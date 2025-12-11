Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, danh sách các xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 11 có sự góp mặt của 2 mẫu xe Mitsubishi ở 2 vị trí đầu bảng doanh số. Trong đó, Xpander bán chạy nhất, Xforce đứng ở vị trí thứ 2 nhưng lượng xe bán ra không kém cạnh nhiều so với mẫu MPV cùng nhà.

Cụ thể, doanh số Xpander tháng 11 là 2.234 xe, còn Xforce là 2.203 xe. Đây cũng là 2 mẫu xe xăng có doanh số vượt mốc 2.200 xe. Ở các vị trí thấp hơn có Ford Ranger với 2.040 xe bán ra. Mazda CX-5 và Toyota Yaris Cross xếp sau với chỉ hơn 1.700 xe bán ra.

Nguồn số liệu: VAMA

Với kết quả này, doanh số tích lũy từ đầu năm của Xpander đạt 17.316 xe. Qua đó, mẫu xe này vẫn bảo toàn được vị trí bán chạy số một phân khúc MPV với động cơ đốt trong. Về phía Xforce, doanh số 11 tháng của năm 2025 đạt 12.091 xe. Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh trong tháng 12, không loại trừ khả năng Xforce sẽ vươn lên bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover hạng B với động cơ đốt trong.

Xforce có kỷ lục doanh số tháng mới. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh sức hút vốn có, Xpander và Xforce đắt khách hơn hẳn có thể một phần bởi chính sách khuyến mãi mạnh tay từ Mitsubishi. Tháng trước, hãng áp dụng mức hỗ trợ 100% trước bạ cho một số phiên bản, và tặng quà giá trị cao cho các bản còn lại. Tháng 12 này, Mitsubishi nâng mức khuyến mãi khủng hơn, khi hỗ trợ 100% trước bạ cho tất cả các phiên bản Xpander và Xforce.

Với Xforce, bản Ultimate cao cấp nhất có mức hỗ trợ trước bạ quy đổi tương đương 70 triệu đồng, gấp đôi so với tháng 11, trong khi các bản thấp hơn có giá trị khuyến mại 60-68 triệu đồng.

Với Xpander, từ bản MT sản xuất 2024 đến bản AT sản xuất 2025, cùng hai phiên bản Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium MY 2026, đều được hỗ trợ 100% trước bạ. Hai bản MT và AT còn nhận thêm quà tặng trị giá 10,5 đến 28 triệu đồng. Với khách hàng mua trả góp, phiên bản AT được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi vay 0% trong 6 tháng đầu.

Các mẫu xe Mitsubishi duy trì các chính sách khuyến mãi giá trị cao song song với đà tăng trưởng doanh số. Ảnh: Đại lý

Ngoài bộ đôi bán chạy trên, Attrage và Triton cũng đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản. Với Attrage, khoản hỗ trợ này tương đương 38-49 triệu đồng, đi kèm quà tặng trị giá 9,5-10,5 triệu đồng. Triton cũng hưởng mức hỗ trợ quy đổi 40-56 triệu đồng, kèm quà tặng 10 triệu đồng.

Tháng 12 này, Mitsubishi còn gây chú ý khi mở bán mẫu Destinator mới. Chỉ sau khoảng một tuần ra mắt, mẫu xe này đã nhận được hơn 2.000 đơn đặt hàng. Sức bán ngày đầu của Destinator còn vượt cả Xpander và Xforce. Destinator có giá niêm yết 780-855 triệu đồng, nhưng trong tháng 12 này giảm còn 739-808 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ khách hàng mua sớm.