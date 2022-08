Minh tinh Hong Kong thập niên 90: Người "mất hút", người lấy chồng giàu

Vào những năm 1970 và 1980, ngành điện ảnh và truyền hình Hong Kong phát triển mạnh mẽ, nhiều diễn viên xuất sắc nổi lên. Những minh tinh đó luôn được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài nổi bật cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời.

Ở thập niên 80-90, "nữ thần" trong suy nghĩ của nhiều người châu Á chính là một nữ minh tinh Hong Kong nào đó. Tuy nhiên, theo thời gian, làng giải trí Hong Kong dần tụt dốc. Các "nàng thơ" cũng dần lui về "ở ẩn".

Hôm nay, hãy cùng Tuổi Trẻ Cười Online hãy cùng điểm lại những sao nữ Hong Kong đã không còn đóng phim trong nhiều năm.

1. Trần Tuệ San

Trần Tuệ San học báo chí tại trường Cao đẳng Boston. Sau khi tốt nghiệp, Trần Tuệ San trở lại Hong Kong và làm việc trong bộ phận tin tức của TVB. Mãi đến năm 1996, cô gái 25 tuổi Trần Tuệ San mới chuyển sang làm nghệ sĩ nhờ sự giới thiệu của Gary Tang và dấn thân vào con đường diễn xuất.

Trần Tuệ San

Tuy vào ngành công nghiệp giải trí khá muộn nhưng con đường phát triển nghệ thuật của Trần Tuệ San có thể gọi là khá suôn sẻ. Ngay năm đầu tiên ra mắt, cô đã tham gia bộ phim truyền hình về pháp y đầu tiên của TVB - Hồ sơ công lý.

Từ bộ phim truyền hình này, Trần Tuệ San trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm và trở thành nữ diễn viên mới của TVB và là người phát ngôn cho những phụ nữ ưu tú trong phim truyền hình.

Ngoài ra, Trần Tuệ San còn góp mặt trong hàng loạt dự án phim kinh điển của TVB như: Bao la vùng trời, Bàn tay nhân ái, Truy tìm bằng chứng, Thử thách nghiệt ngã, Người cha tuyệt vời,...

Nhưng theo thời gian, các bộ phim truyền hình của TVB ngày càng sa sút. Và sau khi Trần Tuệ San kết hôn vào năm 2006, cô dần mất hút trong làng giải trí. Mọi tin tức về cô đều rất bí ẩn.

Trần Tuệ San hiện tại đã rời khởi showbiz để theo đuổi con đường học vấn là trở thành giáo viên

Tuy nhiên, năm 2012, chồng của nữ minh tinh sinh năm 1970 tuyên bố phá sản. Vào thời điểm đó, Trần Tuệ San đã làm nhân viên tư vấn giáo dục. Tuy nhiên, không lâu sau nữ minh tinh đã chuyển hẳn sang làm giáo viên trong một cơ sở đào tạo tiếng Anh ở Thâm Quyến. Bên cạnh đó, Trần Tuệ San còn chuyên tâm học lên tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.

2. Trần Tú Văn

Trần Tú Văn là một trong những nữ diễn viên xuất hiện sớm nhất trên đài TVB. Cô cũng là một diễn viên có cả khả năng ca hát và diễn xuất. Trong những ngày đầu, Trần Tú Văn hoạt động song song ở lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. Sau đó, Trần Tú Văn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, Trần Tú Văn đã bỏ túi một gia tài phim ảnh đồ sộ như: Phù sanh lục kiếm, Thái cực Trương Tam Phong II, Phục Hổ Kim Đao, Đạt Ma, Duyên nợ tình xa, Phong bao màu xanh, Đàn ông tuổi Dần, Hồ sơ công lý, Thiên trường địa cửu, Ngày mai trời lại sáng, Mộc Quế Anh…

Trần Tú Văn từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của TVB

Năm 1983, Trần Tú Văn và Lâm Quốc Hùng lặng lẽ kết hôn. Những tưởng cô đã tìm được hạnh phúc nhưng cuộc hôn nhân này lại mang đến cho cô nhiều đau khổ.

Năm 1998, một người bạn là nhà sư của Lâm Quốc Hùng muốn xây dựng một trường đại học Phật giáo ở Đại lục. Theo gợi ý của ông xã, Trần Tú Văn đã cho vay 10 triệu HKD. Điều đáng nói đó là số tiền lớn, cô khó kiếm được, phải vay thêm bạn bè.

Không ngờ, sau khi cầm được số tiền này, người bạn của Lâm Quốc Hùng bỏ trốn. Vậy nên, không chỉ mất tiền tiết kiệm mà nữ diễn viên còn gánh một khoản nợ lớn.

Đến năm 2000, Lâm Quốc Hùng làm ăn thua lỗ, để thêm một đống khó khăn cho cô. Thêm vào đó, mẹ nữ diễn viên bị ung thư qua đời. Khó khăn chồng chất khó khăn, Trần Tú Văn chỉ có thể làm việc chăm chỉ để trả nợ.

Trần Tú Văn hiện tại vắng bóng khỏi làng giải trí, từ đó ăn chay trường và yên bề gia thất

Sau khi trả hết nợ vào năm 2011, Trần Tú Văn quyết định ly hôn với Lâm Quốc Hùng, bởi cô quá sức chịu đựng việc trả nợ thay chồng cũng như việc thờ ơ vô trách nhiệm của anh.

Cũng từ đó đến nay, Trần Tú Văn rời làng giải trí và ăn chay từ đó.

3. Vương Tổ Hiền

Một cách vô thức, Vương Tổ Hiền đã ra khỏi vòng giải trí hơn 16 năm. Đối với nhiều khán giả, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp không tì vết trong Thiện nữ u hồn vẫn còn in đậm trong tâm trí họ.

Kể từ khi ra mắt, độ nổi tiếng của Vương Tổ Hiền đã tăng vọt, và cô ấy đã trở thành nữ diễn viên hạng nhất chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 16 năm, Vương Tổ Hiền có nhiều tác phẩm lưu dấu như: Thanh Xà, Du viên kinh mộng, Đông Thành Tây Tựu, Ma họa tình...

Đối với một ngôi sao, việc giải nghệ ở tuổi 38 thì quả thực hơi sớm. Tuy nhiên, cô ấy dường như đã có kế hoạch cho cuộc đời mình. Sau khi rời khỏi làng giải trí, cô đã mua một số bất động sản ở Vancouver.

Người ta nói rằng sau khi rời khỏi "vòng tròn giải trí" nhiều năm, Vương Tổ Hiền chưa bao giờ phải làm việc. Cô ấy có thể tự nuôi sống bản thân chỉ bằng cách thu tiền thuê nhà.

Sau khi Vương Tổ Hiền giải nghệ, cô chọn sống cuộc sống rất bình dị, không tiêu tiền xa hoa, thậm chí còn mua quần áo giảm giá và đi xe buýt. Rời xa nhịp sống hối hả của làng giải trí và trở về với cuộc sống đời thường, có lẽ đây là điều mà Vương Tổ Hiền mong muốn.

4. Lương Tiểu Băng

Lương Tiểu Băng đã ra mắt với vai trò người mẫu từ những năm đầu. Cô cũng từng đoạt giải Á hậu 3 Hoa hậu Hong Kong, thuộc top nữ diễn viên có ngoại hình và hình thể.

Lương Tiểu Băng từng là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất thập niên 90 vì vừa có sắc vừa có tài

Với điều kiện tốt, Lương Tiểu Băng cũng đã thu được rất nhiều tài nguyên, và cô ấy đã được xuất hiện trong Vô ảnh kim đao, Loan đao phục hận, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Ấn tượng nhất chính là phiên bản Lộc đỉnh ký 1998. Với vai A Kha, Lương Tiểu Băng được mệnh danh là "A Kha đẹp nhất màn ảnh" từ trước đến nay..

Tuy nhiên, do công việc quá mệt mỏi, cơ thể Lương Tiểu Băng không chống đỡ được nên cô chỉ có thể tạm biệt showbiz, tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình với nam diễn viên Mã Anh Tài - Trần Gia Huy.

Giờ đây, Lương Tiểu Băng chọn cuộc sống hạnh phúc bình dị thay vì danh lợi, vì vậy bỏ qua không ít cơ hội phát triển sự nghiệp. Tiểu Băng quan niệm: "Danh lợi quan trọng nhưng được sống vui vẻ quan trọng hơn".

5. Trần Pháp Lai

Trần Pháp Lai được biết đến là nữ diễn viên cuối cùng trong thời kỳ đỉnh cao của TVB, từng chứng kiến ​​TVB từ vinh quang đi xuống suy tàn. Cô sinh ra ở Tứ Xuyên và lớn lên ở nước ngoài. Chỉ đến năm 2005, cô mới đến Hong Kong lần đầu tiên.

Do bất đồng ngôn ngữ, Trần Pháp Lai lúc đầu gặp chướng trở ngại trong công việc. May mắn thay, cô ấy đã học chăm chỉ và dần dần thông thạo tiếng Quảng Đông, và tình hình dần dần được cải thiện.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, thông tin về cuộc hôn nhân giấu kín suốt 6 năm của Trần Pháp Lai bị phanh phui. Về việc cô được gả vào một gia đình giàu có, dư luận lại chĩa mũi nhọn vào cô, gọi cô là "chân dài - đại gia".

Trước sự việc này, Trần Pháp Lai tỏ rõ thái độ, kiên quyết rời bỏ gia đình giàu có, sang Mỹ học thêm về diễn xuất.

Năm 2016, Trần Pháp Lai được nhận vai chính trong vở diễn sân khấu đầu tiên của cô có tên Skylight. Tiếp đó, cô đóng vai nhỏ ở series truyền hình The Undoing của đài HBO - tác phẩm đánh dấu sự ra mắt của cô trên truyền hình Mỹ bên cạnh những tên tuổi đình đám như: Nicole Kidman, Hugh Grant.

Trần Pháp Lai hạnh phúc bên cạnh ông xã doanh nhân sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại

Năm 2021 đánh dấu bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp của Trần Pháp Lai khi trở thành ngôi sao TVB duy nhất góp mặt trong bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Đây có thể coi là một minh chứng rõ trong việc tài năng của Trần Pháp Lai được thừa nhận.

Cũng tại Mỹ, Trần Pháp Lai kết hôn với người chồng hiện tại và sinh được một cô con gái, gia đình ba người rất hạnh phúc.

6. Trịnh Tuyết Nhi

Năm 2001, bộ phim du hành thời gian Cổ máy thời gian do Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đóng chính ra mắt. Mặc dù không phải tuyến nữ chính nhưng sau dự án này, tên tuổi của Trịnh Tuyết Nghi bỗng trở nên nổi tiếng khắp Hương Cảng.

Trịnh Tuyết Nhi và Cổ Thiên Lạc từng hợp tác trong dự án Cổ máy thời gian

Sau đó, Trịnh Tuyết Nghi cũng đã góp mặt vào dự án phim thanh xuân đình đám châu Á một thời Vườn sao băng 2 trong vai Diệp Sa cùng Đại S, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân...

Năm 2003, Trịnh Tuyết Nghi bắt đầu tiến vào đại lục, và liên tiếp hợp tác với Lý Băng Băng, Hồ Ca và mức độ nổi tiếng của cô ở đại lục rất cao.

Đó là lý do mà sự nghiệp của Trịnh Tuyết Nghi vẫn còn nhiều khả năng để phát triển, nhưng cô ấy đã chọn từ bỏ làng giải trí vì gia đình.

Năm 2010, Trịnh Tuyết Nghi kết hôn với bạn trai giàu có người Anh và sống cuộc sống sung túc. Trịnh Tuyết Nhi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng với lý do "không thích nói quá nhiều".

Trịnh Tuyết Nhi hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, an nhàn bên cạnh ông xã giàu có

Ngoài những người đẹp trên có rất nhiều sao nữ Hong Kong có người sống rất tốt, có người lại không hạnh phúc. Họ không chỉ để lại cho đời nhiều tác phẩm kinh điển mà còn mang theo ký ức của cả một thế hệ.

Ngày nay, ngành điện ảnh và truyền hình Hong Kong đang suy tàn, không còn huy hoàng như xưa. Cái dịp trọng đại "trăm hoa đua nở" ấy có lẽ không bao giờ còn thấy nữa.