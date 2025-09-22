Minh tinh Gia Đình Là Số 1 đột quỵ, hôn mê 9 năm qua: Đứng trước cửa tử, chỉ có 0,01% khả năng tỉnh lại

Lee Soo Na là nữ diễn viên kỳ cựu của showbiz Hàn Quốc. Bà từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn Kae Sung Daek trong bộ phim sitcom Gia Đình Là Số 1 (High Kick!), từng "làm mưa làm gió" màn ảnh châu Á. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1942 này đã bị đột quỵ và rơi vào tình trạng hôn mê sâu suốt 9 năm.

Theo tờ KoreaBoo, không có báo cáo nào cho thấy tình trạng sức khỏe của Lee Soo Na được cải thiện. Các bác sĩ cũng đánh giá tính mạng của nữ diễn viên kỳ cựu vô cùng mong manh, đứng trước cửa tử. Với thời gian hôn mê gần 10 năm, Lee Soo Na chỉ có 0,01% cơ hội tỉnh lại. Hiện, Lee Soo Na vẫn chưa được tuyên bố chết não, gia đình vẫn đang tiếp tục duy trì sự sống bằng máy móc cho nữ diễn viên tại bệnh viện. Dù tỷ lệ phục hồi rất thấp, người thân của Lee Soo Na vẫn mong có tia hy vọng, phép màu xảy ra với ngôi sao gạo cội.

Gia đình vẫn đang duy trì sự sống bằng máy móc cho Lee Soo Na tại bệnh viện dù nữ diễn viên chỉ có 0,01% cơ hội tỉnh lại

Điều đáng lo ngại là nhiều năm qua, không 1 đồng nghiệp nào ở showbiz có thể đến thăm nom hay biết chính xác về tình trạng của Lee Soo Na. Gia đình của nữ diễn viên vô cùng kín đáo, giữ kín mọi thông tin về bệnh viện - nơi ngôi sao Gia Đình Là Số 1 điều trị. Lần duy nhất bệnh tình của Lee Soo Na được công bố với truyền thông đã là từ năm 2016.

Khi đó, con gái Lee Soo Na cho biết nữ diễn viên gạo cội đã gục ngã tại nhà riêng nhưng không ai hay biết. Đến khi người nhà phát hiện, bà đã rơi vào tình trạng nguy kịch, nằm liệt giường và sống như người thực vật. Lee Soo Na vốn mắc tiểu đường, cao huyết áp. 2 ngày trước khi bi kịch xảy, bà vẫn còn đi uống bia với nam đồng nghiệp Lee Gye In và ôn lại kỷ niệm về lần hợp tác trong phim Gia Đình Là Số 1.

Lee Soo Na đột quỵ ở nhà riêng nhưng không được phát hiện kịp thời. Đến khi vào bệnh viện, tình trạng của cô đã rất nguy kịch

Lee Soo Na sinh năm 1942, có tên thật là Lee Soon Jae. Bà tốt nghiệp Khoa Luật tại Đại học Hàn Quốc và ra mắt với tư cách là phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng của MBC năm 1965. Thời gian sau, bà lấn sân sang con đường diễn xuất và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ vai diễn trong Country Diaries. Bà để lại ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong các bộ phim sitcom Hello Franceska và Gia Đình Là Số 1.

Nguồn: Newsen, KoreaBoo



