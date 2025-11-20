Mitsubishi Destinator bản cho Việt Nam thể hiện ra sao khi bị đâm mạnh với 2 người lớn, 2 trẻ nhỏ ngồi ghế an toàn trên xe?

Mitsubishi Destinator ghi nhận tổng điểm 77,27/100 và đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP sau khi hoàn thành các bài kiểm tra an toàn dành cho xe du lịch. Mẫu SUV này đạt điểm cao ở khả năng bảo vệ người lớn, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ an toàn chủ động và bảo vệ người đi xe máy - nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong giao thông Đông Nam Á.

Mẫu xe thử nghiệm được lắp ráp tại Indonesia cho các thị trường Indonesia, Philippines, Việt Nam và Brunei. Do đó, đây là bài đánh giá an toàn tham khảo được cho người tiêu dùng Việt Nam đang quan tâm tới Destinator.

Mitsubishi Destinator đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP. Ảnh: ASEAN NCAP

Theo công bố của chương trình đánh giá, xe được trang bị tối thiểu bốn túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, nhắc thắt dây an toàn cho cả hai hàng ghế và các điểm gắn ghế trẻ em ISOFIX. Khung xe sử dụng thép cứng nhằm giảm biến dạng khoang hành khách khi xảy ra va chạm.

Các tính năng hỗ trợ lái thuộc gói Mitsubishi Safety Sensing là một trong những yếu tố giúp Destinator đạt kết quả tốt. Hệ thống gồm phanh tự động khẩn cấp trong phố và liên tỉnh, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và cảnh báo điểm mù. Những tính năng này hỗ trợ tăng độ an toàn trong môi trường giao thông đông đúc, đặc biệt ở khu vực nội đô.

Chiếc xe được thử nghiệm đâm va ở phía trước và hông. Ảnh chụp màn hình: ASEAN NCAP

Cụ thể hơn, kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng bảo vệ người lớn của Destinator đạt 27,75 điểm trên tổng 32 điểm. Trong bài thử va chạm trực diện, khoang hành khách phía trước vẫn giữ được sự ổn định, hạn chế biến dạng cabin. Các thông số trên hình nhân thử nghiệm phản ánh mức bảo vệ vùng ngực của cả người lái và hành khách đều ở mức “đủ tốt”, trong khi cẳng chân trái của người lái cũng đạt mức tương tự. Ở bài thử va chạm bên hông, mẫu xe đạt điểm tuyệt đối 8,00, cùng 5,45 điểm cho công nghệ bảo vệ đầu theo đánh giá bổ sung của ASEAN NCAP.

Trong nhóm bảo vệ trẻ em, Mitsubishi Destinator đạt 42,18 điểm trên tối đa 51 điểm. Hai bài thử dành cho hình nhân 18 tháng tuổi và 3 tuổi đều cho kết quả tích cực khi sử dụng ghế trẻ em lắp ngược chiều chuyển động bằng hệ thống ISOFIX, lần lượt ghi nhận 10,679 và 11,536 điểm. Khả năng lắp đặt ghế trẻ em tại các vị trí trong xe cũng đáp ứng yêu cầu của chương trình thử nghiệm, trong khi đánh giá dựa trên cấu trúc xe cho ra kết quả 9,00 điểm trên tổng 13 điểm.

Chiếc xe bảo vệ an toàn tốt ngay cả trong trưởng hợp có cả người lớn và trẻ em ngồi trong. Ảnh chụp màn hình: ASEAN NCAP

Các trang bị hỗ trợ an toàn chủ động đóng góp 15,77 điểm trên tổng 21 điểm trong tổng thể kết quả đánh giá. Xe sở hữu nhiều tính năng an toàn dưới dạng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, một số công nghệ ADAS cũng hỗ trợ tốt trong vai trò đảm bảo an toàn. Ở nhóm đánh giá riêng, hệ thống hỗ trợ phanh đạt 6,00 điểm, cảnh báo thắt dây an toàn đạt 4,50 điểm, còn phanh tự động khẩn cấp ghi nhận 1,18 điểm.

Trong hạng mục an toàn dành cho người đi xe máy – một yếu tố đặc thù tại khu vực Đông Nam Á – Mitsubishi Destinator đạt 8,82 điểm trên tổng 16 điểm. Tính năng cảnh báo điểm mù được xác nhận hoạt động hiệu quả ở cả hai phía xe. Hệ thống đèn và chức năng tự động điều chỉnh pha – cốt đạt 1,36 điểm, trong khi tính năng bảo vệ người đi bộ ghi nhận 2,00 điểm. Các hạng mục hỗ trợ nâng cao khác không có trang bị.

Về vận hành, Destinator dùng động cơ 1,5L tăng áp kết hợp hộp số CVT, tạo ra công suất khoảng 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Xe được trang bị công nghệ kiểm soát vào cua AYC nhằm tăng độ ổn định khi đánh lái, cùng các chế độ vận hành tùy theo điều kiện mặt đường.

Tại Việt Nam, Mitsubishi đã ấn định thời điểm ra mắt Destinator vào ngày 1/12 tới đây. Theo dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Mitsubishi Destinator phân phối tại Việt Nam được xuất khẩu từ Indonesia.

Những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên đã cập cảng Việt Nam hồi giữa tháng 11, chờ ngày ra mắt chính thức. Xe được nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: FB

Lô xe Destinator đầu tiên cũng đã cập cảng Việt Nam trong tháng 11, chuẩn bị cho quá trình phân phối chính hãng. Trước đó, cũng đã có những chiếc Destinator bản tay lái thuận được nhập về Việt Nam để chạy thử nghiệm.

Xe nằm trong phân khúc SUV cỡ C ba hàng ghế, cạnh tranh với những mẫu 5+2 hoặc SUV 7 chỗ đang có mặt trên thị trường. Tuy vậy, trục cơ sở của Destinator lại so sánh được với phân khúc D như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento. Mức giá dự kiến mà đại lý đưa ra là khoảng trên 700 triệu đồng, phù hợp với phân khúc C hiện tại.

Mitsubishi Destinator đã được chạy thử ở Việt Nam trước đó. Ảnh: FB

Việc đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP được xem là điểm tựa quan trọng giúp Mitsubishi Destinator tăng sức cạnh tranh khi gia nhập thị trường tại Việt Nam.