các “trend” mới chính là yếu tố giúp bán xe. Trong bối cảnh công nghệ ô tô phát triển mạnh, lợi thế về bán dẫn, phần mềm và tính năng thông minh khiến xe Hàn ngày càng được trang bị nhiều tiện ích hơn, đồng thời định vị cao cấp hơn. Khi hệ truyền động đã đủ độ bền cho số đông, họ không ngại bổ sung tiện nghi, kéo theo giá bán cũng tăng lên.
Trong khi đó, xe Nhật vẫn trung thành với tiêu chí bền, dễ dùng, dễ sửa, giá tiệm cận phân khúc để phù hợp với số đông người tiêu dùng.
Những năm gần đây, đặc biệt với tập đoàn Hyundai – Kia, các hãng xe Hàn muốn tái định vị thương hiệu, mạnh dạn đẩy giá, nâng cấu hình và đưa ra các thiết kế đột phá hơn. Điều này cũng khiến giá xe Hàn tại Việt Nam tăng lên đáng kể so với trước.
Anh Lê Hoàng Thiện - Otosaigon
Anh nhận định như thế nào về giá bán của Destinator?
Mức giá của phiên bản cơ sở Destinator, theo tôi, khá gây sốc ở thời điểm hiện tại. Nó chỉ ngang bản cao cấp của Xforce trước đây nhưng lại có khả năng cạnh tranh rất tốt với những mẫu vốn mạnh về giá như CX-5. Cá nhân tôi cho rằng mức giá này sẽ tạo ra một làn sóng mua sắm vào dịp cuối năm.
Tuy nhiên, để Destinator duy trì lợi thế cạnh tranh và giữ phong độ doanh số trong dài hạn, Mitsubishi vẫn cần những chính sách bán hàng hợp lý hơn. Bản thân mẫu xe cũng phải tiếp tục chứng minh được giá trị ở các yếu tố người dùng quan tâm như độ bền, vận hành và tính ứng dụng trong cuộc sống. Đây là một mẫu xe hoàn toàn mới, nên chúng ta vẫn còn nhiều điều để chờ được kiểm chứng trong thời gian tới.
Destinator phù hợp với tệp khách hàng như thế nào, thưa anh?
Trước hết, Mitsubishi Destinator ra mắt đúng vào thời điểm vàng để người dùng chọn xe cho nhu cầu đi lại dịp cuối năm. Mẫu xe này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ như cá nhân tôi, hoặc những gia đình mới lập, có 1–2 con, cần một chiếc xe rộng rãi nhưng vẫn mang lại cảm giác lái hứng khởi. Destinator đáp ứng được khá tốt cả hai yếu tố đó.
Anh nhận thấy tiện nghi của xe như thế nào?
Về tiện nghi, cá nhân tôi thích nhất là hệ thống điều hòa lọc không khí NanoX trên bản Ultimate. Ngoài ra còn có dàn âm thanh Yamaha – trang bị cao cấp mà tôi từng trải nghiệm trên Xforce và đánh giá rất tốt, đặc biệt hữu ích khi đi đường dài nhờ khả năng mang lại cảm giác giải trí rõ rệt.
Một điểm cộng lớn khác là không gian của Destinator cực kỳ rộng, không chỉ ở hàng ghế thứ hai mà cả hàng ghế thứ ba. Lợi thế của thiết kế SUV còn nằm ở khoang hành lý phía sau rộng rãi, cho phép chở đồ thoải mái hơn nhiều so với một số mẫu EV dù có cabin rộng nhưng lại hạn chế cốp. Với Destinator, tôi thấy sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng hằng ngày và không gian rộng rãi được thể hiện khá rõ.
Anh Trịnh Lê Hùng - Autodaily
Theo anh, ưu điểm và nhược điểm của Destinator là gì?
Thứ nhất, với bộ intercooler, luồng khí nạp được làm mát tốt hơn, từ đó tăng hiệu suất động cơ và giảm việc phải bố trí bộ làm mát sát đường nạp. Đi kèm là hệ kim phun kép gồm phun đa điểm và phun trực tiếp vào xi-lanh.
Cách kết hợp này giải quyết được hai vấn đề: khi đi chậm, lượng phun vừa đủ giúp tiết kiệm nhiên liệu; khi cần chạy nhanh, lượng phun được tối ưu để hòa trộn tốt hơn, đạt hiệu suất cao. Nhờ đó động cơ vừa tiết kiệm vừa vận hành “ngon”, đúng chất Mitsubishi.
Anh nhận định như thế nào về giá bán của xe?
Về giá bán, Mitsubishi công bố hai mức chính thức là 780 triệu cho bản Premium và 855 triệu cho bản Ultimate. Tuy nhiên, hãng áp dụng một chiến lược “dò đường” khá hay khi trong tháng 12, giá tại đại lý lần lượt là 739 triệu cho bản thấp và 808 triệu cho bản cao.
Nếu xét riêng mức giá tháng 12, theo tôi, với thiết kế, trang bị, tiện nghi, giải trí và các tính năng đi kèm, đây là một mức khá hợp lý. Cá nhân tôi kỳ vọng ưu đãi này sẽ được duy trì lâu hơn, chứ không chỉ gói gọn trong một tháng.
Anh Lê Tùng Anh - Nhà báo ngành xe
Theo anh, Mitsubishi Destinator cạnh tranh với mẫu xe nào trên thị trường?
Thực tế, theo tôi, Destinator gần như không cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe nào trên thị trường, bởi ở phân khúc này gần như chỉ có mình nó. Đây là một mẫu xe hạng C, giá tầm 700 triệu nhưng được trang bị rất nhiều tiện ích, đặc biệt là cấu hình 7 chỗ thực thụ, chứ không phải kiểu 5+2 như nhiều mẫu xe khác.
Theo anh, Destinator có thay thế hoàn toàn được mẫu Outlander hay không?
Tôi nghĩ Destinator sẽ đi theo thành công của Xpander và Xforce, đạt doanh số tốt tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe phù hợp để thay thế cho Outlander – vốn chỉ là cấu hình 5+2, thực tế thường dùng như xe 5 chỗ. Trong khi đó, Destinator là 7 chỗ đúng nghĩa, và chính sự khác biệt này sẽ giúp nó đảm nhiệm vai trò thay thế một cách hợp lý.
Xu hướng hiện nay xe hybrid và xe điện đang lên như hiện nay. Vậy yếu tố nào sẽ giúp một mẫu xe xăng có thể thành công ở thời điểm hiện tại?
Thực tế, ngay cả ở những thị trường mạnh về xe điện và hybrid, thị phần vẫn chia khá cân bằng giữa xe xăng và xe điện. Nhu cầu với xe chạy xăng cho gia đình hay kinh doanh dịch vụ vẫn luôn tồn tại, chứ không phải ai cũng chuyển sang xe điện.
Vì vậy, tôi cho rằng những mẫu xe xăng có mức giá hợp lý, thiết kế phù hợp thị hiếu và trang bị tốt vẫn sẽ bán được rất tốt trong thời gian tới.
Destinator phù hợp với tệp khách hàng như thế nào, liệu bản tiêu chuẩn có dành cho dân chạy dịch vụ hay không, thưa anh?
Thực tế, nếu chạy dịch vụ, người dùng thường sẽ ưu tiên các mẫu MPV 7 chỗ đúng nghĩa hơn là một chiếc SUV như Destinator. Mẫu xe này phù hợp nhất với nhóm khách hàng mua về phục vụ nhu cầu gia đình.
Anh Đoàn Anh Dũng - Oto.com.vn
Anh nhận định như thế nào về giá bán của xe?
Với tôi, mức giá ưu đãi của Destinator trong tháng 12 thực sự rất tốt. Đây là mẫu xe 3 hàng ghế, và theo tôi, gần như có mức giá tốt nhất thị trường. Con số 739 triệu tương đương giá khởi điểm của các mẫu C-SUV như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson, nhưng Destinator lại sở hữu thêm hàng ghế thứ ba. Vì vậy, cá nhân tôi đánh giá đây là một mức giá khá hấp dẫn.
Theo anh, phiên bản nào sẽ bán tốt hơn?
Theo tôi, với thị trường Việt Nam và nhu cầu hiện tại, bản Premium sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Dù bản Ultimate có giá cũng khá tốt và nhiều trang bị hơn, nhưng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, tôi nghĩ Premium sẽ là phiên bản dễ bán hơn, được lựa chọn nhiều hơn.
Theo anh, từng phiên bản của Destinator sẽ cạnh tranh với những mẫu xe nào?
Theo chia sẻ từ Mitsubishi, Destinator đang được định vị mở ra một phân khúc gầm cao cỡ C mới. Về công năng, đây là một mẫu xe 7 chỗ đúng nghĩa. Tuy nhiên ở một số chi tiết hoàn thiện và trang bị động cơ, theo tôi, xe vẫn thấp hơn chuẩn C một chút, nằm ở khoảng giữa nhóm B kích thước lớn và cỡ C.
Vì vậy, tôi cho rằng Destinator chủ yếu cạnh tranh về mặt giá, chứ không thực sự đối đầu trực tiếp với bất kỳ mẫu xe nào trên thị trường hiện nay.
Anh thích gì, chưa thích gì trên Destinator?
Điểm tôi thích nhất ở Destinator là form dáng tổng thể cùng cấu hình 3 hàng ghế, tạo cảm giác xe bề thế, to cao, nhìn như vượt phân khúc.
Còn điểm tôi chưa ưng nằm ở độ hoàn thiện nội thất, khi một số chi tiết nhựa vẫn xuất hiện khá nhiều, khiến cảm giác chưa thật sự cao cấp.
Destinator phù hợp với tệp khách hàng như thế nào, thưa anh?
Theo tôi, nhóm khách hàng phù hợp nhất là các gia đình thỉnh thoảng cần đi đông người. Thứ hai là những gia đình có 2–3 trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 11 tuổi, có nhu cầu lắp ghế an toàn cho trẻ em. Với cấu hình 3 hàng ghế, Destinator mang lại thêm không gian chở đồ và nhiều vị trí lắp ghế trẻ em hơn, đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng này.
Hiện nay, xe Hàn đang tăng giá còn xe Nhật lại rẻ hơn. Anh nghĩ gì về xu hướng này?
Theo tôi, đây là một xu hướng dễ hiểu. Các hãng xe Nhật đang dần muốn lấy lại vị thế của mình. Trước đây, xe Hàn ghi điểm mạnh nhờ giá tốt và trang bị nhiều, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Gần đây, xe Nhật cũng đang nỗ lực cập nhật giá bán và nâng cấp trang bị để lấy lại thị phần, đồng thời mở rộng tệp khách hàng.
Là một người am hiểu thị trường xe cũ, anh nhận định như thế nào về tính thanh khoản của Destinator trong tương lai?
Theo tôi, khả năng thanh khoản của Destinator trong 6 tháng đến 1 năm đầu sẽ rất tốt, tương tự câu chuyện của Xpander trước đây hay Xforce thời gian vừa rồi. Khi Xforce mới ra, nhu cầu tìm xe lướt rất cao nhưng gần như không có hàng.
Ở góc độ tài chính, với mức giá hiện tại, sau khoảng nửa năm đến một năm sử dụng, giá xe có thể còn hơn 700 triệu. Khi đó, Destinator trở thành một “món hời” trên thị trường xe cũ, bởi người mua trong tầm hơn 700 triệu rất khó tìm được một mẫu xe vừa là xe Nhật, vừa nhập khẩu, lại có cấu hình 3 hàng ghế. Và Destinator là một trong số rất hiếm hoi hội tụ đủ các yếu tố đó.
Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.
Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.