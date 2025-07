Mitsubishi Destinator chốt ra mắt ngày 17/7: Bản thương mại của DST Concept, dễ thành hàng hot khi về Việt Nam

Hình ảnh do Mitsubishi Indonesia đăng tải hồi tháng 6/2025. Ảnh: MXH

Giới truyền thông Indonesia xác nhận hãng xe Nhật đã gửi lời mời tham gia sự kiện ra mắt Mitsubishi Destinator vào ngày 17/7 tới. Trước đó, Mitsubishi Indonesia từng tung hình ảnh một chiếc hộp bí ẩn vừa được Mitsubishi Motors "nhá hàng" trên các kênh truyền thông, kèm theo dòng chữ “Ready to Uncover Your Next Destination?” (Bạn đã sẵn sàng khám phá điểm đến tiếp theo?).

Hãng xe Nhật cũng đã xác nhận sẽ ra mắt một mẫu SUV mới tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025. Ứng cử viên sáng giá nhất cho màn ra mắt này chính là phiên bản thương mại của DST Concept, mẫu xe từng được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 6/6.

Mitsubishi DST Concept tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Dựa vào thiết kế xe, nhiều người dự đoán DST Concept sẽ là phiên bản 7 chỗ của mẫu xe Xforce đang được ưa chuộng. Cụm đèn chiếu sáng chính, lưới tản nhiệt và đèn hậu có thiết kế tương đồng với Xforce. Kiểu dáng xe cũng góc cạnh như mẫu SUV/crossover cỡ B của Mitsubishi.

Tên gọi Destinator cũng được nhắc đến, sau khi Mitsubishi đăng ký bản quyền thương hiệu này tại Indonesia vào ngày 30/3/2023. Theo cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ, Destinator được đăng ký bởi công ty MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Tokyo, Nhật Bản) cho một dòng xe và các linh kiện của xe. Do đó, tên gọi chính thức của DST Concept có thể là Destinator.

Nội thất DST Concept. Ảnh: Hoàng Dũng

Dựa vào kích thước xe, có thể dự đoán mẫu xe mới này sẽ nằm giữa Pajero Sport và Xforce, lấp đầy khoảng trống khi Outlander không có thế hệ mới tại Việt Nam.

Về động cơ, nhiều khả năng Destinator sẽ sử dụng chung động cơ 1.5L MIVEC 4A91 (105 PS/141 Nm) với Xforce. Ngoài ra, phiên bản hybrid kết hợp động cơ 1.6L 4A92 (95 PS/134 Nm) và mô-tơ điện (116 PS/255 Nm) cũng sẽ được xem xét. Nhiều khả năng, xe sẽ chỉ có dẫn động một cầu trước.

Tại Việt Nam, hãng cho biết phiên bản hoàn chỉnh của Mitsubishi DST Concept hứa hẹn sẽ có không gian 3 hàng ghế rộng rãi, được trang bị 5 chế độ lái, cảm biến áp suất lốp và gói an toàn chủ động ADAS.

Một số hình ảnh Mitsubishi DST Concept tại Việt Nam: