Mít tươi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Đây là nội dung trong Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc vừa được Bộ Nông nghiệp - Môi trường và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký kết .

Đến nay, Việt Nam có 16 loại rau quả được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó có 11 mặt hàng hai bên đã ký nghị định thư xuất khẩu/ gồm dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, chuối tươi, khoai lang, ớt, chanh leo và mít. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 4,5 tỉ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện cả hai bên nhận định, việc ký kết Nghị định thư mít tươi lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho phát triển thương mại nông sản giữa hai nước, khi đây là Nghị định thư thứ 5 về xuất khẩu nông sản được ký kết trong năm 2025, sau các mặt hàng ớt, chanh dây, cám gạo và tổ yến thô.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật nhận định, việc ký kết Nghị định thư thể hiện rằng, các sản phẩm nông sản của Việt Nam ngày càng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu, trong đó thị trường Trung Quốc là một thị trường tiềm năng. Ông cho rằng, đáp ứng được yêu cầu của thị trường này, các sản phẩm nông sản Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu của mọi thị trường khác.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng lưu ý, thị trường Trung Quốc đang ngày càng trở nên khó tính, với những yêu cầu ngày càng khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ, buộc ngành nông nghiệp Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục chiếm lĩnh thị trường.

“Yêu cầu cao về chất lượng cũng là 1 trong những yêu cầu quan trọng, đối với các cơ quan quản lý và các địa phương, để nâng cao nhận thức của người nông dân ngay từ khâu sản xuất. Thứ nhất, cần quản lý chặt chẽ các vật tư đầu vào và áp dụng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, như GAP hoặc Vietgap cho các sản phẩm chủ lực. Thứ hai là phải tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến đến trước khi xuất khẩu sản phẩm. Thứ ba là phải xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và người nông dân, để đảm bảo chuỗi sản xuất đáp ứng được từng khâu, từng chuỗi truy xuất, đảm bảo khi có vấn đề rủi ro, cơ quan chức năng có cách xác định, đưa ra những giải pháp xử lý rủi ro một cách phù hợp. Trên cơ sở đó, các nước nhập khẩu chấp nhận được các nông sản đảm bảo yêu cầu chất lượng, đảm bảo yêu cầu kiểm dịch, đảm bảo yêu cầu về mặt an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc”, ông Đạt lưu ý.

Với việc ký kết Nghị định thư xuất khẩu mít tươi, triển vọng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới các mặt hàng tiềm năng khác như dừa, bưởi và các loại trái cây khác trong thời gian tới.