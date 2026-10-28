Miss Universe đầu tiên của Việt Nam cất hào quang ra Bắc làm dâu nhà Tiến sĩ: 16 năm sau trở lại hot cả mẹ lẫn con

Hoa hậu Thùy Lâm tái xuất cực sang, gây sốt với nhan sắc không tuổi và tổ ấm viên mãn.

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm bất ngờ tái xuất tại sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm The Whoo, lập tức thu hút trọn vẹn sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1987 mộc mạc chia sẻ: "Lâu lắm Lâm mới tham gia event... Cũng hơi bỡ ngỡ mọi người ạ!".

Dù tự nhận bỡ ngỡ sau một thời gian dài vắng bóng, visual của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên vẫn chứng minh đẳng cấp của một "tường thành nhan sắc" khó xô đổ. Diện mạo thanh lịch, đài các trong thiết kế mang tông trắng tinh tế giúp Thùy Lâm tỏa sáng rạng rỡ, toát lên khí chất sang trọng.

Thuỳ Lâm hiếm hoi tham dự sự kiện beauty sau khi rời showbiz (Clip: RainDinh).

Nhan sắc "lão hóa ngược" của bà mẹ hai con khiến netizen xuýt xoa khen ngợi không cần hở bạo vẫn toát lên sự quyền lực, sang trọng.

Được định vị là thương hiệu mỹ phẩm ultra-luxury hàng đầu Hàn Quốc, The Whoo vốn gắn liền với triết lý tôn vinh vẻ đẹp vương giả chốn cung đình. Do đó, khí chất đài các của Thùy Lâm tạo ra sự cộng hưởng hoàn hảo với tinh thần của nhãn hàng. Hơn thế nữa, với tư cách là người điều hành một cơ sở chăm sóc sắc đẹp lâu năm tại Hà Nội, sự am hiểu chuyên môn của nàng Hậu càng làm tăng thêm sức thuyết phục cho lần tái xuất đặc biệt này.

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, mạng xã hội lập tức "dậy sóng" trước nhan sắc mặn mà, đằm thắm của bà mẹ hai con. Cư dân mạng liên tục để lại nhiều lời khen, không giấu được sự phấn khích cho thần tượng một thời:

"Mình rất thích Thùy Lâm từ khi bạn đăng quang hoa hậu đến giờ mới thấy bạn xuất hiện lại", "Lâu lắm mới thấy Thùy Lâm lại", "Nam Phương hoàng hậu phải để chị đóng", "Hoa hậu không dao kéo", "Đẹp quá, không còn mỹ từ nào để khen nữa. Đâu cần phải hở phồn thực hết cả ra mới là đẹp đâu"...

Mẹ hai con Thuỳ Lâm ở tuổi 39 thả dáng trước khung hình thời trẻ.

Khung hình chung của tại sự kiện của Thuỳ Lâm và Đông Nhi - hai mỹ nhân 8X đồng trang lứa.

Ngắm nhìn phong độ sắc vóc đỉnh cao ở hiện tại, công chúng lại bồi hồi nhớ về quyết định rẽ hướng đầy bất ngờ của Thùy Lâm năm xưa. Đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 ở tuổi 21 (năm đầu tiên tổ chức của cuộc thi), Thuỳ Lâm nghiễm nhiên là đại diện tham dự Miss Universe lần thứ 57 diễn ra tại Nha Trang chỉ 20 ngày sau đó. Với thành tích Top 15 chung cuộc, cô trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới.

Thuỳ Lâm là chủ nhân đầu tiên của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam khi cuộc thi tổ chức năm 2008.

Sở hữu nhiệm kỳ dài nhất lịch sử cuộc thi (đến tận 2015 mới trao lại vương miện cho Phạm Hương), Thùy Lâm từng là ngôi sao hạng A đa năng bậc nhất Vbiz, thành công vang dội từ âm nhạc cho đến diễn xuất qua các bộ phim đình đám như Kiều nữ và đại gia, Hộ chiếu vào đời. Khi ở đỉnh cao danh vọng vào năm 2010, người đẹp bất ngờ quyết định "cất gọn hào quang", lên xe hoa cùng chồng Tiến sĩ hơn cô 6 tuổi. Thuỳ Lâm rời TP. Hồ Chí Minh chọn tiến về Thủ đô làm dâu, tiếp tục học thêm Quản trị Kinh doanh để cùng chồng tập trung vun vén tổ ấm, phát triển sự nghiệp spa của riêng mình.

Nhan sắc rạng rỡ, cùng năng lượng khí thế của Thuỳ Lâm những năm đầu tuổi 20.

Từng xuất sắc lọt Top 15 Miss Universe 2008, Thuỳ Lâm quyết định lùi về hậu phương giữa đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 23.

18 năm sau khoảnh khắc đội vương miện, Thùy Lâm giờ đây đang tận hưởng cuộc sống vô cùng viên mãn bên ông xã và hai nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ. Dù vắng bóng nhiều năm, cô vẫn giữ được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Hai năm gần đây, sự tái xuất nhẹ nhàng trên nền tảng TikTok càng làm tăng thêm sức hút cho mỹ nhân sinh năm 1987.

Dù không trang điểm cầu kỳ, tự nhận bản thân là "mẹ bỉm chính hiệu", Thùy Lâm vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa trước nhan sắc lão hóa ngược, thậm chí được nhận xét là trẻ đẹp hơn cả thời điểm mới đăng quang. Để duy trì vóc dáng thon gọn vạn người mê và làn da không tì vết ở tuổi 39, cô từng tiết lộ bản thân không chạy theo các xu hướng dao kéo mà tập trung vào hai yếu tố cốt lõi: duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể chất thường xuyên.

Nàng Hậu nhiều năm qua tập trung vun vén tổ ấm và điều hành cơ sở chăm sóc sắc đẹp riêng tại Hà Nội.

Không chỉ gây ngỡ ngàng vì nhan sắc bất chấp sự bào mòn của thời gian, hai nhóc tỳ nhà Thùy Lâm - con trai Nguyễn Anh Khôi (biệt danh Su, sinh năm 2010) và con gái Nguyễn Thùy An (biệt danh Mon, sinh năm 2013) - cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ thừa hưởng trọn vẹn gen trội từ bố mẹ. Đặc biệt khi Thùy Lâm cởi mở hơn, thường xuyên cho các con "lên sóng" mạng xã hội.

Qua những khoảnh khắc đời thường, Su và Mon nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng bởi vóc dáng vượt trội. Nếu cậu cả Su ở tuổi 16 đã cao gần 1m9 với ngoại hình chuẩn "nam thần", thì cô em gái Mon mới 13 tuổi cũng đã đạt mức 1m75. Bản thân nàng Hậu từng hài hước thừa nhận mình đã chính thức trở thành người thấp nhất nhà.

Hai con Su và Mon thừa hưởng trọn vẹn "gen trội" từ bố mẹ. Cậu cả 16 tuổi đã cao gần 1m9, trong khi em gái 13 tuổi cũng sớm chạm mốc 1m75.

16 năm trôi qua, làng giải trí đón thêm hàng tá Hoa hậu mới, nhưng những hình ảnh gần gũi của Thùy Lâm vẫn đủ sức nổi bật lên. Không cố níu giữ hào quang showbiz, cuộc sống làm "phú bà" an yên, kinh doanh mát tay bên cạnh chồng giỏi con ngoan hiện tại vốn dĩ đã là kịch bản hoàn hảo nhất mà bất cứ mỹ nhân nào cũng ao ước.

Ảnh: FBNV