Minh Triệu - Thiên Ân không hẹn mà gặp, “nghiệt duyên” gì mà "lạnh tanh" thế này!

Chiều 8/8, họp báo công bố đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều sao đình đám tham dự, nhưng gây bàn tán nhiều nhất có lẽ là màn "không hẹn mà gặp" của Minh Triệu và Thiên Ân.

Nếu như Thiên Ân xuất hiện ở thảm đỏ để ủng hộ Bảo Ngọc như chị em thân thiết chung công ty quản lý, thì Minh Triệu có mặt ở sự kiện như cách động viên học trò cũ. Việc cả hai cùng đổ bộ chung một sự kiện liền trở thành chủ đề gây bàn tán, bởi lẽ suốt thời gian qua, mạng xã hội lan truyền loạt nghi vấn về mối quan hệ giữa Minh Triệu và Thiên Ân không còn như xưa.

Bắt gặp Minh Triệu - Thiên Ân chung khung hình

Tại sự kiện, Minh Triệu và Thiên Ân không có bất kỳ tương tác nào. Ở khu vực chụp ảnh trước khi vào bên trong, Minh Triệu đang tạo dáng thì Thiên Ân xuất hiện. Nàng hậu sau đó di chuyển ngay vào bên trong để không đụng mặt trực tiếp với đàn chị.

Vào trong sự kiện, cả hai được xếp ngồi ở hàng ghế đối diện nhau. Team qua đường bắt gặp khoảnh khắc Minh Triệu lướt qua dãy ghế khách mời trong khi Thiên Ân đang ngồi, còn ở khung hình chung khác, cả hai giữ thái độ "không liên quan" khi mỗi người một câu chuyện.

Thiên Ân và Minh Triệu mỗi người một hướng

Cả hai giữ thái độ "không liên quan"

Cả hai được xếp ngồi dãy ghế đối nhau, và dù bất cứ khung hình chung nào thì Minh Triệu và Thiên Ân mỗi người một chuyện

Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ của Minh Triệu và Thiên Ân gây chú ý là vì thời gian qua, cư dân mạng luôn xôn xao về câu chuyện giữa bộ 3 mỹ nhân Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân. Nguồn cơn là sau khi Minh Triệu và Kỳ Duyên rộ lên tin "đường ai nấy đi" cũng là lúc Kỳ Duyên và Thiên Ân để lộ nhiều hint được cho là hẹn hò.

Câu chuyện trở nên ồn ào khi dân mạng xôn xao phát hiện Minh Triệu đã hủy theo dõi tài khoản Instagram cá nhân của Kỳ Duyên. Nhưng gây bán tán hơn cả là nữ người mẫu quyết định bỏ theo dõi Thiên Ân. Cùng ngày, nữ siêu mẫu chia sẻ bức ảnh biếm họa và đính kèm dòng trạng thái: "Bạn có tệ với mình nhiều chút, mình cũng không buồn, không trách nữa. Vì sống một đời bình yên mới là thứ đắt giá".

Loạt động thái ẩn ý của người trong cuộc khiến câu chuyện thu hút bàn tán của netizen với nhiều ý kiến trái chiều. Cho đến hiện tại, trong khi Minh Triệu dành thời gian cho bản thân thì Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn đồng hành và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Đơn cử mới đây, cả hai cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và có những tương tác vui vẻ.

Lùm xùm giữa bộ 3 Thiên Ân - Kỳ Duyên - Minh Triệu khiến dân mạng xôn xao bàn tán

Nói về mối quan hệ với Kỳ Duyên, khi xuất hiện ở một talkshow, Thiên Ân chia sẻ: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".

Đến cuối năm 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm với Thiên Ân, cô nói: "Xin chào mọi người, thời gian vừa qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Thiên Ân. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống & công việc riêng của cả 2 người! Chúng mình có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp".