Minh Phương - giải ba Giọng hát hay Hà Nội 2024 hé lộ danh tính người NSND giúp cô "tái sinh"

Nhìn nữ ca sĩ trẻ hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, say đắm với giai điệu, ca từ trên sân khấu, ít ai nghĩ trước đó không lâu cô từng có một khoảng thời gian dài đến 2 năm rơi vào trạng thái trầm cảm vì cảm thấy việc lựa chọn theo đuổi nghiệp hát là… một sai lầm.

Minh Phương sinh năm 2003, quê Hưng Yên, hiện đang sống và học tập tại Hà Nội. Cô sinh trưởng trong gia đình có cô, chú theo đuổi nghệ thuật, vì vậy từ nhỏ Minh Phương đã được sống trong môi trường nghệ thuật, sớm được ngấm trong mình những làn điệu dân ca truyền thống như trống quân, chèo…

Minh Phương đoạt giải ba Giọng hát hay Hà Nội 2024.

Minh Phương có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, khi đi học luôn là hạt giống văn nghệ trong nhà trường, vì vậy bố mẹ cô đã sớm định hướng cho cô theo nghệ thuật. Năm lớp 9, Minh Phương thi vào hệ Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng không đỗ, cô trở về "phục thù", năm sau thi lại thì đứng top 3 kỳ thi năm ấy.

Những tưởng con đường theo đuổi nghệ thuật như vậy là thuận lợi, nhưng không ngờ, theo học được ít lâu Minh Phương bỗng… cảm thấy mình lạc lõng giữa môi trường nghệ thuật, luôn nghĩ rằng mình chọn nhầm nghề.

"Tâm trạng ấy khiến em cảm thấy chán nản, hàng ngày cứ nằm dài và ngủ, chẳng thiết tha gì học hành, trên lớp em luôn bị lạc lõng giữa các bạn, không thể hòa nhập được. Nhiều lần em đã đặt câu hỏi với bố mẹ có khi nào em chọn nhầm nghề hay không? Bố mẹ cũng "sợ" em lắm, lo lắng nhiều nhưng cũng chỉ biết động viên em cố gắng"- Minh Phương kể.

Bây giờ nhìn lại chặng đường ấy, Minh Phương nghĩ có thể là do tâm lý lứa tuổi mới lớn, do khi vào học khó quá so với hình dung ban đầu về việc học thanh nhạc, nhưng phần nhiều là do cô cảm thấy chính mình không có tố chất làm nghệ sĩ như những thầy cô, nghệ sĩ mà cô gặp gỡ mỗi ngày.

Cô gái trẻ luôn tâm niệm rằng, là một nghệ sĩ chỉ có giọng hát thôi thì chưa đủ, phải có cả phong thái của một nghệ sĩ nữa. Cô lại tự nhận mình rất thiếu điều đó. Sự buồn chán ấy khiến Minh Phương ngày càng thu mình lại, ngại giao tiếp, luôn cúi gằm khi nói chuyện với người khác, thường xuyên sống trong trạng thái mông lung, hoang mang về con đường phía trước. Có những lúc cô muốn từ bỏ con đường học tập trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Chính trong lúc nản lòng ấy, Minh Phương tình cờ được gặp NSND Nhật Thuận, Đội trưởng Đội ca Đoàn Văn công Quân khu 3 trong một dịp đi biểu diễn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Điện Biên cho tỉnh Hưng Yên. Hôm ấy, Minh Phương hát bài "Ký ức Cò Nòi" đã gây ấn tượng mạnh, khiến NSND Nhật Thuận phải tìm gặp Minh Phương và mời về cộng tác với Đoàn Văn công Quân khu 3 hiện đóng tại Hải Phòng.

Chính sự quan tâm, yêu mến tài năng của NSND Nhật Thuận đã như "tái sinh" tình yêu nghệ thuật trong con người Minh Phương. Cô gái trẻ khi đó mới nhận thức được rằng hóa ra mình thật sự có năng lực, hóa ra mình có thể làm được ca sĩ. Và thế là cô nhận lời cộng tác với Đoàn văn công Quân khu 3, tìm lại được hứng khởi trong việc học tập, phấn đấu.

Yêu mến tài năng của Minh Phương, NSND Nhật Thuận mong muốn cô gái trẻ tiến xa hơn nữa nên lập tức gửi gắm Minh Phương cho NSƯT Tố Nga dìu dắt, rèn luyện thêm bằng việc tham gia các cuộc thi âm nhạc mà khởi đầu là cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024. Minh Phương chia sẻ, nếu như NSND Nhật Thuận "tái sinh" tình yêu âm nhạc trong trái tim cô, thì NSƯT Tố Nga đã giúp cô ngẩng cao đầu bước tới trên hành trình sự nghiệp của mình.

Minh Phương bên cạnh NSND Nhật Thuận và NSƯT Tố Nga.

Bằng những kinh nghiệm dày dặn, bằng sự rèn luyện tỉ mỉ thậm chí là khắc nghiệt từ việc luyện tập bài vở dự thi, đến việc yêu cầu tập thể dục thể thao chăm chỉ mỗi ngày nhằm cải thiện vóc dáng, rồi tìm nhà thiết kế để xây dựng tạo hình,… NSƯT Tố Nga giúp Minh Phương tự tin vào bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp, và sẵn sàng chiến thắng chính mình.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với NSND Nhật Thuận và NSƯT Tố Nga đã giúp Minh Phương tìm được con đường đi của mình trong âm nhạc đó chính là theo đuổi dòng nhạc dân gian. Ở trường, Minh Phương học thính phòng và cô luôn cảm thấy khó khăn để thành công.

Đến khi chuyển sang hát dân gian, tình yêu âm nhạc truyền thống, âm nhạc dân gian của Minh Phương từ khi còn nhỏ giống như mạch nguồn được khơi thông, dạt dào chảy trong huyết quản của cô, giúp cô thăng hoa ở cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024, trở thành thí sinh duy nhất của dòng nhạc Dân gian lọt vào top 12 chung cuộc.

"Trên con đường mình đi, nhìn lại thì em cũng có những may mắn. Ở trường, em được sự hướng dẫn, đào tạo từ cô giáo Đào Tố Loan, đã cho em nền tảng về thanh nhạc. Bây giờ em được NSND Nhật Thuận và NSƯT Tố Nga, hai người thầy đã dìu dắt em và cho em niềm tin vào bản thân, vượt qua sự tự ti, mặc cảm, sẵn sàng chinh phục con đường phía trước.

Thời gian thi Giọng hát hay Hà Nội, em cũng được NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc cho em những lời khuyên quý giá trong cách thể hiện tác phẩm, giúp em có những bứt phá. Tất cả những điều ấy trở thành động lực phấn đấu cho em bây giờ và sau này"- Minh Phương chia sẻ.

Minh Phương hoàn toàn hài lòng với kết quả giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024 của mình. Giải thưởng này không chỉ có ý nghĩa với cô về nghề, mà còn đặc biệt quan trọng khi đã giúp Minh Phương "lột xác" hoàn toàn từ cô gái tự ti, mặc cảm, trở nên tự tin, bản lĩnh và… không sợ bất cứ thử thách nào, sẵn sàng chinh phục những dấu mốc mới.

Minh Phương và NSƯT Tố Nga

Tới đây, Minh Phương sẽ tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 và hai người thầy là NSND Nhật Thuận và NSƯT Tố Nga vẫn luôn sát cánh hỗ trợ, nâng bước cho một tài năng trẻ.

"Minh Phương có tài và thông minh, học rất nhanh, khi tập bài tốt lên từng ngày, tuy còn trẻ nhưng đã có thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên cần, tôi nghĩ chỉ cần "khai phá" đúng hướng, em ấy chắc chắn sẽ còn tiến xa". NSƯT Tố Nga khẳng định.

Minh Phương hiện đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho vòng Chung kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội diễn ra vào cuối tháng 12.