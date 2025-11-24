Mitsubishi Destinator 'cháy hàng' trước khi về Việt Nam: Vượt KPI doanh số 20%, nhận khoảng 12.000 đơn hàng sau gần 4 tháng ra mắt tại quốc gia này

Mitsubishi Destinator đang bán rất chạy ở Indonesia. Ảnh: KOMPAS

Kể từ khi ra mắt Destinator, đại diện Mitsubishi Indonesia cho biết người dùng phản hồi rất tích cực về mẫu xe này. Đáng chú ý, ngay trong 5 ngày đầu mở bán, mẫu xe đã thu hút tới 2.000 đơn đặt trước, trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của Mitsubishi tại thị trường này.

Đến thời điểm hiện tại, tổng lượng đặt hàng được hãng tiết lộ rơi vào khoảng 12.000 xe, vượt cả mục tiêu kinh doanh ban đầu của giai đoạn 2025–2026. Trong khi đó, mục tiêu của hãng là bán khoảng 10.000 chiếc trong giai đoạn tháng 8/2025-3/2026.

Sức hút của Destinator buộc Mitsubishi phải đẩy mạnh công suất sản xuất để giảm thời gian chờ xe. Một số báo cáo tại Indonesia cho biết lượng đơn vượt dự báo khiến hãng đứng trước nguy cơ thiếu hàng nếu không tăng tốc dây chuyền lắp ráp. Trong bối cảnh thị trường SUV 7 chỗ tại Đông Nam Á đang cạnh tranh khốc liệt, việc Destinator tạo được chỗ đứng nhanh chóng được xem là tín hiệu tốt cho chiến lược mới của Mitsubishi.

Nội thất ghi dấu ấn với loạt công nghệ hiện đại. Ảnh: MXH

Mitsubishi Destinator gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại với ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng. Dáng xe đậm chất SUV, đường nét cơ bắp, phần đầu xe tạo hình sắc cạnh giúp ngoại hình nổi bật trong phân khúc. Bên trong, hãng tập trung vào trải nghiệm người dùng với khoang cabin rộng rãi cho ba hàng ghế, màn hình giải trí lớn, kết hợp hệ thống đèn nội thất 64 màu mang lại cảm giác cao cấp hơn đáng kể so với thế hệ sản phẩm trước đây.

Về vận hành, Mitsubishi trang bị cho Destinator động cơ 1.5L MIVEC tăng áp kết hợp hộp số CVT nhằm tối ưu độ mượt, đồng thời giữ mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý. Hệ thống an toàn cũng là điểm cộng lớn khi xe sở hữu gói hỗ trợ lái tiên tiến Diamond Sense gồm nhiều chức năng như phanh tự động, cảnh báo điểm mù hay cảnh báo va chạm phía trước.